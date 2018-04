Ogunbovales supermetiens pēdējā sekundē atnes ''Notre Dame'' NCAA titulu  

Arike Ogunbovale svētdien, 1. aprīlī, Kolambusā otro reizi pēc kārtas trāpīja uzvaras metienu pēdējās sekundēs, nodrošinot "Notre Dame" (35-3) triumfu NCAA 37. čempionātā basketbolā sievietēm ar 61:58 panākumu pret "Mississippi State" (37-2).

“Notre Dame” aizsardze pusfinālā pret tobrīd nezaudējušo “UConn” (36-1) trāpīja izšķirošo divpunktu metienu, vienu sekundi pirms pagarinājuma beigām raidot bumbu grozā pāri Nafisas Koljeras rokām - 91:89.

Pieckārtējais NBA čempions Kobe Braients apsveica spēlētāju: "Izcils metiens, Arike! Mana ģimene atbalsta “UConn”, taču mums patīk izcilas spēlētājas, kuras pabeidz dižas izspēles. Labs darbs "Notre Dam", veiksmi svētdien!" #MambaMentality

Ogunbovales atbilde: “Wow, mana dzīve ir izdevusies. The GOAT (visu laiku dižākais).” Braients iejaucās vēlreiz, “Nē...tā būs izdevusies, svētdien pabeidzot darbu.” #MambaMentality

Svētdien Ogunbovale tiešām pabeidza darbu, pēdējā sekundē iemetot vēl lielāku metienu trīspunktu - un čempionu titula - vērtībā. “Notre Dame” izcīnīja otro NCAA trofeju - pirmo kopš 2001. gada, kad Rūta Railija (Ruth Riley) tika atzīta par “Četru fināla” vērtīgāko spēlētāju (Most Outstanding Player).

“Notre Dame” spēles sākumā izvirzījās vadībā ar 12:6, taču pēc tam nespēja pārvarēt pretinieču aizsardzību. Otrajā ceturtdaļā “Fighting Irish” guva tikai trīs punktus, pēc 20 nospēlētām minūtēm nonākot iedzinēju lomā ar 17:30. Ogunbovale pirmajā puslaikā trāpīja tikai 1 no 10 metieniem...

Savainojumu plosītā komanda - četras "Notre Dame" spēlētājas pirms Jaunā gada pārrāva ceļgala priekšējās krusteniskās saites - septīto reizi sezonā atspēlējās. Pēdējā minūtē rezultāts bija neizšķirts (58:58), bet “Mississippi State” varenā centra spēlētāja Tieira Makkovana (Teaira McCowan) trīs sekundes pirms pamatlaika beigām atstāja laukumu ar piecām piezīmēm.

Pēdējā izspēlē bija paredzēts bumbu nogādāt garajai spēlētājai Džesikai Šepardei. Viņa tobrīd bija iemetusi 8 no 10 metieniem no spēles un guvusi 19 punktus. Notika citādi. “Mississippi State” spēlētāja, Ennas Maijersas balvas ieguvēja Viktorija Vivjensa (Victoria Vivians) nesamainījās pie blokiem un Ogunbovale tika pie izšķirošā metiena no labā stūra.

“Ja varētu izvēlēties metienu, mestu no groza apakšas,” teica Ogunbovale, kura tobrīd nebija trāpījusi 15 no 20 metieniem. “(Metiens no stūra) nebija tas, ko gribēju, tā vienkārši notika.