Elīna Maligina: Pameitas Irina un Nika iet Jura Savicka pavadā, lai iznīcinātu ''Olainfarm''

Elīna Maligina ceturtdien, 17.maijā, vērsusies pie medijiem ar paziņojumu saistībā ar Valērija Maligina mantojumu un ''Olainfarm'' nākotni.

''Ar šo vēlos darīt zināmu, ka šodien pie zvērināta notāra Valdas Vaivares bija plānots parakstīt mana mirušā vīra Valērija Maligina mantinieku vienošanos par mantojuma sadali. Nu jau kārtējo reizi nākas secināt, ka tas, ko pārējie mantinieki runā publiski un dara praktiski, ir divas diametrāli pretējas lietas.

Ilgstošu un sarežģītu pārrunu rezultātā, ņemot vērā visu iesaistīto pušu intereses, bet augstāk par visu vērtējot Valērija Maligina izveidotā uzņēmuma ''Olainfarm'' veiksmīgas darbības nodrošināšanu nākotnē kā viņa piemiņas apliecinājumu, visi mantinieki pirms dažām dienām vienojās par mantojuma sadali. Šodien šo vienošanos visām iesaistītajām pusēm bija plānots parakstīt pie notāra, tādējādi apstiprinot tās spēkā esamību.

Panākto vienošanos uzskatu par kompromisu, kurā iespējami plašākajā veidā ietvertas Valērija nepilngadīgās meitas Annas, vecāko meitu un manu pameitu Irinas un Nikas un manas intereses. Šodienas rīcība, vienošanos neparakstot, skaidri un nepārprotami apliecina, ka gan Irinai, gan Nikai ''Olainfarm'' nākotne ir dziļi vienaldzīga - gluži tāpat kā tēva labā vārda un piemiņas saglabāšana, un ka konstruktīva pieeja mantojuma jautājuma risināšanā aprobežojas ar skaistiem, bet tukšiem paziņojumiem presei.

Irinas un Nikas darbības vērtējamas kā iešana Jura Savicka pavadā, un tā nākamais solis būs ''Olainfarm'' padomes un valdes nomaiņa, uzņēmuma sadalīšana un visbeidzot - tā pilnīga iznīcināšana.

Lai to nepieļautu, kopā ar saviem advokātiem Pāvelu Rebenoku un Mārtiņu Krieķi darīšu visu iespējamo, lai nodrošinātu Valērija Maligina izveidotā viena no vadošajiem Latvijas farmācijas uzņēmuma turpmāku darbību un attīstību - saglabājot kompānijas vadībā cilvēkus, kuriem mans vīrs uzticējās, kā arī lūdzot atcelt Irinu Maliginu no mantojuma aizgādnes pienākumu pildīšanas. Gan no likuma, gan aizgādņa būtības izriet pienākums rūpēties par mantojuma saglabāšanu, nevis nemākulīgi, lētticīgi un primitīvi par Jūdasa grašiem to izputināt bezprincipu cilvēkiem, kuri, sajutuši gaidāmā kumosa garšu mutē, nespēj valdīt siekalas.

Ceru, ka nepilngadīgās Annas māte Signe objektīvi izvērtēs notiekošo un spēs pieņem atbilstošu lēmumu sava bērna labākajās interesēs.''