"Mego" akciju patiesā vērtība

Konkurences padome (KP) piemērojusi 74 tūkstošus eiro lielu sodu veikalu Mego un Vesko preču zīmolu pārvaldītājam SIA Baltstor un tā mazumtirdzniecības kooperācijā ietilpstošajam partnerim SIA Lenoka par netaisnīgu un nepamatotu sankciju piemērošanu piegādātājiem. Daļa šo sankciju izpaudās arī kā piespiedu piedalīšanās mārketinga aktivitātēs, piemēram, nodrošinot akciju cenas produktiem.

Konkurences padomes loceklis Jānis Račko uzsver, ka šis ir pirmais šāda veida lēmums kopš Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma (NMPAL) ieviešanas 2016. gadā.

Konkurences padomes Juridiskā departamenta juriskonsulte Rūta Kunkulberga Neatkarīgajai atzina, ka pārbaudīti tika visi tirdzniecības tīkli Latvijā - gan lielie, gan mazie, bet izteikti šā likuma pārkāpumi bijuši vien šiem uzņēmumiem.

Pārbaudot Baltstor un Lenoka darbības, KP aptaujāja apmēram 30 piegādātājus par sadarbības līgumiem ar šiem uzņēmumiem un cenām piecās produktu kategorijās - maizei un tās izstrādājumiem, gaļai un tās izstrādājumiem, pienam un piena produktiem, graudiem un bezalkoholiskiem dzērieniem. Izpētes laikā KP konstatēja, ka Baltstor un Lenoka piegādātājiem piemērojuši netaisnīgas un nepamatotas sankcijas gan par neprecīzām pavadzīmēm, gan par nepilnīgu preču pasūtījumu izpildi. Piegādātājiem piemēroto sankciju apmērs sasniedza vairāk nekā 400% no pamatparāda summas, un vienlaikus bija radīti apstākļi, kas mazināja iespēju piegādātājiem laikus izlabot kļūdas un līdz ar to izvairīties no sankcijām. Piemēram, lēmuma apstrīdēšanai tika atvēlētas vien 10 dienas. KP norāda, ka saskaņā ar NMPAL normām sankcijām ir jābūt samērīgām ar mazumtirgotājam nodarīto kaitējumu un nepiegādāto preču vērtību. Ja sankciju apmērs pārsniedz 10% no pamatparāda summas, tās ir atzīstamas par netaisnīgām un nepamatotām.

KP padomes loceklis Jānis Račko atklāja, ka Baltstor no trim piegādātājiem nepamatoti piemērotās sankcijās 30 gadījumos saņēmis vairāk nekā 3000 eiro, bet Lenoka - gandrīz 13 000 eiro no 12 piegādātājiem 80 gadījumos. Ne vienmēr soda sankcijas izpaudušās soda naudas veidā. Šādā veidā uzņēmumi arī piespieduši piegādātājus piedalīties dažādās mārketinga aktivitātes, piemēram, nodrošināt akcijas cenas kādam konkrētam produktam uz kādu konkrētu laiku.

J. Račko piebilda, ka cietušajiem piegādātājiem ir arī tiesības vērsties tiesā un no mazumtirgotājiem prasīt kompensāciju. Cietušos uzņēmumus KP neatklāj, uzsverot, ka piegādātāji lielākoties baidās atklāt informāciju, jo raizējas par iespējamām sekām.

Par negodīgu komercpraksi KP uzņēmumam Baltstor piemērojis naudas sodu 13 533 eiro, bet uzņēmumam Lenoka - 60 487 eiro, vienlaikus pieprasot izbeigt negodīgo komercpraksi. Soda naudas apmērs aprēķināts, pamatojoties uz uzņēmumu apgrozījuma lielumu. Taču, tā kā abi uzņēmumi pārtrauca šo negodīgo komercpraksi, soda nauda summa samazināta par 10 procentiem. Baltstor un Lenoka pagaidām vēl nav samaksājuši šo soda naudu. Uzņēmumam vēl ir apmēram 30 dienas laika, lai pārsūdzētu KP lēmumu, ja viņi tam nepiekrīt.

SIA Mego 1999. gadā izveidoja veikalu tīklu Mego. Tagad to pārvalda SIA Lenoka, kas pieder SIA Baltstor. Firmas.lv informācija liecina, ka SIA Baltstor reģistrēta pirms 14 gadiem - 2004. gada martā. Tā ir veikalu tīklu Mego un Vesko preču zīmolu sadarbības partneris un koordinators.

Savukārt Lenoka, kas līdz 2014. gada 13. martam darbojās ar nosaukumu Palink, tagad pilnībā pieder SIA Mego.

Viedoklis

Jānis Račko, KP padomes loceklis:

- Ir pagājuši vairāk nekā divi gadi, kopš Latvijā stājās spēkā regulējums, kas ierobežo noteiktas mazumtirgotāju tirgus varas izpausmes sadarbībā ar piegādātājiem. KP kā atbildīgā institūcija par likuma normu ievērošanu šajā periodā ir aktīvi konsultējusi uzņēmējus, un tas ir bijis pietiekami ilgs laiks, lai tirgus pielāgotos jaunajām normām un spētu nodrošināt to ievērošanu. Šis lēmums, ar kuru iestāde pirmo reizi konstatē NMPAL pārkāpumu, ir signāls tam, ka KP turpmāk pret mazumtirgotājiem, kas izmanto savu iepirkuma varu, vērsīsies ar pilnu bardzību.