PADOMS: Ja vingro, tad ar mūziku  

Mūzikas klausīšanās, nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, palīdz uzlabot sirds veselību, atsaucoties uz Amerikas Kardioloģijas koledžas pētījumu, vēsta Today. Mūzika motivē cilvēku vingrot cītīgāk un ilgāk.

Pētījumā tika iesaistīti 127 cilvēki 20-70 gadu vecumā. Skrienot uz skrejceliņa, puse no viņiem klausījās austiņās latīņamerikāņu mūziku, bet puse - klusumu, un paralēli tika veikts slodzes tests, ik pēc trim minūtēm palielinot celiņa ātrumu. Mūzikas klausītāji izturēja slodzi gandrīz veselu minūti ilgāk. Pētījuma autori atzīst, ka ierobežojošs faktors gan bijusi mūzikas izvēle, jo, iespējams, katram dalībniekam vajadzēja piedāvāt tādu mūziku, kas viņam patīk visvairāk, līdz ar to liek justies labāk un kustēties aktīvāk. Tikai neliela daļa pieaugušu cilvēku izpilda nedēļā ieteikto fiziskās aktivitātes normu, kas ietver vai nu 2,5 stundas mērenas intensitātes vingrošanu, vai 75 minūtes ilgas augstas intensitātes aerobās nodarbības, vai arī attiecīgu kombināciju no abām divām. Nākamreiz, kad negribas vingrot vai pamest nodarbību pusratā, atrodiet iedvesmojošu mūziku.