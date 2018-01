Meiteņu trio no Supernovas "Hypnotic" parāda dziesmas video klipu  

Nesen trio "Hypnotic" izdeva savu pirmo solo dziesmu "Svētku brīnums". Nu aktīvi strādājot pie Supernova 2018 Latvija dziesmas "Pray" šodien saviem klausītājiem, faniem un atbalstītājiem trio piedāvā dziesmas "Pray" video.

Dziesmas "Pray" autores ir pašas trio meitenes - Sabīne Geiba un Beatrise Heislere, bet dziesmas mūzikas producents ir labi pazīstamais Rassell (Ruslans Kuksinovičs). Dziesmas master mix veicis Jānis Kalve, bet pie balss ieraksta strādāja Pēteris Upelnieks. Dziesmas izdevējs - radošais uzņēmums Communicaton ART.

Dziesmas pamatdoma ir viena - mēs lūgsim par labāku pasauli, par to, lai pasaulē nebūtu kari, varas dalīšanas, nabadzība, bezdarbs, bezatbildība, lai mēs dzīvotu laimīgi, saticīgi, veseli un drošībā. Dziesma ir par to, ka katrs no mums spēj ietekmēt visu kopumu kaut vai ar maziem sirds darbiņiem - padodot roku, atbalstot, pasmaidot un novēlot otram labu dienu. Arī meitenes ik dienu cenšas darīt labus, mazus darbiņus, lai pasauli padarītu kaut par kripatiņu, bet labāku un tieši to meitenes centušās atspoguļot arī savā dziesmas "Pray" video.

Sabīne Berezina par dziesmas tapšanu: "..Vienvakar skatījos ziņas un pēkšņi ziņās atkal bija sprādziens - cilvēki gājuši bojā teroraktā. Un tad es pie sevis domāju - kas notiek pasaulē? Piesēdos pie klavierēm un dažu minūšu laikā man atnāca melodija un vārdi. Studijā ar Beatrisi nedaudz pielabojām un kopā izdomājām šo dziesmu iesniegt arī Supernovai, lai, varbūt, vēl vairāk cilvēku sadzirdētu mūsu emociju "sprādzienu". Es ticu tādiem brīnumiem!..."

Beatrise Heislere: "..Es atceros skolas laiku, kad klases audzinātāja mums visiem reiz teica: "Mīļie, ja jūs ko vēlaties mainīt, sāciet ar sevi! Neviens cits neizmainīs jūsu ikdienu, kā tikai jūs paši, ir jāsper pirmais solis un pārmaiņas notiks pašas par sevi, secīgi. Nav jāgaida uz citiem, kurus nespējam ietekmēt." Būtībā, tas ir manas dzīves moto, jo mēs jau nekad nevaram zināt, kā mūsu mazie, labie darbi ietekmēs kādu citu, tā ķēdē vien.. Neatstājiet sāpinātu, trūcīgu vai pamestu cilvēku vai dzīvu būtni vienu, padodiet palīdzīgu roku, būt labam cilvēkam patiesībā nemaksā neko!.."

Gita Ceilerte: "..Mazāki vai lielāki labie darbiņi ikdienā mūs var padarīt par labākiem cilvēkiem. Tas, ko mēs vēlamies pateikt ar mūsu dziesmu "Pray", ir, ja mēs arvien vairāk pārkāptu pāri ikdienā kādiem stereotipiem un uzskatiem, pamanītu vairāk, kas notiek apkārt, sniegtu palīdzīgu roku, kaut paceltu kādam nokritušu cimdiņu - visi kopā mēs varam mainīt daudz un darīt lielas lietas. Kaut tikai savā ikdienā ieviest mazliet līdzjūtības un atslēgt egoismu. Mēs esam viena pasaule. Dzīvosim tā, lai visi kopā spētu šo vietu, kur dzīvojam, padarīt laimīgu!.."

"..Sabīne man atsūtīja savas dziesmas demo ierakstu, kur meitenes bija iedziedājušās visas vokālās partijas uz Sabīnes veidotā skices aranžējuma. Sabīne pastāstīja savu vīziju, ka grib pavadījumu ''Enigma'' stilā vai tml. Savukārt, taisot bītu es aizgāju pavisam citā virzienā, mēģināju viņu veidot mūsdienu pop stilistikā, nedaudz ar future bass elementiem. Manuprāt, sanāca interesanti, bet to lai vērtē klausītāji!.." nobeidzot stāsta Rassell.