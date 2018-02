Blūza koncertsērija turpinās ar somiem un igaunieti  

Latvijas 1. Rokkafejnīca turpina piedāvāt kvalitatīvu ārvalstu blūza mūziķu koncertus. Pasākumu sērijā “Blūza svētdienas Rokkafejnīcā” šo svētdien, 18. februārī, uzstāsies somu ģitārists Anti Alanko, igauņu dziedātāja Kaisa Marija Linga ar grupu “Kaisa Ling Thing” un par Vācijas mūziķi kļuvušais soms Pans Salmenhāra.

Anti Alanko ir somu ģitārists un komponists, kurš savu muzicēšanas stilu dēvē gan par “finnish primitive guitar” jeb somu primitīvo ģitāru, gan “dark world music” jeb tumšo pasaules mūziku. Anti izmanto dažādas ģitārspēles manieres un akustisko ģitāru spēlē kombinācijā ar digitālām skaņas cilpām un dažādiem efektiem. Viņš šobrīd devies Eiropas tūrē, lai popularizētu savu pirmo soloalbumu “Minne mieleni pakenet?”, kas nāca klajā pagājušā gada nogalē. Kā saka pats mākslinieks, viņš mūzikā meklē to “kaut ko”, kas nav izsakāms ar vārdiem vai parādāms ar attēliem. Stilistiski viņš ietekmējies no blūza, minimālisma un dažādu pasaules tautu tradicionālās mūzikas, taču rosina klausītājus savu mūziku uztvert kā brīvu improvizāciju, kas mainās atkarībā no konkrētās koncertvietas un sajūtas par to.

Kaisa Marija Linga ir dziedātāja, mūziķe un tulkotāja no Sāremā salas, kas tagad dzīvo muzikālajā pilsētā Tartu. Tur viņa ir Tartu Blūza kluba biedre jau kopš 2011. gada, kad iemīlējās blūzā līdz ausīm. Kaisa ir 20. un 30. gadu tumšādaino lēdiju izpildītās mūzikas piekritēja, un arī pati cenšas piedāvāt kaut ko līdzīgu. Viņai krietni palīdzējis Āpo Ilvess, kurš pats ir labs mūziķis un profesionāls tulks, kā rezultātā spēj ar pareizo “garšu” igauniski iztulkot tā laika blūza dāmu atraktīvos dziesmu tekstus, kuros netrūkst nedz joku, nedz traģisma, nedz vitālas dzīvesziņas. Kaisas grupā spēlē kontrabasists Silvers Sirps, bundzinieks Raits Ress un pianists Renē Pauls. Pašlaik grupa “Kaisa Ling Thing” gatavo albumu, un tā programmu būs iespējams dzirdēt arī Rīgā.

Pans Salmenhāra ir Vācijā dzīvojošs somu ģitārists un vokālists, kurš specializējies akustiskas “ragtime” stila blūza mūzikas izpildīšanā. Šis stils radies 20. gados Misisipi deltas apkaimē, tajā ir spēcīgas atsauces uz džezu. Salmenhāra dzīvo Berlīnē un ir atzīts solomākslinieks gan Vācijā, gan citās Eiropas valstīs. Agrāk spēlējis tādās grupās kā “Jazz Partout”, “Swing du Nord”, “Pan’s Blues Band”, “Thin Pan Alley” un sadarbojies arī ar japāņu mūziķu grupu “Fujitsu Jazz Allstars”, uzstājoties prestižajā “Pori Jazz” festivālā Somijā.