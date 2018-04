Uzzini pazīmes, kad vardarbība kaimiņos vairs nav ''privāta lieta''

Statistika rāda, ka no vardarbības ģimenē biežāk cieš sievietes, bet neatkarīgi no upura dzimuma, līdzcilvēkiem atbalstīt kādu, kurš cieš no vardarbības, var būt patiesi sarežģīti, taču reizēm tas var būt izšķiroši, lai cietušais netiktu ievainots vai pat nogalināts.

Kāpēc vardarbību nedrīkst ignorēt?

Vardarbīgas attiecības ir bīstamas kā cietušajam, tā viņa bērniem. Turklāt psiholoģiskā vai emocionālā vardarbība var būt tikpat postoša kā fiziska ietekme. Vardarbība attiecībās nekad nav pieņemama, neatkarīgi no apstākļiem, un tā nekad nav cietušā vaina. Kāda sieviete, kura septiņus gadus dzīvoja vardarbīgās attiecībās bilst:

"Mana ģimene un daži draugi zināja, ka viņš mani mēdza iepļaukāt. Taču viņiem nebija ne jausmas, cik postošas bija manipulācijas un kontrole, ar kurām saskāros katru dienu. Es patiešām vēlējos, lai kāds to uzzina, bet baidījos, ka mani nesapratīs. Man bija kauns." Vardarbība nedrīkst tikt attaisnota ar alkoholu, stresu vai cietušā rīcību. Vardarbība ir uzbrucēja izvēle. Fiziski un seksuāli uzbrukumi, draudi un vajāšana ir noziegumi, par kuriem jāziņo policijai.

Brīdinājuma pazīmes, kas liecina, ka tavs tuvinieks, draugs vai kaimiņš, iespējams, cieš no vardarbības:

• persona uzvedas tā, it kā baidītos no partnera un izdabā visām viņa vēlmēm;

• pārstāj satikties ar draugiem, radiniekiem, izvairās no cilvēkiem;

• partneris viņu mēdz kritizēt, pazemot citu cilvēku priekšā vai raidīt dusmīgus skatienus, kas viņu nobiedē;

• nepieņem nekādus lēmumus, pat visikdienišķākos, bez partnera atļaujas;

• nav savas naudas ikdienas tēriņiem;

• bieži runā par partnera "greizsirdību", "sliktu temperamentu" vai "stresu darbā";

• iespējamais cietušais ir kļuvis trauksmains vai nomākts, zaudējis uzticību vai ir noslēgts sevī;

• ir fiziskas traumas (sasitumi, zilumi, kaulu lūzumi, sastiepumi, brūces utt.), par iegūtajiem miesas bojājumiem sniedz maz ticamus paskaidrojumus, par to runājot ir nervozs, izvairās;

• ģimenē dzīvojošie bērni, šķiet, baidās no iespējamā varmākas, viņiem var attīstīties uzvedības problēmas vai tie ir satraukti, bailīgi;

• nevēlas atstāt savus bērnus ar partneri;

• ja persona ir izgājusi no mājas, partneris bieži zvana, kontrolē, ierodas pakaļ vai gaida.