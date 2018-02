Korejas hokejistes simbolizē vienotību; uzvara Šveicei un Zviedrijai  

Ar divām spēlēm B grupā sācies Phjončhanas ziemas olimpisko spēļu hokeja turnīrs sievietēm. Pirmajā mačā Zviedrija ar 2:1 pieveica Japānu, bet Korejas vienotās izlases pirmais simboliskais mačs beidzās ar sagrāvi pret Šveici - 0:8.

Sieviešu hokeja turnīrā komandas sadalītas divās grupās pēc reitinga - četras spēcīgākās A grupā un vājākās B grupā. Šodien laukumā devās B grupas komandas, Zviedrija spēlēja pret Japānu, bet Korejas izlase, kurā apvienojušās Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas hokejistes, simbolizējot tik daudz aprunāto Korejas vienotību šo olimpisko spēļu sakarā, spēlēja pret Šveici. Pirms četriem gadiem Sočos Šveice un Zviedrija spēlēja par bronzas medaļām, šveicietēm esot pārākām ar 4:3.

Šveicietes spēli pret Koreju sāka agresīvi, kas beidzās ar diviem noraidījumiem, bet perioda vidū, vēl mazākumā esot, Alīna Milere atklāja mača rezultātu. Maisam gals bija vaļā, jo pēc minūtes Milere ātro pretuzbrukumu noslēdza ar precīzu metienu. Sekoja vēl viens noraidījums un kārtējā neizmantotā iespēja korejietēm. Pašā perioda izskaņā lieliski savu uzbrukumu izspēlēja šveicietes, sagādājot Milerei "hat trick" - 3:0.

Otrajā periodā šveicietēm vajadzēja teju pusotru minūti, lai Milere ar metienu pretī vārtiem palielinātu pārsvaru. Pagāja vēl minūte, kad korejietes atkal iekrita ātrajā pretuzbrukumā, rezultātam kļūstot graujošam (4:0). Perioda otrajā pusē Šveice neizmantoja vairākumu ar pāris labām izspēlēm, bet pēc tam Laura Benza notrieca pretspēlētāju, dodot mājiniecēm iespēju vismaz apdraudēt pretinieču vārtus. Divu minūšu laikā šveicietēm bija divas labas iespējas gūt vārtus, kamēr korejietes mocījās ar saspēli. Līdz perioda beigām Šveicei izdevās gūt arī sestos vārtus, turpinot graut pretinieces. Korejietes uzreiz metās uz priekšu un nerealizēja labu momentu. Līdz ar to pēc 40 spēlētām minūtēm rezultāts bija 6:0.

Kad kāda no Šveices hokejistēm noraidījās, tad korejietes varēja nedaudz vairāk pieturēt ripu. Mājiniecēm vajadzēja izteikti spēlēt no aizsardzības, bet šveicietes bija tehniski krietni pārākas. Perioda vidū ar spēcīgu metienu no zilās līnijas savus pirmos vārtus guva Laura Staldere. Viņa pāris minūtes vēlāk atzīmējās vēlreiz, izejot vienatnē pret vārtiem, turpinot Korejas sagrāvi. Korejietēm vairākumā bija viena no retajām iespējām gūt vismaz goda vārtus, bet atkal pietrūka meistarības. Rezultāts šajā mačā vairs nemainījās, Šveicei svinot graujošu uzvaru ar rezultātu 8:0.

Pirms šīs spēles savā starpā tikās Japāna un Zviedrija, rādot daudz kvalitatīvāku sniegumu laukumā. Spēle labāk iesākās Zviedrijai, kas jau trešajā minūtē izvirzījās vadībā pēc Fanijas Raskas precīzā metiena. Pēc zaudētajiem vārtiem japānieties pārņēma iniciatīvu, perioda otrajā pusē veica vairākus bīstamus uzbrukumus, bet ripa neatrada ceļu vārtos. Rezultāts palika nemainīgs līdz 37. minūtei, kad Rui Ukita saņēma piespēli pie vārtu tālā staba, neatstājot zviedrietēm nekādas iespējas - 1:1.

Mača liktenis izšķīrās trešajā periodā. To ar vārtu guvumu sāka Sāra Hjalmarsone, atkal nostādot Japānu iedzinēju lomā. Zviedrietes sāka spēlēties ar uguni, līdz perioda vidum nopelnot divus noraidījumus. Japānietes ļoti centās, bet panākt izlīdzinājumu nespēja. Vēl pēdēja minūtē Anija Svedina atstāja savu komandu mazākumā, bet pat vārtsarga maiņa pret sesto laukuma spēlētāju neglāba Japānu. Zviedrija turnīru sāka ar uzvaru ar rezultātu 2:1.

Japāna - Zviedrija 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Vārti: 02:21 Raska (Kulere, Karlsone) 0:1, 36:52 Ukita (Kubo) 1:1, 41:53 Hjalmarsone (Grama) 1:2.

Metieni: 31-26

Soda minūtes: 2-8

Vārtsargi: Nana Fudžimoto - Sāra Grana

Šveice - Koreja 6:0 (3:0, 3:0, 0:1)

Vārti: 10:23 Milere (Benza) 1:0, 11:24 Milere (Benza, Staldere) 2:0, 19:48 Milere (Benza, Meiere) 3:0, 21:26 Milere 4:0, 22:21 Stenza (Razeli) 5:0, 37:19 Stenza (Razeli) 6:0, 49:42 Staldere (Meiere, Milere) 7:0, 51:48 Staldere (Milere, Meiere) 8:0.

Metieni: 52-8

Soda minūtes: 12-6

Vārtsargi: Dlorence Šelinga - So Juņa Šina

Phjončhanas ziemas olimpiskās spēles, hokejs sievietēm, B grupa