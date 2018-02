ES varētu atteikties no pārejas uz vasaras laiku  

Eiropas Parlamenta (EP) deputāti ceturtdien, 8.februārī, Strasbūrā diskutēs par pārejas uz vasaras laiku atcelšanu, informēja EP Informācijas birojā Latvijā.

Strasbūrā notiekošās plenārsesijas laikā EP deputāti ceturtdien no rīta debatēs aicinās Eiropas Komisiju (EK) nākt klajā ar priekšlikumu izbeigt pulksteņa rādītāju griešanu divas reizes gadā. Tajā pašā dienā paredzēts arī balsojums par rezolūciju.

Ņemot vērā EP saņemtās pilsoņu petīcijas un dalībvalstīs īstenotās iniciatīvas, kurās norādīts uz laika maiņas negatīvo ietekmi uz veselību, rezolūcijas projektā EK aicināta piedāvāt atteikties no laika maiņas.

Eiropas Savienībā (ES) pāreju uz vasaras laiku nosaka EP un ES Padomes direktīva par noteikumiem attiecībā uz vasaras laiku. Direktīva nosaka vasaras laika sākumu un beigas vienoti visām ES dalībvalstīm. Arī atsakoties no tās, visā ES būtu saglabājams saskaņots laika režīms, teiks rezolūcijas projektā.

Informācija Ekonomikas ministrijas mājaslapā liecina, ka pāreja uz vasaras laiku ir pulksteņu pārregulēšana, lai vakaros dienas gaisma būtu ilgāk, bet rītos - mazāk. Pāreja uz vasaras laiku notiek pavasarī, pagriežot pulksteņa rādītājus par stundu uz priekšu, bet vasaras laiks beidzas rudenī, kad pulksteņa rādītāji tiek pagriezti stundu atpakaļ.

Latvijā kārtību, kādā notiek pāreja uz vasaras laiku, nosaka Ministru kabineta noteikumi, kas paredz, ka pāreja uz vasaras laiku notiek marta pēdējā svētdienā, pulksteņa rādītājus pagriežot par vienu stundu uz priekšu un attiecīgi oktobra pēdējā svētdienā - par vienu stundu atpakaļ.

Saeima pagājušajā gadā lēma neuzdot valdībai izvērtēt ieceri par atteikšanos no pulksteņa rādītāju griešanas. Tāpēc 2017.gada decembrī sabiedrības iniciatīvu portālā "Manabalss.lv" tika sākta ātkārtota parakstu vākšana par atteikšanos no pārejas uz ziemas un vasaras laiku. Šobrīd savāktas 1594 balsis.

Atteikšanos no pārejas uz vasaras laiku ES apņēmusies lobēt arī Somijas valdība. Somijas transporta un sakaru ministre Anne Bernere iepriekš tviterī paziņoja, ka valdības mērķis būs panākt atteikšanos no vienotas pārejas uz vasaras laiku visā ES. Pagājušajā gadā vairāk nekā 70 000 somu parakstīja petīciju, kurā aicināts atteikties no šādas prakses. Somijā parlamentam ir jāizskata petīcija, ja to parakstījuši vismaz 50 000 cilvēku.

Somijas parlamenta komiteja secināja, ka pulksteņa rādītāju pagriešana divreiz gadā izraisa cilvēkiem īstermiņā miega traucējumus, pasliktina darba spējas, kā arī var novest pie nopietnām veselības problēmām. Somiem šī prakse var šķist sevišķi apgrūtinoša, jo viņi tajās nesaskata lielu labumu. Somija ir viena no valstīm, kas atrodas vistālāk uz ziemeļiem. Somijas pašos ziemeļos saule vasarā nenoriet 73 dienas pēc kārtas, bet ziemā Lapzemē saule neuzlec 51 dienu pēc kārtas.