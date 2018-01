NRA pēta, par kādiem nopelniem Ārlietu ministrijas darbinieki saņēma dāsnās prēmijas

Ārlietu ministrija (ĀM), pēc Valsts kontroles atzinuma, ir viena no visnodrošinātākajām ministrijām. Tās darbinieki saņem labas algas, dāsnas prēmijas un naudas balvas.

Ārlietu ministrijas 514 darbinieki kopumā pērn saņēmuši 254 007 eiro prēmijās, bet 68 darbiniekiem piešķirtas naudas balvas par kopējo summu 66 631 eiro, liecina Ārlietu ministrijas informācija. Vidēji viens darbinieks prēmijā saņēmis apmēram 500 eiro.

Daļai - ministru atalgojums

Īpaši dāsnas bijušas piemaksas un prēmijas 2017. gada decembrī, kad Ārlietu ministrijas 346 darbinieki kopumā saņēmuši 64 626,46 eiro. Trīspadsmit darbiniekiem piemaksu un prēmiju apmērs pārsniedza 1000 eiro (lielākā prēmija bija 4598 eiro). Līdz ar to arī kopējais atalgojums, ieskaitot darba algu, decembrī bija visai iespaidīgs. Vairāk nekā 3000 eiro uz rokas saņēma četri Ārlietu ministrijas darbinieki, no 2000 eiro līdz 3000 eiro - 51 darbinieks. Salīdzināšanai - ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam par darbu decembrī izmaksāti 2722 eiro. Citi ministri par darbu decembrī saņēma no 1951 eiro (labklājības ministrs Jānis Reirs) līdz 4023 eiro (izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis, ieskaitot atvaļinājuma naudu).

Ārlietu ministrijas Komunikācijas direkcijas vadītājs preses sekretārs Gints Jegermanis uzsver, ka ĀM neslēpj darbiniekiem izmaksāto atalgojumu, jo atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam Ārlietu ministrija reizi mēnesī savā mājaslapā publisko informāciju.

Trīs reizes lielāka alga

Valsts kontrole (VK), vētījot valsts iestāžu tēriņus 2016. gadā, secināja, ka izdevumi sadaļā Atalgojums uzrāda arvien pieaugošu tendenci, valsts pamatbudžetā sasniedzot jau 665,4 miljonus eiro. Tai pašā laikā revīzijā konstatēts, ka Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma mērķis - panākt, ka valsts un pašvaldību amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanā tiek ievēroti līdzvērtīgi nosacījumi - vēl joprojām nav sasniegts.

Analizējot pēc iespējas salīdzināmus datus, VK konstatēja, ka kopējais atlīdzības apmērs uz vienu darbinieku 2016. gadā starp ministrijām atšķiras pat trīs reizes, piemēram, Izglītības un zinātnes ministrijā tas bija 19 314 eiro gadā, turpretim Ārlietu ministrijā - 42 178 eiro gadā.

Savukārt, analizējot ministriju centrālajos aparātos izmaksā to atalgojuma mainīgās daļas veidu, skaitu un kopējo apmēru 2016. gadā, konstatēts, ka lielāko apmēru 2016. gadā ir izmaksājusi Finanšu ministrija un Ārlietu ministrija - attiecīgi 2 194 355 eiro un 2 168 199 eiro. Ārlietu ministrijā 2016. gadā kopumā bija 11 dažādi piemaksu veidi.

Piemaksa par labu darbu

G. Jegermanis skaidro, ka Ārlietu ministrija piemaksas, prēmijas un naudas balvas izmaksā, pamatojoties uz Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu. Diplomātiskā un konsulārā dienesta amatpersonām (darbiniekiem) pienākas piemaksas par prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu; par vakanta amata pienākumu izpildi; par papildu pienākumu pildīšanu; par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti; par diplomātisko rangu. Speciālā piemaksa tiek piešķirta par būtisko funkciju nodrošināšanu vai stratēģiski svarīgu mērķu īstenošanu. Savukārt prēmijas tiek maksātas saskaņā ar amatpersonas (darbinieka) novērtējumu. Naudas balva, kā to paredz likums, tiek izmaksāta sakarā ar amatpersonai (darbiniekam) vai valsts vai pašvaldības institūcijai svarīgu sasniegumu (notikumu), ņemot vērā amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā.

***

Ārlietu ministrijas darbiniekiem izmaksātais atalgojums* par 2017. gada decembri, eiro

Atalgojums darbinieku skaits

Atalgojums virs 3000 eiro 4

Atalgojums no 2001 līdz 3000 eiro 51

Atalgojums no 1001 līdz 2000 eiro 285

Atalgojums līdz 1000 eiro 174

Kopumā atalgojumā decembrī izmaksāti 664 905,58 eiro

* ieskaitot prēmijas

***

Ārlietu ministrijas darbiniekiem izmaksātās prēmijas un piemaksas par 2017. gada decembri, eiro

Prēmijas un piemaksas darbinieku skaits

Prēmijas virs 1000 eiro 13

Prēmijas no 501 līdz 1000 eiro 29

Prēmijas no 101 līdz 500 eiro 78

Prēmijas līdz 100 eiro 229

Kopumā decembrī prēmijās

izmaksāti 64 626,46 eiro

***

Prēmiju un naudas balvu lielums:

• Amatpersonai (darbiniekam) saskaņā ar ikgadējo darbības un tās rezultātu novērtējumu reizi gadā var izmaksāt prēmiju, kuras apmērs nedrīkst pārsniegt 75 procentus no mēnešalgas.

• Valsts vai pašvaldības institūcija tai piešķirto finanšu līdzekļu ietvaros iekšējos normatīvajos aktos amatpersonām (darbiniekiem) var paredzēt naudas balvu, kas kalendāra gada ietvaros nepārsniedz amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas apmēru.

Avots: Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likums

***

Lielāko prēmiju un piemaksu saņēmēji decembrī,

eiro uz rokas

Otrais sekretārs 4598,38

Valsts sekretārs 1856,11

Nodaļas vadītājs 1657,91

Ministra padomniece 1587,60

Valsts protokola vadītāja 1569,90

Valsts sekretāra vietniece - administratīvā direktore 1546,54

Vēstniece - departamenta direktore 1329,47

Padomniece - nodaļas vadītāja 1311,58

Departamenta direktora vietniece - nodaļas vadītāja 1212,87

Separtamenta direktora vietniece 1212,30