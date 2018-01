Grībauskaite: Nav objektīvu iemeslu ģeopolitiskās spriedzes kritumam

Nav objektīvu iemeslu, kas varētu likt mazināties ģeopolitiskajai spriedzei, uzsvērusi Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite, runājot ikgadējā starptautiskajā ārlietu un drošības politikas ekspertu sanāksmē "Sniega tikšanās", kas ceturtdien un piektdien notiek Traķos.

Viņa norādījusi, ka klaji agresīvā pret Rietumiem vērstā Krievijas izturēšanās likusi Eiropai un visai transatlantiskajai sabiedrībai pārskatīt savas aizsardzības prioritātes un mobilizēt visus spēkus drošības stiprināšanai, teikts Lietuvas prezidenta biroja izplatītajā paziņojumā.

Pēc Grībauskaites teiktā, uz ģeopolitiskās spriedzes samazināšanos šobrīd nevar cerēt, jo Krievija turpina reformēt savus bruņotos spēkus un bruņojumu un izmēģināt uzbrukuma scenārijus pret Rietumiem. Ir arī pilnīgi skaidrs, ka pirms vēlēšanām Krievijā nemainīsies naidīgā retorika pret Rietumiem, tādēļ vitāli svarīgs Eiropas un NATO uzdevums ir efektīva drošības apdraudējumu savaldīšana un novēršana, uzsvērusi Lietuvas prezidente.

Viņa atgādinājusi, ka transatlantiskā drošība ir atkarīga no Baltijas valstu drošības, tādēļ jūlijā gaidāmajā NATO samitā jāizstrādā efektīva alianses stiprināšanas stratēģija, jāparedz pasākumi, kas novērstu iespējamu reģiona militāro izolāciju, un jānodrošina reģionālā pretgaisa aizsardzība. Vajadzības gadījumā aliansei jābūt gatavai ļoti ātri pāriet no miera režīma uz kara režīmu un īstenot plašu kolektīvās aizsardzības operāciju, tādēļ nepieciešama arī būtiska alianses štābu reforma.

Grībauskaite arī uzsvērusi, ka fiziska ASV karaspēka klātbūtne Baltijas valstīs ir izšķirošs savaldīšanas un reģionālās drošības elements.

Kā norādījusi Lietuvas prezidente, ģeopolitiskā realitāte liek Eiropas Savienības (ES) valstīm vairāk investēt drošībā un, nedublējot NATO, stiprināt sadarbību aizsardzības jomā.

Ikgadējā "Sniega tikšanās", kas jau vienpadsmito reizi notiek Traķos un tiek dēvēta par mazo Davosu, uz neformālām diskusijām pulcina pazīstamākos ārlietu un drošības politikas ekspertus no visas pasaules. Šogad uz to uzaicināti vairāk nekā simts augsta ranga diplomāti, parlamentu locekļi, domnīcu un pētniecības centru eksperti no 15 valstīm, NATO un ES institūcijām.

Neformālās diskusijās Lietuvas un ārvalstu amatpersonas un eksperti apmainās ar analītiskiem vērtējumiem, kas cita starpā palīdz partnervalstu pārstāvjiem labāk izprast Lietuvas un visa reģiona specifiku un vajadzības drošības jomā.

"Sniega tikšanās" darbā Traķos piedalās arī Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs (V).