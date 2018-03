Lieliski padomi, kā izvairīties no vīrusiem un ātrāk izveseļoties  

Laikā, kad vīrusi gāž gar zemi teju katru, kas pagadās ceļā, vērts ieklausīties ģimenes ārstes un antroposofās medicīnas speciālistes Gitas Gaņģes un B farmaceita asistentes Zandas Ozoliņas padomos, kā tiem turēties pretī. Un - kā ātrāk tikt uz strīpas, ja tomēr gadījies saslimt.

Pirmais un galvenais noteikums, lai spētu turēties pretī baciļiem, ir - organisma aizsargspēju stiprināšana. Vasarā ar svaigiem augļiem, ogām un dārzeņiem uzņemam labai imunitātei nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas, tomēr tagad, kamēr mūsu imūnā sistēma vēl ir vārga un vietējie zaļumi, augļi un dārzeņi vēl nav plaši pieejami, ar to var izrādīties par maz. Tāpēc - nenāks par ļaunu savai imūnsistēmai piepalīdzēt!

Organisma stiprināšana

Viens veids, kā uzturēt organisma aizsargspējas līmenī, ir dabas veltes. Piemēram, katru dienu (labāk - vakaros!) katram ģimenē kopā ar maltīti notiesāt ķiploka daiviņu - tajos esošie fitoncīdi darbojas kā vīrusu atbaidītāji. Arī mārrutki un sīpoli efektīvi stājas ceļā baciļiem. Dāsns vitamīnu un minerālvielu avots ir medus un citi bišu produkti. Piemēram, propoliss iedarbojas antibakteriāli un cīnās ar baciļiem gandrīz kā antibiotikas, bet bišu maize, ziedputekšņi un bišu māšu peru pieniņš spēcinās imunitāti.

Aizsargspēju stiprināšanai noder arī zāļu tējas. Vislabāk - pelašķi, liepziedi, ehinācija, meža avenes, mežrozīte. Profilaksei zāļu tējas labāk lietot kursa veidā - pāris nedēļu pa krūzītei dienā dzer vienu, pēc tam ņem nākamo. Tā no katra ārstniecības auga izdosies iegūt vislabāko efektu, bet tajā pašā laikā nebūs iespējams pārcensties un ar augu aktīvajām vielām sastimulēt kādu organisma sistēmu par daudz un nevietā.

Tāpat jādzer daudz ūdens. Pietiekams šķidruma daudzums organismā veicina šūnu vielmaiņu, nieru darbību, uzlabo gremošanu, asinsriti, un imunitāte no šiem procesiem tikai iegūst.

No aptieku plauktiem vīrusu laikā labi turēt pa rokai kādu no pretvīrusu ziedēm. Pirms došanās no mājas tās var pasmērēt zem deguna vai nāsīs - aktīvās vielas aizkavēs vīrusu iekļūšanu elpceļos.