Šorttreka izlases trenere sašutusi par nomelnošanu; sportisti negrib trenēties ar Puķīti

Šajā pavasarī par šorttreku Latvijā tiek runāts krietni vairāk nekā citus gadus, taču diez vai sporta veida pārstāvji par to ir priecīgi. Pēc pirmdienas vakarā Latvijas Televīzijas raidījumā "Sporta studija" redzētās intervijas ar Roberto Puķīti vadzis šķietami lūzis arī līdz šim diezgan diplomātiski ieturētajai otrajai pusei. Šorttreka izlases trenere Evita Krievāne aicina Puķīti pārtraukt izplatīt melus, bet viņas audzēkņi atzīst, ka vairs nevēlas trenēties kopā ar Roberto.

"Man ir nulle informācijas par to, kas tiek spriests par šorttreka izlases nākotni. Zinu tikai tik daudz, cik cilvēki man ir stāstījuši par medijos lasīto un redzēto. Bet patiesība ir tāda, ka ar mani līgumu nevar lauzt, jo tāda nemaz nav. Es esmu trenere Latvijas Olimpiskās vienības (LOV) sportistiem. Man nav līgumsaistību ar Latvijas Slidošanas asociāciju (LSA). Tas ir Jelgavas sporta skolas projekts," stāsta Evita Krievāne.

"Šobrīd izveidojusies situācija, kurā mani sportisti viņa uzvedības dēļ nemaz nevēlas trenēties kopā ar Roberto. Man viņa ir žēl. Izskatās, ka viņš šobrīd ir apvainojies, jo nav dabūjis kāroto konfekti," saka trenere. "Vēlreiz atkārtošos, ka man ar viņu konflikta nav. Tad jau drīzāk viņš olimpisko spēļu laikā pāris reizes uzvedās nesmuki. Nedz no LOV, nedz no LSA neesmu saņēmusi nekādu informāciju par to, kādas tad ir viņa pretenzijas pret mani."

Pirmdien Latvijas Televīzijas raidījumā "Sporta studija" Puķītis norādīja, ka ir gatavs pārstāvēt Latviju, ja izlasei tiks atrasts cits treneris. Krievāne par šādu ultimātu ir neizpratnē. "Interesanti, kāpēc es vienpersoniski esmu gan trenere, gan menedžere? Es labprāt darītu mazāk, taču nav neviena, kurš gribētu nākt palīgā. Ja Roberto var piedāvāt kādu palīdzību, esmu tikai par. Esmu no Latvijas šorttreka pirmās paaudzes, tādēļ nav citu bijušo šorttrekistu, kas orientētos sporta veidā un būtu gatavi ieguldīt laiku un darbu. Varbūt tikai Haralds Silovs, taču viņš vēl turpina startēt ātrslidošanā."

Trenere par absolūtiem meliem sauc Puķīša apgalvojumus, ka starp Krievānes audzēkņiem izlasē ir puiši, kas arī nav apmierināti ar viņas attieksmi. "Tie ir pilnīgi meli. Vai arī viņi melo man, acīs skatīdamies, jo neviens nav izrādījis neapmierinātību ar mūsu darbu. Gluži otrādi - es palīdzu viņiem arī ārpus sporta. Mēs strādājam ne tikai kā profesionāla komanda, bet esam arī kā ģimene, ko tik ļoti savās vēlmēs piesauc Roberto."

Puķītis ne reizi vien apšaubījis arī brita Stjuarta Horspūla autoritāti, uzdodot jautājumu, kādēļ viņš strādā Latvijā, ja reiz ir tik augstas klases speciālists. "Man trūkst vārdu. Roberto olimpisko spēļu laikā fiziski uzbruka Stjuartam, iesitot viņam ar kulaku pa muguru. Stjuarts sētas puišus ir aizvedis līdz olimpiskajām spēlēm, bet Roberto tam nav bijis klāt. Acīmredzot tā ir skaudība, nenovīdība. Roberto runā par stafetes komandu un cīņu par fināliem 2022. gada Pekinas olimpiskajās spēlēs. Bet tas ir mūsu plāns, nevis viņa."

"Ja reiz tiek apspriesta šorttreka izlases nākotne, tad kāpēc mani neviens neaicina uz šim sarunām? Arī vakardienas "Sporta studijas" gājiens, manuprāt, bija nekorekts. Kāpēc viņi neuzaicināja arī mani? Tā bija vienpusēja manis nomelnošana. Ar kādām tiesībām? Lai Roberto beidz melot. Katru dienu viņam ir jauns stāsts. Katrā intervijā ir jauna problēma," piebilst Krievāne.

Otrs Latvijas šorrtreka pārstāvos Phjončhanas olimpiskajās spēlēs Roberts Jānis Zvejnieks kategoriski nepiekrīt Puķīša apgalvojumiem. "Beidzot tiek dots vārds arī otrajai pusei. Roberto stāsta, ka mums ir kādi īpaši noteikumi, taču patiesībā ir gluži otrādi - visiem noteikumi ir vienlīdzīgi, un viņam tas acīmredzot nepatīk. Mēs negribam būt ar viņu vienā komandā, jo viņš pat Itālijā pret saviem komandas biedriem ir atļāvies izturēties necienīgi, apzināti iegrūžot apmalē. Šobrīd neko vairāk komentēt nevēlos. Gribu apkopot domas un tad salikt visu pa plauktiņiem. Sniegšu detalizētu informāciju par pēdējiem diviem gadiem kopš izlase trenējas Jelgavā," sola Zvejnieks.

Arī Reinis Bērziņš uzsver, ka apgalvojumi par sportistu neapmierinātību ar treneri esot nepatiesi. "Gluži otrādi - esam apmierināti gan ar Evitas, gan ar Stjuarta darbu. Esmu dzirdējis, ka no Evitas puses nekāda konflikta ar Puķīti neesot. Taču viņš olimpisko spēļu laikā pat atļāvies iesist mūsu trenerim [Horspūlam]. Pēc šāda incidenta mums nav ne mazākās vēlmes trenēties kopā ar viņu. Ja runājam par stafetes komandu, tad, trenējoties atsevišķi, nav iespējams, piedalīties sacensībās vienotā komandā. Taču mēs negrasāmies pārcelties uz Ventspili vai mainīt treneri. LOV sastāvā kā mūsu trenere ir apstiprināta Evita. Šaubos, ka šādā situācijā mēs varētu kopīgi startēt stafetes komandā."

LOV sastāvā vēl ir arī brāļi Roberts Krūzbergs un Kārlis Krūzbergs, kurš apstiprina, ka arī viņam nav nekādu pretenziju pret treneri Krievāni. "Vispār visas šīs runas ir ļoti interesantas. Nezinu, ko Roberto no sevis ir iedomājies. Viņš nemitīgi apgalvo, ka ir labākais šorttrekists Latvijā, taču pēc olimpiādes rezultātiem tāds ir Zvejnieks. Ultimāts par izvēli starp viņu un treneri ir smieklīgs. Ja Krievāne vairs nestrādās ar izlasi, tad arī es beigšu savu karjeru un, iespējams, man sekos vēl kāds. Tādēļ, ja izvēlamies klausīt Puķīti, tad pieļauju, ka šorttreka izlase būs jāveido no jauna. Mēs jau tā pēdējos divus gadus cīnāmies ar visādiem blakusapstākļiem, bet te vēl jāsāk cīnīties ar šorttrekistu, kurš turklāt vēl pārstāv to pašu valsti, kuru mēs," bēdīgi secina Kārlis Krūzbergs.