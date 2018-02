Slovēņi izlaiž divu vārtu pārsvaru, bet izrauj 2. vietu grupā pēcspēles metienos  

Otro uzvaru olimpiskajā hokeja turnīrā vīriešiem izcīnījusi Slovēnijas izlase. Slovēņi mačā pret Slovākiju izsēja divu vārtu pārsvaru, bet pēcspēles metienos uzvarēja ar 3:2, izcīnot otro vietu B grupā.

B grupā uzreiz trīs komandas turpināja cīņu par uzvaru grupā, bet otrajā vietā varēja būt jebkura no četrām komandām. Slovākiem cīņā par uzvaru grupā bija vieglākais uzdevums - jāuzvar Slovēnijas izlase, kas pirmajā spēlē pagarinājumā pārsteidza ASV, bet otrajā pamatīgi dabūja trūkties no krieviem. Slovākiem šajā mačā vajadzēja uzvaru, kā arī vajadzēja sagaidīt krievu uzvaru pār ASV, lai kā grupas uzvarētāja uzreiz iekļūtu ceturtdaļfinālā.

Slovēnijai pirmā perioda pirmajā pusē vajadzēja izturēt ļoti lielu Slovākijas hokejistu spiedienu. Uzbrukums pēc uzbrukuma, bet slovākiem neizdevās atklāt rezultātu. Perioda otrajā pusē arī slovēņi jau varēja tikt kādā retā uzbrukumā, bet ar individuālu meistarību pie vārtu gūšanas momentiem viņi netika. Perioda izskaņā Slovēnija pirmā ieguva vairākumu, bet tā realizēšanas mēģinājumu vajadzēja atlikt uz otro periodu.

Slovēņiem izdevās nostāties zonā un jau pēc pus minūtes pirmo reizi nopietni apdraudēt vārtus. Vēl nedaudz vēlāk ar tālšāvienu no zilās līnijas Blazs Gregorcs atklāja spēles rezultātu. Uzreiz pēc tam sekoja vēl viens vairākums slovēņiem, saņemot no pretiniekiem iespēju iekrāt vēl lielāku pārsvaru. Slovēņiem vajadzēja minūti, lai nostātos zonā, bet vēl pēc pus minūtes slovākiem vēl viens noraidījums. Slovēņi turpināja mest no distances, bet tas šoreiz nedeva rezultātu. Lielais vairākums palika nerealizēts, bet viena spēlētāja pārsvaru, tuvojoties vairākuma beigām, izmantoja Anže Kuralts, kurš pielaboja komandas biedra uzmetienu uz vārtiem - 2:0.

Turpinājumā spēle izlīdzinājās, komandām apmainoties ar pāris metieniem. Astoņas minūtes līdz perioda beigām slovākiem bija ļoti laba iespēja, bet glāba Gašpers Kroseljs. Slovāki sāka uzbrukt arvien aktīvāk, ripai šķērsojot vārtu līniju pusotru minūti vēlāk. Tiesnesis, iespējams, nosvilpa par agru, bet varbūt Kroseljs izlaida ripu vien sadursmes rezultātā ar pretspēlētāju. Drīz pēc tam sekoja noraidījums Slovēnijai, slovākiem rodoties iespējai sadeldēt deficītu. Vairākumā Petera Čerešņaka metienu pielaboja Peters Bubela, uzstādot rezultātu pēc 40 spēlētām minūtēm - 2:1.

Trešajā periodā slovākiem vajadzēja nepilnas sešas minūtes, lai panāktu neizšķirtu. Metienu pa vārtiem no zilās līnijas veica Marsels Haščāks, ripai atrodot ceļu vārtos (2:2). Nedaudz mazāk nekā deviņas minūtes līdz pamatlaika beigām ripu no laukuma izmeta Bubela. Slovēnija pamatīgi centās vairākumā, lai atgūtu vadību, bet slovāki izturēja spiedienu, vārtos glābjot arī Braņislavam Konradam. Turpinājumā slovēņi saglabāja iniciatīvu, bet Kuralts pārcentās uzbrukumā, nepilnas četras minūtes līdz pamatlaika beigām saņemot noraidījumu. Slovākiem bija iespējas izraut uzvaru, bet labi vārtos darbojās Kroseljs. Pēdējā minūtē slovēņi devās pēdējā triecienā, bet no pagarinājuma komandas neizbēga - 2:2.

Pagarinājumā vairāk ripu turēja Slovākijas hokejisti, nedodot pretiniekiem iespēju uzbrukt. Slovākiem bija pāris ļoti labas iespējas gūt vārtus, bet uzvarētāju vajadzēja noskaidrot pēcspēles metienos. Tā bija cīņa par otro vietu grupā, jo krieviem izdevās pieveikt ASV. Pēcspēles metienos bija piecu metienu sērija, pēc pirmajiem trīs mēģinājumiem vienīgajam savu iespēju realizējot Rokam Tičaram. Ceturtajā piegājienā slovāku rēķinu atklāja Ladislavs Naģs, bet ar piekto mēģinājumu punktu mačam pielika Žiga Jegličs, Slovēnijai izcīnot otro uzvaru ar 3:2 un atstājot sev labas cerības uz līdzvērtīgu pretinieku astotdaļfinālā.