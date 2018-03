Iespējams, bērni sociālos tīklus Latvijā varēs lietot tikai ar vecāku atļauju

Bērniem līdz 13 gadu vecumam sociālie tīkli, piemēram, "Facbook", "Twitter", "Instagram" un "Draugiem.lv" jau tuvākajā laikā varētu būt pieejami tikai ar vecāku atļauju, pirmdien vēstīja LNT rīta ziņu raidījums "900 sekundes".

„Ir jābūt vecāku piekrišanai," uzsver portāla "Drošsinternets.lv" pārstāvis Viesturs Šeļmanovs - Plešs. Šāda kārtība top saskaņā ar jauno Eiropas Savienības (ES) personas datu aizsardzības regulu, kas stāsies spēkā 25. maijā un attieksies uz pilnīgi visiem sociālajiem tīkliem, kas pieejami ES. Interneta uzraugu pārstāvis cer, ka Saeimas deputāti ies Ministru kabineta pēdās un apstiprinās 13 gadu slieksni nevis iepriekš plānotos 16 gadus. "No 14 gadu vecuma iestājas kriminālā atbildība, un līdz ar to bērnam jau jāsaprot, ka viņi nav nekādi bērni. Līdz ar to kriminālatbildība tev var būt, bet portālā nedrīkst iet iekšā, tas ir absurds," saka Šeļmanovs - Plešs.

Taču vecuma sliekšņa noteikšana ir mazākā problēma. Sarežģītākais ir uzzināt sociālo tīklu lietotāju patieso vecumu un izstrādāt veidu, kā droši saņemt jaunāko lietotāju vecāku atļauju. Tieslietu ministrijā norāda, ka jaunā personas datu aizsardzības regula nenosaka, kā sociālo tīklu administratoriem jeb datu pārziņiem būtu jāpārliecinās par tīklu lietotāju vecumu. "Datu pārziņi ir brīvi paši izlemt, kā viņi to nodrošina, lai tas būtu pārskatāmi un sniegtu pietiekošu pārliecību par to, ka piekrišana dota tiesiski, proti, ja persona jaunāka par noteikto, tad to apstiprinājuši vecāki," saka ministrijas Nozaru politikas departamenta direktore Olga Zeile. Viņa piebilst, ka sociālo tīklu vadītājiem ir iespēja izvēlēties lētāko un sev ērtāko vecuma apstiprināšanas veidu.

Tikmēr "Draugiem.lv" vadība norāda, ka to, ko nav izdarījuši likumdevēji, tagad ir jādara viņiem. Uzņēmumam ir jāiegulda resursi un laiks, lai uzraugi - Datu valsts inspekcija - būtu apmierināti. Jau tagad ir izstrādāti trīs iespējamie vecuma noteikšanas veidi - interneta bankas autentifikācija, e-paraksts vai arī personīga ierašanās ar iesniegumu. "Neviens no tiem nav biznesam draudzīgs un arī lietotājiem nav draudzīgs. Tā kā konkrētu vadlīniju nav, mums atliek minēt. Ceram, ka varbūt radīsies kaut kāds jauns risinājums ārpus šiem trim," saka "Draugiem.lv" direktore Liene Grenevica. Bērni līdz 13 gadu vecumam ir aptuveni 10% no „Draugiem.lv" lietotājiem. Līdz 25. maijam viņi visi saņems paziņojumu, ka nepieciešama vecāku atļauja, lai varētu turpināt lietot portālu. "Principā bērna profils būs jāsajūdz ar vecāku profilu, un vecākam būs jāapstiprina sava identitāte kādā no šiem trīs veidiem," skaidro portāla pārstāve.

Taču ir vēl virkne neatbildētu jautājumu, piemēram, ko darīt, ja vecākam un bērnam ir atšķirīgs uzvārds, kā rīkoties audžuģimenēs un tamlīdzīgi. Sociālo portālu vadības ir pamatoti nobažījušās, jo sodi par likuma pārkāpumu ir mērāmi desmitos miljonu eiro. Līdz šim ES vecuma slieksnis reģistrējoties bija tikai atsevišķos portālos un drīzāk kā formalitāte.