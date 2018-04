VEF uzvar "Nizhny Novgorod" un ielaužas top 8  

VEF basketbolisti svētdien, 1. aprīlī, “Elektrum” Olimpiskajā centrā uzvarēja “Nizhny Novgorod” ar 94:90 un VTB līgas kopvērtējumā ielauzās “Top 8”.

Jāņa Gailīša, Jevgeņija Kosuškina un Dāvja Čodera trenētie vīri izcīnīja sesto uzvaru pēdējās astoņās spēlēs. Sākot no 28. janvāra, rīdzinieki pieveikuši “Tsmoki Minsk”, Krasnojarskas “Enisey”, Maskavas apgabala “Khimki”, Tallinas “Kalev/Cramo” un Permas PARMA.

Pieskaitot veikumu “Olybet” Latvijas basketbola līgā, VEF bilance kopš 24. janvāra ir 13-2, tai skaitā 6-0 savā laukumā (“Elektrum” Olimpiskajā centrā un Rīgas arēnā, statistikā nav ieskaitīta “izbraukuma” spēle pret Latvijas Universitāti

Starta piecinieki

VEF: Peress, Ate, Janičenoks, Mejeris, Gromovs

Nizhny: Strebkovs, Odums, Paņins, Jelovacs, Popovs

Alekss Peress turpināja martā iesākto - uzņēmās pabeigt uzbrukumus jau pirmajā puslaikā. Meksikas valstsvienības spēlētāji tālmetieni izvirzīja VEF priekšā ar 8:3, taču ceturtdaļas turpinājumā ar lielākiem panākumiem darbojās viesi. Ņižņijnovgorodas basketbolisti no spēles uzbruka ar vairāk nekā 50% precizitāti, tai skaitā iemeta četrus trīspunktu metienus. Izrāviens 13:24, turklāt pēdējā sekundē tuvu mērķim bija arī Stevana Jelovaca metiens pāri visam laukumam.

Nākamā desmitminūte bija notikumiem bagāta. Kaspara Bērziņa tālmetiens un Kena Brauna divpunktnieks samazināja starpību līdz minimumam - 26:27. Rīdzinieki centās aizsardzībā, taču ātri sakrāja komandas piezīmju normu. Vienā epizodē Kristapam Janičenokam tika fiksēta nesportiskā piezīme. Gubanovs iemeta vienu no diviem brīvmetieniem, bet bumbas kontrole beidzās ar Popova danku - 26:32. Peress atbildēja ar ātru tālmetienu, savukārt minūti vēlāk perimetrā reabilitējās Janičenoks - 32:32.

Rīdzinieki vēl divas reizes izlīdzināja rezultātu (34:34, 36:36), bet puslaika beigās atkal izcēlās VEF kapteinis. Kristaps Janičenoks, iemeta tālmetienu ar sodu, vienā uzbrukumā gūstot četrus punktus (44:42), bet nākamajā uzbrukumā ar abām rokām pāri galvai atmeta bumbu Klāvam Čavaram. Jaunais centra spēlētājs apspēlēja pretinieku groza apakšā - 46:42! Puslaika izskaņā viesiem ar diviem sekmīgiem uzbrukumiem izdevās izlīdzināt rezultātu - 46:46.

Spēle atsākās Aleksa Peresa zīmē. Saspēles vadītājs bija aktīvs aizsardzībā un mērķtiecīgs uzbrukumā, ar deviņiem punktiem pēc kārtas divreiz panākot plus pieci - 51:46 un 53:48. Ņižņija pietuvojās (55:53), taču VEF spēja turpināt ofensīvu. Janičenoks iemeta trešo tālmetienu, bet Brauns parūpējās par labām situācijām Iļjam Gromovam. Centra spēlētājs īsā laikā guva sešus punktus pēc kārtas (65:56), bet divdesmit devītās minūtes sākumā trīspunktu gājiens izdevās Polam Kārteram - 68:57. Tās pašas minūtes beigās amerikānis trāpīja no labā stūra (71:60), bet Brauns rezultatīvi pabeidza ātro pāreju uzbrukumā - 73:60. Pusstundas izskaņā Brauns pieturēja bumbu un līdz ar beigu signālu izcēlās garāmgājienā - 75:63.

Viesi minūtes laikā iemeta divus tālmetienus, liekot noprast, ka bez cīņas nepadosies - 75:69. Rīdzinieki neļāva Ņižņijai tikt vēl tuvāk. Brauns lieliski nospēlēja aizsardzībā, bet Peress iemeta tālmetienu - 80:69. Meksikas spēlētājs tādējādi sasniedza personīgo rekordu VTB līgas spēlēs - 23 punkti (iepriekš 21 punkts). Ciemiņi spēlēja arvien agresīvāk, nepilnās četrās minūtēs piespiežot VEF sasniegt komandas piezīmju normu. Serbu spēka uzbrucēja Jelovaca kārtējais tālmetiens vēlreiz samazināja starpību līdz sešiem punktiem - 82:76. Drīz vien arī pretinieki sasniedza komandas pārkāpumu limitu un mājinieki biežāk stājās uz soda metienu līnijas.

VEF pārsvars svārstījās 4-8 punktu robežās. Trīsdesmit septītās minūtes izskaņā viesi kļūdījās uzbrukumā, taču nākamajā bumbas kontrolē realizēja trīspunktu metienu - 88:85. Sekoja kārtējais pārkāpums, Bērziņš realizēja vienu no diviem brīvmetieniem - 89:85. Nedaudz vēlāk Strebkovs atbildēja ar tālu divpunktnieku no kreisā stūra, bet Peress uzreiz atjaunoja plus četri - 91:87. Palika 94 sekundes. Ņižņija atkal tuvojās, Peresa metiens atlēca no stīpas un rīdziniekiem tika fiksēts pārkāpums uzbrukumā. Jelovacs trāpīja otro no diviem brīvmetieniem - 91:90.

Komandas devās minūtes pārtraukumā. Rīdzinieku uzbrukums beidzās ātrāk un neprecīzāk nekā cerēts. Viesu spēlētāja mestā bumba izgriezās no groza tīkliņa, Odums savāca atlēkušo bumbu, taču Mejeris pārķēra viņa raidīto piespēli. Pārkāpums. Liepājnieks trāpīja pirmo no diviem brīvmetieniem - 92:90. Ciemiņu rīcībā palika 20 sekundes. Jelovacs meta no kreisā stūra un netrāpīja. Kaspars Bērziņš izcīnīja atlēkušo bumbu un 0,1 sekundi pirms pamatlaika beigām atkal stājās uz soda metienu līnijas. Abi mēģinājumi bija precīzi - 94:90!

VTB līga, 1. aprīlis, “Elektrum” Olimpiskais centrs