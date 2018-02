Japāna uzvar pagarinājumā un par 5. vietu spēlēs pret Šveici  

Olimpiskajā hokeja turnīrā sievietēm noskaidrotas tās komandas, kas cīnīsies par 5. vietu. Šveice mazajā pusfinālā ar 2:0 pārspēja Korejas apvienoto komandu, bet Japāna revanšējās Zviedrijai, svinot uzvaru pagarinājumā ar 2:1.

Šveice - Koreja

Šveicietes pirmajās spēlēs pierādīja, ka būtu gana cienīgas spēlēt pusfinālā. Vakar ceturtdaļfinālā viņas tomēr atzina olimpisko sportistu no Krievijas pārākumu, kas lika cīnīties par piekto vietu. Lai līdz tam tiktu, vajadzēja pieveikt Koreju, kam pēc graujošās uzvaras pirmajā spēlē ar 8:0 nevajadzēja būt lielai problēmai.

Korejietes ar katru spēli rādīja arvien labāku sniegumu, pēdējā mačā pret Japānu gūstot arī vārtus. Pirmajā periodā galvenā persona laukumā bija mājinieku vārtsardze So Juņa Šina, kura atvairīja 18 no 19 pretinieču metieniem. Šveice atklāja mača rezultātu vien 17. minūtē, kad vairākumu ar precīzu izspēli realizēja Sabrīna Zolingere.

Otrajā periodā Šveices spiediens turpinājās, bet ar momentu realizāciju gāja slikti. Vairākas labas iespējas palika neizmantotas, tāpat kā skaitliskais vairākums. Lai arī kur šveicietes meta ripu, vienmēr savā vietā bija Šina. Jāsaka gan, ka tā bija tikai cīņa aizsardzībā, jo uzbrukumā korejietes neko nespēja izveidot. Varēja likties, ka Korejas izlase visu laiku spēlē mazākumā, aizejot tikai pāris uzbrukumos, metot pie pirmās iespējas. Šveicietes salauza Korejas pretestību minūti pirms otrā perioda beigām, kad no zonas vidus vārtus guva Evelīna Razeli - 2:0.

Trešā perioda sākumā Šveicei bija iespēja izgājienam divatā pret Korejas vārtiem viena neprecīza piespēle to izjauca. Arī korejietēm izdevās uz brīdi nostāties pretinieču zonā, bet ne apdraudēt vārtus. Perioda vidū korejietes tika pie iespējas spēlēt vairākumā, bet veica tikai vienu puslīdz bīstamu metienu. Septiņas ar pusi minūtes līdz pamatlaika beigām Šveices izlase varēja trīskāršot savu pārsvaru, bet atkal vietā bija vārtsardze, glābjot savu komandu. Divas minūtes vēlāk korejietes atkal izlaida pretinieci uz vārtiem, bet atkal Šina vārtos rādīja augstāko klasi. Pēdējās minūtēs Šveices uzbrukumi apsīka, bet tas vairs nebija svarīgi, jo izdevās izcīnīt gaidīto uzvaru ar 2:0.

Zviedrija - Japāna

Jau pirmajā mačā starp abām komandām zviedrietēm radās lielas problēmas ar ātrajām un uzbrukt tīkošajām Japānas hokejistēm, bet ar sekmīgiem pretuzbrukumiem izdevās izcīnīt uzvaru ar 3:1, kas ļāva spēlēt ceturtdaļfinālā. Tajā zviedrietes cieta sakāvi pret Somiju, esot spiestas cīnīties par piekto vietu. Lai tiktu pie spēles ar Šveici, zviedrietēm atkal bija jātiek galā ar Japānas grūto pārbaudījumu.

Pirmajā periodā japānietes spēlēja ļoti aktīvi, bet perioda pirmajā pusē izdarīja tikai vienu puslīdz bīstamu metienu. Zviedrietes nesasniedza pat tik daudz. Perioda otrajā pusē japānietes tika pie vairākuma, saņemot labu iespēju atklāt rezultātu. Ar pāris labiem metieniem bija par maz, komandām turpinot spēli vienādos sastāvos. Uz perioda beigām saaktivizējās zviedrietes, tiekot pie labākajām iespējām atklāt rezultātu. Japāna arī nepalika malā, atbildot ar to pašu un arī gūstot vārtus. Pēc pretuzbrukuma pirmā pie ripas bija Čino Osava, ieslidojās un raidīja ripu cauri pretinieces kājsargiem. Tika skatīts video atkārtojums, kurā tiesnese fiksēja Japānas hokejistes atrašanos vārtu laukumā, kas traucējis vārtsardzei. Tādējādi rezultāts pēc 20 spēlētām minūtēm palika 0:0.

Otro periodu ar savu jau trešo vairākumu sāka Japāna. To neizdevās realizēt, bet japānietes turpināja uzbrukt un labi cīnīties vārtu priekšā, kas divas sekundes vēlāk beidzās ar Šiori Koikes vārtu guvumu (1:0). Septītajā minūtē japānietes vairākumā kļūdījās uz savas zilās līnijas, vienai pret vienu izraujoties Lisai Johansonei. Viņa savu izdevību garām nelaida, panākot izlīdzinājumu mazākumā (1:1). Perioda vidū komandas ielaidās atklātā hokejā, metoties no vieniem vārtiem uz otriem un tiekot pie labām vārtu gūšanas iespējām. Piecas ar pusi minūtes līdz perioda beigām Zviedrija nopelnīja vairākumu, pārņemot arī iniciatīvu. To neizdevās pārvērst vārtu guvumā, bet perioda izskaņā atkal aktīvākas bija Japānas hokejistes.

Trešā perioda sestajā minūtē lieliska iespēja izvirzīties vadībā bija Japānai, bet meistarība pie vārtiem pietrūka Ainai Takeiuči. Ik pa laikam japānietes varēja gūt vārtus, bet Grāna vārtos spēlēja lieliski. Ar katru minūti komandas arvien vairāk tuvojās pirmajam pagarinājuma sieviešu hokeja turnīrā. Vēl pēdējās sekundēs japānietes aizskrēja pretuzbrukumā, bet iztrūka piespēle, kas varētu beigties ar uzvaras vārtiem. Pēc pamatlaika rezultāts neizšķirts - 1:1.

Pagarinājumā jau pēc nepilnas pus minūtes Japāna tika pie vairākuma. Trīs reizes Japānai bija iespēja izraut uzvaru, bet veiksme stāvēja klāt Zviedrijai. Ko neizdevās paveikt vairākumā, to pēc teju trīs ar pusi spēlētām minūtēm Japānai izdevās. Tālu Ajakas Toko metienu caur padusi izlaida Grāna, Japānai izcīnot uzvaru ar rezultātu 2:1.