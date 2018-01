"airBaltic" pērn pārvadājusi krietni vairāk pasažieru nekā gadu iepriekš  

Latvijas lidsabiedrība airBaltic 2017. gadā kopumā pārvadājusi 3 523 300 pasažierus jeb par 22% vairāk nekā pērn uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, Krievijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Tas ir vislielākais pārvadāto pasažieru skaits lidsabiedrības vēsturē.

airBaltic izpilddirektors Martins Gauss (Martin Gauss) norāda: "2017. gads lidsabiedrībai airBaltic bijis ļoti veiksmīgs. Mēs uzsākām lidojumus 13 jaunos maršrutos, mūsu flotei pievienojās septiņas jaunās Bombardier CS300 lidmašīnas un mēs kļuvām par pasaules punktuālāko lidsabiedrību. Gada otrajā pusē mēs katru mēnesi pārspējām savus pārvadāto pasažieru skaita rekordus. Mūsu komanda paveica lielisku darbu, strādājot, lai viss īstenotos veiksmīgi."

"Tagad airBaltic ir gatava ļoti labam 2018. gada sākumam. Šogad mēs piedāvāsim pasažieriem vēl vairāk un vēl ērtākas ceļošanas iespējas, airBaltic lidojumu kartei pievienojot vēl vismaz astoņus galamērķus. Mēs turpināsim stabilu izaugsmi ar labiem operatīvās darbības rezultātiem, ko paredz lidsabiedrības biznesa plāns Horizon 2021," papildina Martins Gauss.

F64 Photo Agency

Lidsabiedrības airBaltic vietu piepildījums lidmašīnās 2017. gadā bija 76%, kas ir par diviem procentpunktiem vairāk nekā pērn. 2017. gadā airBaltic veica 50 093 lidojumus.

airBaltic lidojumu regularitāte 2017. gadā sasniedza 99,43%, pārspējot uzņēmuma uzstādīto mērķi. Tas nozīmē, ka lidsabiedrība pagājušajā gadā veica vairāk nekā 99 no 100 plānotajiem reisiem.

Janvāris - Decembris, 2017 Janvāris - Decembris, 2016 Izmaiņas

Pasažieru skaits 3 523 300 2 891 365 +22%

Lidojumu skaits 50 093 43 872 +14%

Vietu piepildījums 76% 74% +2,0 procentpunkti

2018. gada 3. janvārī tika ziņots, ka OAG analītiķi, kuri apkopojuši un analizējuši punktualitātes rādītājus par vairāk nekā 50 miljoniem reisu, atzinuši Latvijas lidsabiedrību airBaltic par punktuālāko aviosabiedrību pasaulē 2017. gadā. airBaltic globālo punktualitātes rādītāju sarakstu augšgalā atradusies pēdējos četrus gadus. OAG apkopotie dati liecina, ka airBaltic pērn sasniegusi punktualitātes rādītāju 90,01% apmērā lidojumos, kas savieno Baltijas valstis ar galamērķiem Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Tas nozīmē, ka vairāk nekā 90 no 100 airBaltic reisiem 2017. gadā savu galamērķi sasnieguši precīzi noteiktajā laikā.

airBaltic nodrošina lidojumus no Rīgas uz vairāk nekā 60 galamērķiem. No ikviena no šiem galamērķiem airBaltic piedāvā ērtus savienojumus caur Rīgu uz galamērķiem lidsabiedrības maršrutu tīklā Eiropā, Skandināvijā, NVS un Tuvajos Austrumos. Papildus tam airBaltic piedāvā arī tiešos lidojumus no Tallinas un Viļņas.