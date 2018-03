Igaunija vairs bēgļus neuzņems; Lietuva turpinās uzņemšanu

Igaunija saskaņā ar pirmo 2015.gadā pieņemto Eiropas Savienības (ES) patvēruma meklētāju pārvietošanas programmu uzņēmusi 206 personas un uzskata šo programmu par pilnībā izpildītu, savukārt Lietuvas valdība nolēmusi programmas izpildi turpināt.

Igaunijā šonedēļ uzņemtas vēl trīs sīriešu bēgļu ģimenes no Turcijas - kopskaitā 18 cilvēki. Līdz ar to divu gadu laikā valsts uzņēmusi pavisam 206 cilvēkus - 141 patvēruma meklētājs Igaunijā ieradies no Grieķijas, 59 no Turcijas un seši no Itālijas. Pēc Igaunijas Iekšlietu ministrijas informācijas, 88 no viņiem šobrīd neatrodas Igaunijā.

Saskaņā ar šo programmu, kuras termiņš beidzās pērn septembrī, bija plānots divu gadu laikā pārvietot no Itālijas un Grieķijas uz citām ES dalībvalstīm 160 000 patvēruma meklētājus, piemērojot obligātas kvotas, tomēr reāli tika pārvietota mazāk nekā piektā daļa no šī skaita.

Atbilstoši 2015.gadā pieņemtajai ES programmai Igaunija sākotnēji solīja divu gadu laikā ES programmas ietvaros uzņemt 550 patvēruma meklētājus no Itālijas, Grieķijas un Turcijas.

Pērn septembra beigās EK publiskoja jaunu plānu, kas paredz tiešā veidā no Āfrikas, Turcijas un Tuvajiem Austrumiem nākamo divu gadu laikā uzņemt 50 000 patvēruma meklētāju, lai novērstu migrantu došanos bīstamajā ceļā pāri Vidusjūrai, norādot, ka ES dalībvalstis šai plānā piedalīsies brīvprātīgi.

Saskaņā ar šo plānu Igaunijas valdība piekritusi 2018.gada un 2019.gada laikā uzņemt kopskaitā vēl 80 cilvēkus no Turcijas. Līdz ar to maksimālais cilvēku skaits, ko Igaunija uzņems saskaņā ar abiem plāniem, ir 286.

Tikmēr Lietuvas valdība trešdien nolēma turpināt bēgļu pārvietošanu no Tuvajiem Austrumiem, kas bija apturēta, beidzoties 2015.gadā pieņemtās programmas termiņam.

Lietuva saskaņā ar šo programmu bija apņēmusies uzņemt 1105 patvēruma meklētājus, bet pēc Eiropas Komisijas precizējuma šis skaits trešdien samazināts līdz 1077 cilvēkiem.

Līdz šim uz Lietuvu pārcelti 468 cilvēki, tomēr lielākā daļa no viņiem vēlāk devušies uz turīgākām ES valstīm un Lietuvā atgriezusies tikai neliela daļa.