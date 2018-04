Jaundzimušo skaits stabili rūk  

Dzimstības sarukums šā gada 1. ceturksnī atšķir Latviju no Lietuvas un Igaunijas, kur dzimstības rādītāji pavērsušies uz augšu.

Centrālā statistikas pārvalde informē, ka 2018. gada pirmajos trīs mēnešos reģistrēto jaundzimušo skaits - 4612 bērnu - ir par 336 mazuļiem mazāk nekā 2017. gada attiecīgajā periodā. Tas nozīmē, ka dzimstības sarukums Latvijā turpinās jau gadu iepriekš uzņemtajā tempā no 5368 jaundzimušajiem 2016. gada 1. ceturksnī līdz 4948 jaundzimušajiem 2017. gada 1. ceturksnī. Tādējādi iepriekšējā gada sākuma -420 bērnus šā gada sākums turpina ar -336 bērniem attiecībā jau pret zemāku atskaites punktu, ko mantojumā bija atstājis 2017. gads.

Latvijas rezultāts izskatās vēl bēdīgāks, ja to salīdzina ar situāciju abās pārējās Baltijas valstīs. Pirms gada ap šo laiku varējām sevi mierināt ar to, ka dzimstība trijās kaimiņvalstīs sarūk praktiski vienādā tempā. Latvijas -420 jaundzimušie atbilda Lietuvas -529 jaundzimušajiem un -254 Igaunijas jaundzimušajiem. Katrā valstī jaundzimušo kopskaits mainījās savā līmenī, kas atbilst attiecīgās valsts iedzīvotāju kopskaitam, bet svārstības toties notika vienā ritmā, ko sinhronizēja drīzāk astroloģijā aprakstītā planētu kustība debesīs nekā Latvijas un abu pārējo valstu valdību darbošanās. Tagad šis ritms izjucis par sliktu Latvijai. Latvijas -336 bērnus nekādi nevar likt uz viena plauktiņa ar Igaunijas +155 bērniem pat ar atrunu, ka tie ir tikai divu pirmo šā gada mēnešu dzimstības rezultāts, jo marta jaundzimušo skaitu Igaunijas statistiķi vakar pēcpusdienā vēl nebija paziņojuši. Būtu ļoti liels brīnums, ja marts pilnībā nodzēstu igauņu dzimstības pieaugumu janvārī un februārī, jo demogrāfiskie rādītāju virzieni mainās reti un līgani. Lietuvieši jau uzrāda dzimstību pa visu 1. ceturksni ar -49 jaundzimušajiem dzimstības svārstību summā. Šis skaitlis tomēr par kārtu mazāks nekā -529 jaundzimušie 2017. gada 1. ceturksnī, lai gan pārspīlēt atšķirības starp Lietuvu un Latviju arī nevajadzētu.

Ar dzimstības kritumu pagājušajā gadā Baltija iekļāvās ritmā, kas valdīja lielā daļā Eirāzijas no Baltijas jūras līdz Klusajam okeānam, proti, Krievijā un Baltkrievijā. Par dzimstības maksimumu Krievijā izrādījās 194,2 tūkstoši jaundzimušo 2014. gadā, kad sakrita tīri mehāniskā jaundzimušo skaita palielināšana uz Krimas pievienošanas rēķina ar dzimstības intensitātes pieaugumu kā sekām ļoti lielas sabiedrības daļas sajūsmai par Krimas pievienošanu. Tomēr svētkiem seko paģiras, un pērn Krievijā ar visu Krimu saskaitīti tikai 168,9 tūkstoši jaundzimušo. Šis gads Krievijā sācies ar -1360 jaundzimušajiem janvārī pret 2017. gada janvāri un -4401 jaundzimušo februārī pret februāri. Atzīmējami ir -384 jaundzimušie februārī Maskavā, kur dzimstība balstās uz gados jauno cilvēku ieplūšanu no visas lielās Krievijas valsts.

Baltkrievijas sniegtie statistiskie dati atpaliek no Krievijas statistiķu veikuma gan pēc datu daudzuma, gan pēc publicēšanas termiņiem. Tomēr tikpat izteiksmīgi kā skaitļi var izrādīties arī vārdi, kādus saka Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko. Pagājušā gada vidū viņš ļoti asi sabāris ierēdņus par dzimstības kritumu, kas esot pilnīgi nepieļaujams, jo Baltkrievijai, lai tā spētu vēl ilgi pastāvēt, vajagot dubultot iedzīvotāju skaitu no 10 līdz 20 miljoniem cilvēku. Kopš pagājušās gadumijas internetā ir atrodams sižets, kā A. Lukašenko pie Jaunā gada eglītes uzrunāja gan turpat līdzās esošās, gan pie TV un datoru ekrāniem sastopamās baltkrievu daiļavas. Uz tām, viņš, protams, nebārās, bet solīja «milzīgu», «bezprecedenta» u.tml. valsts atbalstu jaunajām mātēm (ģimenēm ar bērniem) gan bez konkrētiem solījumiem, kā tad šis atbalsts izpaužas vai izpaudīsies.

Vienā ceturksnī konstatētais dzimstības kritums par 336 bērniem nodzēš pusi no to bērnu skaita, ar kuriem Latvija pagājušajā gadā vēl noturējās virs 20 tūkstošiem jaundzimušo gadā (tika uzrādīti 20 614 jaundzimušo). Dzimstības sarukums Latvijā ir tikpat stabils kā tagadējā Latvijas valdība, kuras darbošanās demogrāfijā sāka parādīt sevi pēc deviņus mēnešus ilga iznēsāšanas laika. Proti, valdības izveidošanai 2016. gada februārī sekoja pavērsiens no dzimstības pieauguma uz kritumu kopš 2016. gada oktobra līdz šai dienai.