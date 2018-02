KULTŪRA: Roulinga bez biksēm

Šonedēļ Latvijas grāmatniecības nozarē uzpeldēja kāds nesmukums, kas vienā vai citā veidā var krietni iezāģēt Latvijas izdevējiem starptautiskajos grāmatu tirgos. Proti, kārtējo reizi atklājušies fakti par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem, kuros savulaik jau apsūdzēts ne viens vien mūsu valsts izdevējs.

Šoreiz rozīnīti notikušajam piešķīra fakts, ka aptīrīts, iespējams, ir ne jau kaut kāds vidusmēra rakstnieciņš, bet gan viena no pasaulē bagātākajām literatūras grandāmām Dž. K. Roulinga.

Publikai šī vēsts acīmredzama kļuva brīdī, kad sociālajā tīklā facebook parādījās izdevējas Vijas Kilblokas paziņojums: «Roulingas aģente ir norādījusi, ka grāmatnīcās Latvijā šobrīd nedrīkst atrasties neviena latviski tulkotā Harija Potera grāmata!»

Nav jābūt doktoram Vatsonam, lai pārliecinātos, ka Harija Potera sērijas grāmatas latviešu valodā izdod apgāds Jumava, kuru vada izdevējs Juris Visockis. Savulaik pie apgāda darbojās pat ārkārtīgi veiksmīgais Harija Potera fanu klubs, atsvaidzinot lasīšanas paradumus un ievelkot grāmatu pasaulē jaunos lasītājus, par ko izdevējam var teikt tikai paldies. Protams, sociālie tīkli nav vieta, kur smelties patiesību augstākajā instancē. Viltus ziņu ražošana pasaulē nav cieņā, un Neatkarīgā nolēma pārbaudīt sociālo tīklu informāciju.

Šī iemesla dēļ sazinājāmies ar izdevēju Viju Kilbloku, lai gūtu skaidrojumu ierakstam sociālajos tīklos un apstiprinājumu tā autentiskumam. Izrādījās, ka apgāds Zvaigzne ABC sadarbojas ar rakstnieces pārstāvjiem un latviešu valodā izdod Dž. K. Roulingas kriminālromānus, kas tiek publicēti ar pseidonīmu Roberts Galbraits. Pirms kāda laika Zvaigzne ABC saņēmusi piedāvājumu no Roulingas pārstāvjiem izdot arī Harija Potera sēriju. Šī vēsts radījusi diezgan lielu pārsteigumu apgāda cilvēkos, jo Zvaigznes grāmatnīcās, tāpat kā pārējās Latvijas grāmatnīcās, tobrīd pilnā sparā notikusi tirdzniecība ar Harija Potera sērijas romāniem mīkstajos vākos. Kad izdevēja nosūtījusi rakstnieces pārstāvjiem fotogrāfijas ar grāmatnīcas plauktu, kuros redzams latviešu Harijs Poters, saņemta vēsts, ka šāda tirdzniecība ir nelikumīga. Lai pierādītu teikto, Vija Kilbloka uzrādīja Neatkarīgai konfidenciālu saraksti ar Roulingas pārstāvjiem, kurā šis apgalvojums apstiprinās.

Vakar arī Latvijas grāmatizdevēju asociācija (LGA) gatavoja vēstuli Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai (LIAA), kurā tiek pausta neizpratne par to, ka Jura Visocka apgāds Jumava uz valsts rēķina reprezentēs savu produkciju Londonas grāmatu tirgū. LGA vadītāja Renāte Punka Neatkarīgajai teica, ka asociācijai nācies taisnoties dažādiem neapmierinātiem ārzemju partneriem, kuri, saskārušies ar problēmām, uzdod jautājumus par Jura Visocka vadīto apgādu biznesa ētiku un to, vai viņi vispār kādreiz maksā arī līgumā paredzēto naudu. Par Visocka kunga izdevniecību dalību valsts apmaksātā statusā Londonas grāmatu tirgū izbrīnu pauda arī Vija Kilbloka. Salīdzinājumā apgādam Zvaigzne ABC par līdzdalību Londonas grāmatu tirgū esot prasīti 4000 eiro par 14 grāmatu izvietošanu stendā. Jāpiebilst, ka vienam no apgādiem, kas saistīts ar Jumavas vārdu, J.L.V. saskaņā ar maksātnespējas likumu piemērots tiesiskās aizsardzības režīms, ko liecina publiski pieejama informācija vietnē firmas.lv.

Izdevēju Juri Visocki izdevās sazvanīt pēcpusdienā, un viņš sniedza īsu komentāru saistība ar Harija Potera gadījumu pa telefonu. «Pēc licences izbeigšanās esam pārtraukuši tirgot Dž. K. Roulingas romānu sēriju par Hariju Poteru. Līguma nosacījumi mums ļāva izdot grāmatu sēriju par Hariju Poteru cietajā un mīkstajā iesējumā,» sacīja izdevējs.

Kā Neatkarīgai precizēja autortiesību aģentūras AKKA/LAA pārstāve Ieva Kolmane, grāmatniecības pasaulē, pērkot licenci tā vai cita darba tulkošanai un izdošanai, izdevējiem parasti netiek piešķirtas beztermiņa tiesības rīkoties ar darbiem. Licence darbojas uz noteiktu laiku, vienojoties par konkrētām tirāžām, par kurām arī jāatskaitās. Grāmatas tulkojums, kas izdots pēc licences termiņa beigām, tiek klasificēts kā pirātisks darbs - kontrafakts, kas jāizņem no tirdzniecības. Kolmane arī piebilda, ka šādu grāmatu izdošana Latvijai var radīt problēmas starptautiskā mērogā.