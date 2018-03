Ilgtspējīga lauksaimniecības nākotne – bioloģiskā lauksaimniecība un moderna tehnika

Intervija ar valsts SIA Sertifikācijas un testēšanas centrs valdes locekli Ēriku Nordenu.

- Bioloģiskā lauksaimniecība - tā ir modes lieta vai lauksaimniecības nākotne?

- Viennozīmīgi, ka bioloģiskā lauksaimniecība ir tas lauksaimniecības saimniekošanas veids, uz ko ir jāvirzās, ja vispār vēlamies runāt par lauksaimnieciskās ražošanas ilgtspējību. Manuprāt, bioloģiskā lauksaimniecība ir tieši tas veids, kas spēj nodrošināt ilgtspējīgu lauksaimniecību, jo tā ir sabalansēta dabisko resursu izmantošana, ko ilgtermiņā nevar nodrošināt konvencionālā lauksaimniecība. Šī tendence vērojama ne tikai Latvijā, bet visā pasaulē, tāpēc tā nav nekāda modes lieta, bet gan domāšanas un attieksmes maiņa pret vidi. Bioloģiskā lauksaimniecība Latvijā nav tikai entuziastu klubiņš, to apliecina Latvijas nacionālais attīstības plāns 2012.-2020. gadam un Latvijas Bioekonomikas stratēģija laika posmam līdz 2030. gadam. Kopumā Latvijā ir reģistrēts ap 4000 bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu, kas bioloģisko produktu ražošanai izmanto ap 260 tūkstošiem hektāru zemes.

TEHNIKA. Jebkurš ražotājs var veikt savu izstrādāto iekārtu vai tehnikas testēšanu STC laboratorijā. Tā ir iespēja uzzināt, vai tehnikas izstrādes procesā ir sasniegti izvirzītie mērķi, vēsta Ēriks Nordens / F64

- Vai sertifikācija jāveic visām bioloģiskajām saimniecībām?

- Visām, kuras ir iekļautas bioloģiskajā lauksaimniecības kontroles sistēmā. Sertifikāts apliecina, ka lauksaimnieks vai pārtikas ražotājs savā saimniekošanā ir ieviesis un izpildījis visas prasības. Ieviesis un izpildījis nozīmē, ka būtībā tā ir saimniekošanas sistēma, kura funkcionē nepārtraukti. Bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošana nevar būt kampaņveidīga, tad tā nav efektīva un ilgtspējīga. Savukārt eksperti, veicot saimniecību un uzņēmumu pārbaudes, vērtē, vai sistēma funkcionē, un viens no rādītājiem ir darbību izsekojamība. Reizi gadā tiek apmeklēta katra saimniecība, kur klātienē izvērtē visu saimniekošanas modeli, pārskata plānus un realizāciju, kā arī veic citas nepieciešamās pārbaudes. Atkarībā no iegūtajiem auditēšanas rezultātiem pieņemam lēmumu, vai konkrētajai saimniecībai bioloģiskās saimniecības sertifikātu izsniegt. Ja ir aizdomas par kādām neatļautām darbībām vai arī iepriekš konstatēti kādi pārkāpumi, realizējam arī ārpuskārtas pārbaudes un laboratoriskos izmeklējumus atliekvielu klātbūtnes noteikšanai.

Vēl viens būtisks aspekts, uz ko vēršam uzmanību, kontrolējot bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražošanas un loģistikas ceļus - neatkarīgi no tā, vai tā ir zemnieku saimniecība, pārstrādes uzņēmums, noliktava vai veikals - ir tas, lai nevienā vietā šī produkcija nesaskartos ar konvencionālās lauksaimniecības ietvaros ražoto produktu. Arī kautuvēs bioloģiski audzētu dzīvnieku kaušana ir jāorganizē nošķirti no konvencionālās lauksaimniecības ietvaros audzētajiem dzīvniekiem. Tas pats attiecas un augļiem, dārzeņiem, graudaugiem un graudu kaltēm. Šie aspekti ir jāidentificē un jākontrolē pašiem bioloģiskajiem lauksaimniekiem, un to sauc par risku vadību, kas ir pēdējā laika aktualitāte bioloģiskajā lauksaimniecībā.

- Bioloģisko produktu imports no trešajām valstīm. Kā var pārbaudīt tā atbilstību ES kritērijiem?

- Ja runājam par bioloģisko produktu importu no trešajām valstīm, tad arī šie produkti ir sertificēti pēc ES regulu prasībām, un to drīkst veikt tikai ES sertifikācijas institūcijas. Tāpat kā mūsu lauksaimniekiem, arī šim saimniekošanas vai ražošanas procesam ir jābūt izsekojamam un dokumentāli pierādāmam, turklāt veikto darbību procesu kopums nedrīkst būt zemāks par to, kāds ir spēkā ES valstīs.

- Vēl viena aktuāla tēma ir augu aizsardzības līdzekļu izmantošana. Vai šajā jomā arī kādas izmaiņas?

- Šī joma ir ļoti regulēta, un noteiktas vairākas prasības to izplatīšanai un lietošanai, kas pēc savas būtības arī ir saistīts ar ilgtspējīgu lauksaimniecību. Mūsu darbība šajā jomā ir saistīta ar lauksaimniecības smidzinātāju pārbaudēm. Latvijas normatīvi nosaka, ka kopš 2016. gada 26. novembra Latvijā katram ekspluatācijā esošam smidzinātājam jābūt pārbaudītam vismaz vienu reizi. Ar pētījumiem ir pierādīts, ka lauksaimniecības smidzinātāja tehniskajam stāvoklim ir būtiska ietekme uz izsmidzināto augu aizsardzības līdzekļu daudzumu.

- Ir stājusies spēkā jaunā ES regula lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikai. Vai Sertifikācijas un testēšanas centrs ir iesaistīts procesā, kas vērtē ražotāju piedāvātās jaunās tehnikas atbilstību jaunajām prasībām?

- Šī ir viena no aktualitātēm, izmaiņas gan attiecas uz jaunu tehniku un visvairāk skar traktortehniku ar maksimālo projektēto ātrumu virs 40 km/h, lauksaimniecības piekabes un maināmās velkamās iekārtas. STC ir gan akreditēta testēšanas laboratorija, gan sertifikācijas nodaļa, kas ir paziņota EK kā lauksaimniecības transportlīdzekļu sertifikācijas institūcija. Jaunās regulas izstrādātas saistībā ar faktu, ka lauksaimniecības tehnikas nozare attīstās ļoti dinamiski - tajā ienāk jaunas tehnoloģijas, tā modernizējas, lauksaimniecības tehnika kļūst arvien komplicētāka un efektīvāka. Vienlaikus jaunās tendences parāda, ka lauksaimniecības tehnika kļūst plašāk izmantojama - tā vairs nestrādā tikai uz lauka, bet tiek izmantota arī uz koplietošanas ceļiem kopējā satiksmē. Tas savukārt skar ekspluatācijas drošības prasības, jo tā vairs nav tikai tehnika lauksaimnieciskās ražošanas ietvaros, respektīvi - arī lauksaimniecības tehnikai tiek izvirzītas līdzvērtīgas prasības kā automašīnām.

Visi testēšanas rezultāti tiek caurskatīti, un, ja tie parāda, ka visas prasības atbilst noteiktajiem kritērijiem, konkrētajam transportlīdzekļa tipam tiek piešķirts sertifikāts, kas apliecina atbilstību, un ražotājs šo tehniku drīkst tirgot visā Eiropas Savienībā. Strādājam ne tikai ar Latvijas ražotāju, bet arī Baltkrievijas, Ukrainas, Lietuvas un Polijas ražotājiem. Piebildīšu, ka mūsu laboratorija veic testēšanu praktiski visiem tehnikas veidiem - ražošanas iekārtām, meža un lauksaimniecības tehnikai, kā arī jebkura cita veida mehānismiem un iekārtām, tādējādi ražotājam ir iespēja saņemt no neatkarīga eksperta atzinumu, vai tehniskais risinājums ir tieši tāds, kādu ražotājs iecerējis, un vai tas atbilst ES normatīviem. Tādējādi daudzi ražotāji ir pilnveidojuši savu ražoto tehniku, sasnieguši jaunus tirgus un klientus.

- Vai jūsu speciālisti ir labi sagatavoti tik plašam darbības apjomam, turklāt nozarēs, kas ir nemitīgā attīstības procesā?

- Mums kā neatkarīgiem novērtētājiem ir labi jāpārzina jaunākās industrijas tendences, kā arī ražotāja izmantotās tehnoloģijas un tehniskie risinājumi - tas nozīmē, lai objektīvi spētu novērtēt radītā produkta drošību ekspluatācijā un tehniskās dokumentācijas atbilstību noteikumiem, mums ir jāiet līdzi vai pat pa priekšu tehnikas un tehnoloģiju evolūcijas procesam.

Mūsu komandā kopā strādā vairāk nekā 30 dažādu jomu eksperti - speciālisti, kas lieliski pārzina savu nozari un tās attīstības tendences. Lai vienmēr būtu soli priekšā industrijai, sadarbojamies ar Latvijas dažādu nozaru spēcīgākajiem speciālistiem, iesaistāmies pieredzes apmaiņā pie kolēģiem Eiropā.

Šogad STC organizē arī Baltijas valstu bioloģiskās lauksaimniecības sertifikācijas institūciju ekspertu tikšanos, kas ir viens no pieredzes apmaiņas pasākumiem. Šādas tikšanās gan bioloģiskās lauksaimniecības, gan tehnikas un mašīnbūves jomā norit katru gadu - eksperti pārrunā aktualitātes, meklē risinājumus, identificē ne tikai šodienas, bet arī nākotnes izaicinājumus.

- Pieņemu, ka zināšanu par bioloģisko lauksaimniecību mūsu lauksaimniekiem var arī nepietikt. Kur viņiem ir iespēja tās apgūt?

- Tieši tā, tāpēc 2015. gadā nolēmām attīstīt jaunu darbības virzienu - nodibinājām STC Mācību centru. STC Mācību centrā iespējams iegūt visas zināšanas, ko zinām mēs, kā arī specifiskās jomās pieaicinām vieslektorus. Tas attiecas ne tikai uz bioloģisko lauksaimniecību, bet arī uz traktortehnikas un iekārtu atbilstības novērtēšanu. Šobrīd visaktīvāk mācību centrs darbojas tieši bioloģiskās lauksaimniecības virzienā, bet vienlaikus organizējam mācības arī lauksaimniecības tehnikas un iekārtu ražotājiem, lai ražotāji būtu zinoši par tehniskajām prasībām.

- Kāda ir tehnikas ražotāju un bioloģiskās lauksaimniecības uzņēmumu atsaucība? Cilvēki vēlas mācīties?

- Divu darbības gadu laikā esam pārliecinājušies, ka mācību centrs ir nepieciešams - atsaucība ir liela un atsauksmes labas. Pirmā mācību programma bija izstrādāta 160 nodarbību stundām bioloģiskās lauksaimniecības jomā. Tajā stāstījām ne tikai par normatīviem un noteikumiem, bet par visu bioloģiskās lauksaimniecības saimniekošanas procesu. Tādējādi apmācāmie ieguva pilnvērtīgas zināšanas, lai uzsāktu bioloģiskās lauksaimniecības biznesu. Mēs uzskatām, ka šī mācību programma kalpo kā labs sākums bioloģiskās lauksaimniecības biznesam.

- Kas ir jūsu mācību centra mērķa auditorija?

- Katrs, kurš vēlas uzzināt ko jaunu, un iegūtās zināšanas būtu izmantojamas saimnieciskās darbības attīstībā. Pie mums mācīties brauc dažāda vecuma cilvēki ar dažādu iepriekšējo izglītību un praktiskajām zināša-

nām - starp tiem gan esošie lauksaimnieki, gan tie, kas tikai plāno uzsākt biznesu. Piedāvājam arī mazāka apjoma mācību programmas, tostarp par augkopību, lopkopību, bioloģiskās produkcijas marķēšanu un mārketingu, biznesa plāniem un citiem lauksaimniekiem noderīgiem procesiem. Šobrīd bioloģiskās lauksaimniecības ražotājiem piedāvājam seminārus par risku vadību, jo bioloģiskajā lauksaimniecībā pastāv dažādi riska faktori, kas var ietekmēt biznesa attīstību un atstāt iespaidu uz saražotā produkta kvalitatīvajiem rādītājiem, kā rezultātā var tikt zaudēts bioloģiskās ražošanas sertifikāts. Izstrādājot mācību programmas, mums ir ļoti svarīgi zināt potenciālo kursu apmeklētāju vēlmes - tāpēc aicinu izteikt vēlmes un vajadzības, jo mums ir ļoti liela zināšanu bagāža, ko nodot tālāk.