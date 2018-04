ATKLĀTI: Šorttrekists Puķītis atklāj, kā iekūlies azartspēlēs un ticis ārā  

Phjončhanas olimpisko spēļu dalībnieks, Latvijas šorttrekists Roberto Puķītis (23) sarunā ar žurnālu "Ievas Veselība" atklāj, kā iekūlies azartspēlēs un ticis ārā.

12. klases skolnieks savulaik pārcēlās uz Nīderlandi, lai trenētos šorttrekā. Roberto Puķītis tur jutās vientuļš un pēc treniņiem nevarēja izdomāt, ko darīt. Ar pārējiem sportistiem nebija kopīgu interešu. Latviešu šorttrekists nebija gatavs lietot alkoholu, tāpēc vajadzēja ko citu. "Azartspēles man palīdzēja nedomāt un nejust sāpes par to, ka gribas būt mājās ar pārējiem. Bēgu no realitātes," skaidro mūsu olimpietis. "Viss sākās ar tupēšanu internetā." Skatoties mājas lapas, nevarēja izvairīties no azartspēļu reklāmām. Tādējādi līdz Soču olimpiskajām spēlēm Roberto spēlēja internetā.

2014. gada olimpiādē izcīnīja 15. vietu 1500m šorttreka distancē. Pēc tam parādījās brīvāks laiks, tāpēc nolēma iztrakoties. "Plāns bija tāds - vakarā uz Vecrīgu iedzert un tusēties, pēc pusnakts - uz kazino līdz pat rītam," atklāj Roberto. Nepatikšanas sākās, kad spēlēja uz lielu naudu. Pusstundas laikā zaudēja astoņus tūkstošus eiro - tad bija svīšana, trīcēšana un baiļu lēkmes. Centās sev iestāstīt, ka lielo naudu iztērējis kādam svarīgam pirkumam. Tad jau parādījās motivācija atspēlēties - pokers, blekdžeks un rulete - taču lielā laimesta nebija. Pie kazino galda Roberto rekords ir 76 stundas, toreiz apstājās no rīta, bet jau vakarā atkal devās atpakaļ spēlēt.

Kad pienāca laiks atgriezties pie treniņiem Nīderlandē, mūsu šorttrekists jutās novārdzis un ar vismaz desmit kilogramiem liekā svara, jo kazino neveiksmes bija mēģinājis nomākt ar saldumiem. Pāris mēnešu laikā tomēr izdevās atgūt sportisko formu, taču pēc treniņiem arvien devās uzspēlēt. 2015. gada pasaules čempionātā ieguva augsto septīto vietu 1000m distancē - labs sasniegums, turklāt priekšplānā bija azartspēles, nevis šorttreks.

2017. gada janvārī Roberto pēdējoreiz bija kazino, kur toreiz nospēlēja visu naudu. Atgūties palīdzēja ģimene un grupu nodarbības cilvēkiem ar atkarībām, iztika bez medikamentiem. Ja atkal piezogas atkarība ar saviem vilinājumiem, tad domā par ģimeni, draugiem un sportu.

2018. gada Phjončhanas olimpiskajās spēlēs izcīnīja divas 11. vietas - 1000 un 1500 metros. Kā zināms, pēc šiem mačiem Roberto Puķītis paziņoja, ka turpmāk nepārstāvēs Latviju, izraisot ažiotāžu. Pēcāk sportists savas domas mainīja un varētu turpināt slidot zem mūsu karoga.