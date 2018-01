PRAKTISKĀ ASTROLOĢIJA. Prognozes 2018. gadam - vai atkal gaidāma krīze?

Jaunais, 2018. gads sola dinamiskus notikumus dažādās dzīves jomās. Debesīs atkārtojas atsevišķi planētu stāvokļi, kas bija Lielās depresijas, «perestroikas» un Berlīnes mūra krišanas laikā. Atliek vienīgi cerēt, ka gada valdniece – skaistuma, mīlestības un harmonijas planēta Venera – situāciju darīs mierīgāku.

Pieskati savu banku un kontu

Mundānajā jeb valstu astroloģijā parasti tiek aplūkoti tā dēvēto tālo planētu stāvokļi. Diemžēl nav iespējams prognozēt, kas tieši un kurā vietā notiks (piemēram, terorakts, kādas konkrētas bankas grimšana, masu nemieri, revolūcija u.tml.), taču vispārējās tendences var izprast. Un, protams, cilvēkiem attiecībā uz «jutīgajām» sfērām jābūt modriem.

2018. gadā daļēji atkārtojas planētu stāvokļi, kas bijuši arī iepriekš - dažādu globālu, pasaules kārtību mainošu un ietekmējošu notikumu laikā.

Visu gadu kārtības, likumības un ierobežojumu vēstnesis Saturns atradīsies Mežāža zodiaka zīmē. Šī planēta vienā zīmē uzkavējas apmēram divus ar pusi gadus. Pasaules vēstures kontekstā tas it kā ir īss laika sprīdis, taču reizēm pietiek ar mazu brīdi, lai kaut kas radikāli mainītos. Ja kādā struktūrā vai pat valstī krīze jau ir nobriedusi, tad Saturns mēģinās iedibināt savu lietu kārtību.

Saturns Mežāzī saistās ar varas struktūrām, bankām, apdrošināšanas kompānijām, finansēm, būvniecību u.c. Šogad var notikt pārmaiņas minētajās jomās.

Vēl eksistē tāda lieta kā planētu retrogrādie stāvokļi, kad debesu spīdeklis vairāk parāda savas negatīvās īpašības. Saturns kļūs «negants» laikā no 17. aprīļa līdz 7. septembrim. Pievērsiet uzmanību, kā darbojas jūsu banka un struktūra, kurā strādājat. Varbūt jāmaina.

Vēsturiskās paralēles

Šā gada planētu stāvokļiem ir līdzības ar tiem, kas jau bijuši un kuru laikā risinājušies dažādi globāli notikumi.

Par Lielās depresijas sākumu tiek uzskatīts 1929. gada 4. septembris, kad Ņujorkas fondu biržā notika straujš akciju vērtību kritums. Visi domāja, ka situācija stabilizēsies, bet kļuva vēl sliktāk. Tā gada 29. oktobris iegāja vēsturē kā Melnā otrdiena - akciju tirgi sabruka un parāva līdzi bankas un noguldītāju aktīvus. Toreiz Saturns pirmo reizi iegāja Mežāzī 1929. gada 16. martā, aprīlī tas kļuva retrogrāds un 1929. g. maijā atkāpās atpakaļ Strēlniekā. 1929. g. 1. decembrī Saturns atkal iegāja Mežāzī un palika tur līdz 1932. g. februāra beigām. No Amerikas krīze izplatījās visā Eiropā.

Interesants ir arī piemērs par Berlīnes mūri. Tā celtniecība tika sākta laikā, kad notika Jupitera un Saturna konjunkcija Mežāzī (1961). 1988. gada pavasarī Saturns iegāja Mežāzī (konkrēti - 1988. g. 14. februārī, bet 1988. g. 11. jūnijā Saturns atgriezās Strēlniekā, lai atkal iesoļotu Mežāzī 1988. g. 13. novembrī). Tas bija laiks, kad padomju totalitārisms sāka sabrukt - Mihaila Gorbačova «perestroika» izgāja no kontroles, un sākās notikumi, kurus atceramies kā Dziesmoto revolūciju.

Pārmaiņas visnotaļ stabilās lietās

Globālajos procesos liela nozīme ir arī planētai Urāns. Revolucionāras vēsmas, tehnoloģiju attīstība, revolūcijas un neprognozējami notikumi. Planēta šajā gadā arī ieņems retrogrādo stāvokli, un «staigās» gan pa Auna, gan Vērša zodiaka zīmi. (No gada sākuma līdz 15. maijam un pēc tam no 7. novembra līdz gada beigām Aunā un no 16. maija līdz 7. novembrim Vērsī.) Urāns Aunā, tāpat kā aizvadītajā gadā, veicina revolucionāras vēsmas un tehnoloģiju attīstību (gan sadzīves, gan militāro). Taču līdz ar pāriešanu Vērša zīmē parādās citas tendences. Vērša aizgādībā ir materiālā pasaule, kurā Urāns ienes pārmaiņas. Ir iespējams kriptovalūtu popularitātes kāpums un, iespējams, arī tikpat straujš kritums, klimata izmaiņu veicinātas inovācijas lauksaimniecības tehnoloģijās, ļaužu masu revolucionāra sacelšanās pret lielo korporāciju varu, dažādu veidu «crowd-funding» (t.s. pūļa finansējums) attīstība. Tradicionālo banku krīze un jauna tipa banku sistēmas risinājumi. Urāns, ieejot Vērša zīmē, var atmodināt šīs zīmes negatīvo, dumpīgo pusi, un sekas var būt diezgan trakas. Atskatoties vēsturē, Urāns Vērsī bija laikā, kad pasaule cīnījās ar Lielās depresijas sekām un Eiropā nostiprinājās autoritārie režīmi. (1934. gada 6. jūnijs - 9. oktobris. 1935. gada 27. oktobris - 1941. gada 7. augusts. 1941. gada 4. oktobris - 1942. gada 15. maijs.) Urāna kombināciju sakarā zīmīga ir notikumu virkne, kas noveda pie Ādolfa Hitlera pilnīgas nostiprināšanās Vācijas varas augšgalā.

Gada valdniece Venera

Senatnē tika uzskatīts, ka katram gadam ir sava valdošā planēta un tās valdīšanas laiks sākas līdz ar astronomisko pavasara iestāšanos. 2018. gads ritēs skaistuma, mīlestības un harmonijas dievietes Veneras aizgādībā. No iepriekšējā gada aizgādnes Saules tā stafeti pārņems 20. martā plkst. 18.15.

Planētas savas īpašības astroloģijā ir ieguvušas no mitoloģijas tēliem, un romiešu mitoloģijā dieviete Venera «atbild» par visām daiļajām lietām, mīlestību un harmoniju. Viņas dēlēns Amors ir tas, kurš izšauj mīlestības bultas uz cilvēku sirdīm. Bet pati Venera, dzimusi no jūras putām, ar mīlestības saitēm saistīta ar kara dievu Marsu un uguns, kalēju un amatnieku aizbildni Vulkānu.

Tiesa, gada valdošajai planētai vairāk ir simboliska nozīme, bet astroloģiskā prognozēšana balstās uz reālajām planētu kombinācijām.

Latvijas karte

Aplūkojot Latvijas valsts horoskopu, redzams, ka periods līdz maija beigām ir sekmīgs dažādām kultūras norisēm, starptautisku sakaru veidošanai, reformām valsts iestādēs.

No šā gada maija beigām līdz nākamā gada maija beigām pastāv iespējas kultūrā un sportā nest Latvijas vārdu pasaulē, šajās nozarēs veikt pozitīvas reformas. Diezgan veiksmīgs laiks starptautisko sakaru veidošanai, tomēr uz sadarbības partneru solījumiem simtprocentīgi paļauties nevajadzētu. Valsts budžeta maciņš pildīsies diezgan gausi, tāpēc iespējamas atkal kādas pārmaiņas nodokļu politikas jomā, kas tautai nebūs pa prātam.

Kādā gaisotnē vēlēsim?

2018. gada 6. oktobrī plānotas 13. Saeimas vēlēšanas. Prognozēt, kuras partijas iegūs mandātus un kāds būs spēku sadalījums, nav iespējams, jo procesā iesaistīti daudz cilvēku - katrs ar savu individuālo horoskopu un izvēles iespējām. Taču ir iespējams aplūkot konkrētās dienas kopējās tendences.

Saeimas vēlēšanu datumā Mēness, kas astroloģijā nosaka kopējo dienas fonu, atradīsies Jaunavas zodiaka zīmē. Šāda kombinācija pastiprina analītiskās spējas, kritisku pieeju un iedziļināšanos detaļās. Diezgan labi priekšnosacījumi, lai izdarītu pārdomātu izvēli (ja vien būs no kā izvēlēties). Šajā dienā sliktās kombinācijās ir Merkurs, kas paaugstina riskus darbā ar dokumentiem. Var būt sabojātas vēlēšanu zīmes, un balsu skaitītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem.

Ekrānšāviņš

! Merkurs retrogrādā stāvoklī

* Nevajadzētu sākt jaunus darbus, no kuriem gaidāt atdevi ilgtermiņā.

* Nevajag slēgt līgumus.

* Nevajag plānot svarīgas darījumu sarunas.

* Nav labs laiks auto vai sadzīves tehnikas iegādei.

* Var paveikt iesākto.

* Var pārdot lietotu auto.

Kad planētas ieņem savu retrogrādo stāvokli, tad planētas pārraudzībā esošajā jomā iespējama piņķerēšanās un neveiksmes.