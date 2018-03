Kā zināms 2009. gadā Norvēģijas pārstāvis Aleksandrs Ribaks uzvarēja "Eirovīzijas" konkursā un ar savu dziesmu "Fairytale» ieguva konkursa vēsturē lielāko punktu skaitu - 387. Taču norvēģiem ar to ir par maz un šogad uz Portugālē notiekošo konkursu atkal brauks Aleksandrs.

Šoreiz Ribaks konkursā izpildīs dziesmu "That's How You Write a Song".

Aleksandrs dzimis 1986. gada 13. maijā Minskā, Baltkrievijā un ir baltkrievu izcelsmes Norvēģijas dziedātājs, aktieris, vijolnieks, komponists.