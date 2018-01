Latvijas Mākslas akadēmijas karnevāls - šogad ar jubilejas vērienu  

2018. gada 16. februārī no plkst. 19.00 līdz rīta gaismai Latvijas Mākslas akadēmijā (LMA) norisināsies 80. jubilejas karnevāls. Šī gada karnevāla nosaukums “Baltais caurums” - astrofiziķi uzskata, ka baltie caurumi izgrūž nezināmu matēriju, radot paralēlos visumus, kur ceļošana laikā un telpā kļūst iespējama. Karnevāls savā bezgalīgi apaļajā jubilejā pārtaps par portālu ceļojumiem vērienīgā mākslas un radošuma svētkos, padarot to par vienu no gada lielākajiem notikumiem.

Par godu jubilejas karnevālam LMA studenti apvienos spēkus, lai kopā ar talantīgajiem un enerģiskajiem studentiem no Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas un Kultūras akadēmijas veidotu efektīgu mākslas, mūzikas, dejas un teātra simbiozi. Karnevāla organizatori ir padomājuši par to, lai tiktu apmierinātas visdažādākās apmeklētāju muzikālās gaumes.

Līdzās dažādām alternatīvās, indie-rock un rokmūzikas apvienībām uz vairākām skatuvēm būs dzirdami un redzami arī funk, regeja, metāla, hip-hop un elektroniskās mūzikas izpildītāji. Ne reizi vien karnevāls ir kalpojis par starta platformu virknei jaunu muzikālu apvienību to ceļa sākumā. Izņēmums nebūs arī šis karnevāls.

Karnevāla lielā skatuve tiks atvēlēta tādām grupām kā “Labvēlīgais Tips” un “Dzelzs Vilks”. Tāpat karnevāla dalībniekus priecēs Elizabete Balčus, kā arī vairāki diskžokeji, kuru uzstāšanos ar efektīgām videoinstalācijām papildinās vīdžeji. Īpašā “Latvijas Mežu skatuve” piedāvās neaizmirstamas emocijas un ritmu sajūtas, par ko rūpēsies lustīgie mūziķi no grupas “The Coconuts”, kā arī grupas “MANTA”, “7dēli”, “Riga Reaggae” u.c.

"JVLMA JAZZ ROOM" par muzikālo noformējumu rūpēsies mūziķi no Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas. Īpaša telpā ar nosaukumu “Vārda spēks” valdīs vārds. Tur norisināsies laikmetīgās dzejas lasījumi, hip-hop brīvrunas cīņa, kas savu kulmināciju sasniegs pusnaktī, kad uz skatuves kāps Edavārdi, bet turpinājumā uzstāsies DJ Augusts.

Karnevālu grūti iedomāties bez eksperimentiem, tāpēc "Eksperimentālās mūzikas telpā", būs baudāmas grupas “Waterflower”, “MMMM” un “Passific K” ar kosmisko skanējumu, ko ar saviem dārdiem centīsies pārspēt grupa “Wagars”, kā arī citas grupas. “Gas Of Latvia” kopā ar citām grupām atjaunos piemirstu tradīciju, atdzīvinot "Industriālās mūzikas skatuvi".

Līdzīgi kā iepriekšējos gados, no dārdošiem ritmiem un eksperimentiem latvisku relaksāciju varēs baudīt "Folk istabā". Paralēli muzikālajam piedāvājumam, karnevāla apmeklētājus priecēs jaunie aktieri ar priekšnesumiem "Kultūras akadēmijas istabā", kā arī performanču un deju mākslinieki.

Līdzīgi kā tas ir bijis jau no karnevāla pirmsākumiem, par pasākuma vizuālo noformējumu rūpēsies jaunie mākslinieki, veidojot dekorācijas, lielformāta gleznas, mākslas objektus un instalācijas. Būs arī jaunievedums - pie mākslas objektiem būs atrodama informācija par tās autoriem.