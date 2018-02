Soctīklos: Valsts miljonus tērē simtgades "pērlēm", bet vēža slimnieki jāglābj tautai

Latvija šogad svin nozīmīgu jubileju – 100 gadus. Tam atvēlēta ļoti prāva summa – 60 miljoni eiro, kas tiks iztērēti piecu gadu laikā. Lai arī summa šķiet milzīga, redzot, cik iespaidīgas summas ir iztērētas jau pirmajos simtgades projektos, šķiet, 60 miljoni tāds spļāviens jūrā vien būs.

Svētki jau pēc būtības ir skaisti un tie ir jāsvin, taču sabiedrība tomēr ir neizpratnē, vai patiešām jāizšķiež ir miljoni vienkārši lustēm, ja kaut daļu varētu novirzīt citām prioritātēm.

Piemēram, Andris Latvers facebook raksta: „Esam nonākuši tik tālu, ka jau reti kuram liekas jocīgi, ka nauda dažu onkoloģijas slimnieku dzīvībām jāmēģina savākt kārtējā labdarības koncertā, bet 250 tūkstoši šādiem Māras zemes "pērlēm" budžetos atrodas? Prioritātes???”

Mārtiņš ZILGALVIS, F64 Photo Agency

Vēl kādā ierakstā viņš teic: „Karogs - 220 000 eiro, Goda vārti - 250 000 eiro Latvijas simtgades svinības - 60 miljoni eiro. Un kurš vēl apgalvos, ka Latvijā patriotisms nav ienesīgs bizness?”

Portāls jau ziņoja, ka simtgades projekti ir cits par citu dārgāki, piemēram, gandrīz 150 000 eiro no simtgades līdzekļiem izmaksāja Latvijas 100. gadskārtas atklāšanas pasākums Gaismas raksti Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (to varēja noskatīties četrās izrādēs un divos ģenerālmēģinājumos), 247 000 eiro (no Rīgas domes līdzekļiem) - vides objekts Goda vārti, kas novietoti Brīvības bulvāra un Elizabetes ielas krustojumā, pretim Ministru kabineta ēkai, un tur atradīsies divus gadus, savukārt februārī lidostā Rīga oficiāli atklās Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) kopdarbu - informatīvu stendu par Latviju, kura kopējās izmaksas (ieskaitot video sižetu veidošanu) trīs gadu laikā būs 437 500 eiro trīs gadu laikā. Nauda - no simtgades fonda.

Iespēju Latvijas simtgadē ko nopelnīt nelaiž garām arī dažādi tirgotāji.

Piemēram, Līga Nestere facebook vēsta: "Simtgades tirgotāji jau sāk uzdarboties….telefoniski…. Zvanīja tētis un stāstīja, ka šodien viņam piezvanījusi kāda sieviete: stāsts īsumā šāds - viņš ir viens no 250 laimīgajiem, kam tiek piedāvāts ar 70% atlaidi iegādāties segu, kas darināta Latvijas simtgadei par godu….kalpos bērniem un mazbērniem….cena 40 eiro. Tētis gan nemācēja teikt, kādu firmu dāma pārstāvējusi. No piedāvājuma atteicies. Nav jau nekas neierasts, ka telefoniski kāds piedāvā kādu preci, bet laikam šogad jebkas tiks ietīts Latvijas simtgades noskaņās…"