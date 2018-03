Iedzīvotājs sašutis par dzīvi Latvijā - kas notiek mūsu valstī?

Lai gan valstsvīri runā par ekonomikas izaugsmi un dažādu rādītāju uzlabošanos, šķiet, ka "parastais iedzīvotājs" šo izaugsmi nejūt.

Tā kāds iedzīvotājs dalījies ar savām pārdomām par dzīvi Latvijā, salīdzinot to ar situāciju Londonā.

"Nevar saprast, mēs dzīvojam Latvijā, produkti dārgi. Londonā cilvēki labi dzīvo. Alga 3000 euro mēnesī, bet mums minimālā alga un veikala viss dārgāks. Apkure, elektrība, zeme un tā talāk. Kas notiek mūsu Latvijā? Uz priekšu jauns nekas nebūs mūsu Latvijā. Tikai slikti būs," portālā "sudzibas.lv" raksta lietotājs.

Tikmēr komentāros cilvēki pauž līdzīgu viedokli par notiekošo valstī.

"Atbildot pēc būtības - Tāda nu ir tā "brīvība un neatkarība" latviešu stilā. Neko nedrīkst regulēt, jo tirgus visu pat noregulēs. Te arī ir rezultāts, plus vēl komersantu un valsts alkatība. Jo visi grib braukāt lepnās mašīnās un atvaļinājumu pavadīt siltās zemēs. Bet kādam taču par to ir jāsamaksā. Lūdz arī rezultāts.

Es vispār uzskatu, ka Latvijai Pasaules kārtībā ir atvēlēta trešo valstu loma, tikai neviens par to skaļi nesaka, bet visi pasākumi un darbi pierāda to, ka uz to lēnām bīdās."

Savukārt kāds cits komentētājs raksta, ka šādu naudu var nopelnīt arī Latvijā:

"Arī šeit var, godīgi strādājot, nopelnīt šādu algu, vienkārši pastiprināti jākustina tā vieta, kura turas uz jūsu pleciem. Vismaz spriežot pēc jūsu rakstības, Anglijā sēnes lasītu par 6 mārciņām stundā un dzīvotu lopu vagoniņos, tā kā nemaz trik saulaina nākotne tur mūsu ''bezģeļņikiem'' nespīd."