NRA analizē, par cik reāli palielinājušās mediķu algas “uz papīra”

Februārī Latvijas ārstniecības iestādēs mediķi saņēmuši pirmo algu pēc atalgojuma palielināšanas. Ārsti, māsas, sanitāri saņem par 30 līdz 50 procentiem lielākas algas. No veselības nozarei papildus 2018. gadā piešķirtajiem 200 miljoniem eiro lauvas tiesa novirzīta tieši mediķu algu palielināšanai. Tomēr – lai arī algu pielikums skaitļos un procentos izskatās iepriecinoši – atalgojums daudziem veselības nozares speciālistiem, piemēram, māsām, ne tuvu nesasniedz valstī vidējo.

Slimnīcām nav viegli sniegt apkopojumu par darba algas pieaugumu un to, kāda tad izskatās ārsta vai māsas vidējā alga pēc paaugstināšanas. Katram mediķim atalgojumu rēķina individuāli, un tas ir atkarīgs no dažādiem faktoriem, piemēram, darba stāža, darba slodzes, dežūru, tostarp nakts dežūru, skaita, darba intensitātes. Neatkarīgās veiktā aptauja liecina, ka šāgada algu palielinājums ir ievērojamākais pēdējo gadu laikā. Tiesa, arī palielinātās algas nav tik lielas, lai tās apturētu mediķu aiziešanu uz privāto medicīnu vai pat uz citu nozari.

Neapturēs, bet māsas padomās

To Neatkarīgajai atzīst Bērnu slimnīcas valdes locekle Ināra Bluķe: «Šogad palielinātais atalgojums ārstniecības un aprūpes darbiniekiem ir ļoti nozīmīgs solis veselības nozares sakārtošanā. Darba samaksa, ko Bērnu slimnīcas ārstniecības un aprūpes personāls saņēma par 2018. gada janvāri, daudziem bija par 30 līdz 50 procentiem lielāka nekā pērn. Tomēr jāatzīst, ka palielinātais atalgojums joprojām nav konkurētspējīgs ar privāto sektoru. Bērnu slimnīcā joprojām trūkst māsu, psihiatru, oftalmologu, neonatologu un kardiologu. Piemēram, 16 oftalmologu nosedz tikai 2,5 darba slodzes. Pārējo laiku viņi strādā privātajā sektorā, kur ir iespēja nopelnīt vairāk.»

Bērnu slimnīcas dati (tie ir piemēri, kas raksturo, kā mainījusies mediķu alga) rāda, ka ārsts, kura specialitāte ir pediatrs un kurš nostrādājis Bērnu slimnīcā 15 gadu, šāgada janvārī saņēma par 36 procentiem vairāk nekā 2017. gada janvārī. Tātad 1054 eiro vietā šogad saņem 1434 eiro pirms nodokļu nomaksas. Savukārt sertificēta māsa, kurai ir B kategorija un kura nostrādājusi 15 gadu Bērnu slimnīcā, dežurē septiņas diennaktis, par 2018. gada janvāri saņēma 39,8 procentus lielāku algu nekā 2017. gadā - 665,20 eiro vietā saņēma 869,40 eiro (tiesa, pirms nodokļu nomaksas). «Māsas, kuras strādā augstas intensitātes nodaļās, par darbu šogad saņem līdz pat 55,5 procentiem vairāk nekā pērn,» uzsver I. Bluķe.

Bērnu slimnīcas vadība kopā ar ārstniecības un aprūpes komandu izstrādā Motivācijas programmu, kurā būs iekļautas papildu iespējas Bērnu slimnīcas darbiniekiem, stāsta I. Bluķe. Piemēram, starptautiskas apmācības. Tāpat no 2018. gada ieviests jaunums Bērnu slimnīcas aprūpes personālam - tās māsas un māsu palīgi, kuri būs nostrādājuši vismaz 0,75 slodzes deviņus mēnešus Bērnu slimnīcā, saņems trīspadsmito algu jeb vienreizēju maksājumu mēnešalgas apmērā 2018. gada decembrī.

Jau maksāja lielākas

Līdzīgi kā citās ārstniecības iestādēs, arī Vidzemes slimnīcā ārstniecības personu darba samaksa ir atkarīga no daudziem faktoriem - darba stāža, naktsstundu darba, akordalgas. «Taču, runājot par atalgojuma pieaugumu ārstniecības personām 2018. gadā, svarīgi atzīmēt, ka Vidzemes slimnīcā atalgojuma sistēma jau līdz šim ārstniecības personām ir nodrošinājusi atalgojumu, kas bija augstāks par valstī noteikto minimālo mēnešalgu ārstniecības personām,» skaidro slimnīcas pārstāve Benita Brila. 2018. gadā Vidzemes slimnīcā atalgojums ir palielinājies visām ārstniecības personām atbilstoši Veselības ministrijas piešķirtajam finansējumam. Lai piesaistītu darbiniekus, jādomā arī reģionālajām slimnīcām. Vidzemes slimnīcā ir izstrādāta atalgojuma sistēma, kas paredz darbiniekiem daudz un dažādus darba samaksas komponentus, piemēram, veselības apdrošināšanas polisi, prēmijas un naudas balvas.

Par 200 eiro vairāk

Latvijas lielākajā slimnīcā - Rīgas Austrumu slimnīcā - atalgojuma pieaugumu ataino ar diviem piemēriem: ārsts 2017. gada janvārī saņēma 884 eiro uz rokas, šogad par janvāra darbu - 1340; māsa - attiecīgi 392 eiro uz rokas pērn, šogad 627 eiro. Pēc šiem piemēram gan nevar spriest par vidējo atalgojumu slimnīcā, jo to, tāpat kā citos stacionāros, nosaka dažādi aprēķināšanas faktori. Plānotā vidējā alga Rīgas Austrumu slimnīcā 2018. gadā ārstam (dežūras, nakts stundas, īpašais risks 20 procentu (vidējais), stāžs 8%) ir 1400 eiro, māsai (atkarībā no dežūrām un nakts stundām) - no 958 līdz 1033 eiro.