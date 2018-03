Latvijas hokeja izlase sāk gatavoties pasaules čempionātam  

Vakar sagatavošanās ciklu pasaules čempionātam uzsāka Latvijas izlase. Pareizāk sakot, Latvijas izlases tālākā rezerve. Uz pirmo treniņu tika uzaicināti pārdesmit pārsvarā gados jaunākie spēlētāji, kuri līdz šim izlases režīmā nebija strādājuši vai strādājuši ļoti maz. Uz pirmo treniņu uzaicināti arī spēlētāji, par kuriem Bobam Hārtlijam ir pirmā dzirdēšana.

Šajā nedēļā galvenais treneris ar saviem palīgiem iepazīs divus vārtsargus - Niklāvu Rauzu un Antonu Naumovu, astoņus aizsargus - Paulu Svaru, Renāru Kārklu, Robertu Kaļķi, Arvilu Bergmani, Robertu Mamčicu, Ēriku Ševčenko, Maksimu Ponomarenko un Gvido Jansonu, kā arī velna duci uzbrucēju - Oskaru Batņu, Emīlu Ģēgeri, Frenku Razgalu, Danielu Bērziņu, Artūru Homjakovu, Ralfu Vjateru, Ēriku Žohovu, Egilu Kalnu, Bruno Zabi, Rihardu Melnalksni, Romānu Semjonovu, Filipu Bunci un Eduardu Tralmaku. Ja kāds no šī pirmā iesaukuma izsitīsies līdz pat Dānijai, tad ne vairāk par vienu diviem spēlētājiem. Savs labums no šādas iepazīšanās ar maz redzētiem, vispār neredzētiem vai sen neredzētiem spēlētājiem izskaidrojams ar to, ka jau 6. un 7. aprīlī jāaizvada pirmās divas pārbaudes spēles, viesos tiekoties ar Norvēģiju, un kādam jau laukumā ir jāiziet. Jaunajiem kadriem tā ir laba iespēja atrādīt sevi Hārtlijam un būt pārliecinātiem, ka par viņiem neviens nav aizmirsis. Nav jau teikts, ka visi nosauktie spēlēs pret norvēģiem, jo laika gaitā šis kandidātu saraksts var tikt koriģēts abos virzienos. Kāds var tikt atbrīvots, kāds pats neizturēs, kāds var tikt savainots, un pilnīgi noteikti teju katru dienu treniņos pievienosies pa kādam jaunam kandidātam. Jo tuvāk pasaules čempionātam, jo reālāki kandidāti sāks treniņus. Lai arī nekur publiski nav pieejams viss kandidātu saraksts, tajā esot nepilns pussimts uzvārdu.

Starp viņiem arī Mārtiņš Karsums, kurš pasaules čempionātos nav spēlējis jau astoņus gadus, taču šogad viņš ir gatavs atgriezties šajā apritē. Kas gan mainījies viņa attieksmē pret pasaules čempionātiem? Viss ir pavisam vienkārši. Karsumam sezona beidzās jau pirms pāris nedēļām, bet pasaules čempionāts sākas maija sākumā. Divu mēnešu laikā var paspēt ij atpūsties, ij salāpīt zilumus, ij kārtīgi sagatavoties čempionātam. Iepriekš Karsums regulāri iekļuva Krievijas čempionāta izslēgšanas spēļu turnīrā, un, mājās pārrodoties vien pāris dienas pirms čempionāta sākuma, pirmā doma bija salabot iekrātos savainojumus. Arī šobrīd nav 100% garantijas par Karsuma spēlēšanu čempionātā. Šobrīd ir vēlme, bet kas notiks turpmākā pusotra mēneša laikā, to nepateiks neviens...

Toties nav īstas skaidrības par Oskaru Bārtuli, kurš arī pēdējos gados bijis rets viesis Latvijas izlasē. No viņa nav dzirdēts nedz jā, nedz nē, un kādu laiku vēl nedzirdēsim. Krievijas čempionātā šobrīd tiek aizvadītas Gagarina kausa izcīņas otrās kārtas spēles, un sērijā starp Bārtuļa jauno komandu Ufas Salavat Julajev un Traktor pagaidām ir līdzsvars (1:1). Kamēr nebeigsies šīs sērija un kamēr Salavat Julajev ir čempionāta apritē, tikām arī nedzirdēsim. Šobrīd varam tikai konstatēt, ka Bārtulis pēdējās spēlēs laukumā nav bijis, taču kāda iemesla dēļ, par to ziņu nav. Un nebūs, pat ja ir nopietns savainojums vai kāds cits iemesls, jo play off laikā nav pieņemts laist apritē līdzīga satura informāciju.

Varam tikai nojaust, kad kopā ar izlasi sāks trenēties Krievijas čempionāta vājākās komandas Rīgas Dinamo spēlētāji, bet par Eiropas laukumos izklīdušajiem kandidātiem šādas nojausmas nav. Raug, Šveicē sezona var ievilkties gan Elvim Merzļikinam, gan Ronaldam Ķēniņam. Abu pārstāvētās komandas ceturtdaļfinālos ir vadībā ar 3:1, un līdz pusfinālam pietrūkst vienas uzvaras. Čehijā Mountfield ar Oskaru Cibuļski un Andri Džeriņu sastāvā ceturtdaļfinālā ir vadībā ar 2:0 pret Liberecu, un arī šķiet, ka pusfināls ir drošs. Tas pats sakāms par nesen uz Vāciju aizbraukušo Rihardu Bukartu, kura pārstāvētā Berlīnes Eisbaren 1/4 finālā ar 2:1 ir vadībā pret Volfsburgu. Pēdējā spēlē, kurā Eisbaren uzvarēja ar 8:1, Bukarts guva savus pirmos vārtus Vācijā. Visticamāk, ka arī Bukartam sezona nebeigsies līdz ar pirmo play off kārtu, jo Berlīnes komanda ir favorīte ne tikai pirmajā kārtā, bet arī visā turnīrā. Šie ir tikai Eiropas valstu augstākajās līgās spēlējošie kandidāti, bet ir jau arī zemākās līgas un, beigu galā, arī daudzās Ziemeļamerikas līgas, kur mūsējo ir paprāvs skaits.

Latvijas izlases pārbaudes spēles

6.04. Norvēģija un Latvija

7.04. Norvēģija un Latvija

11.04. Latvija un Somija

12.04. Latvija un Somija

20.04. Slovākija un Latvija

21.04. Slovākija un Latvija

27.04. Latvija un Šveice

28.04. Latvija un Šveice

1.05. Latvija un Kanāda