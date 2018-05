Hārtlijs: Mēs gribam pārcelties uz Kopenhāgenu

2018. gada pasaules čempionātā viens rezultatīvs metiens līdz turnīra lielākajai sensācijai pietrūka Latvijas izlasei, kas atņēma vienu punktu kanādiešiem – 1:2 pagarinājumā. Galvenais treneris Bobs Hārtlijs pēc spēles norādīja, ka pārbaudes mačos piedzīvotie deviņi zaudējumi pēc kārtas viņā nav raisījuši satraukumu.

"Esmu ļoti lepns par komandu - šis punkts mums nozīmē ļoti daudz, jo tagad pret Dāniju noslēdzošajā spēlē derēs arī uzvara pagarinājumā. Kas par atdevi no komandas! Kad komanda sanāca kopā, aizvadījām labu treniņnometni, un visu laiku biju drošs, ka nometne bija laba - galu galā investējām laiku jaunajos spēlētājos, nākotnē. Latvijā cilvēki satraucās par zaudējumiem pārbaudes spēlēs, bet zināju, ka ieradīsimies kā vienota komanda," pēc izcīnītā punkta teica Latvijas izlases galvenais treneris Bobs Hārtlijs.

"Kādu maču aizvadīja jaunie spēlētāji, kā cīnījās pieredzējušie, kā nospēlēja Kristers Gudļevskis," padotos slavēja kanādiešu speciālists. "Žēl, ka zaudējām, un jūtu līdzi visai komandai. Taču pretinieks bija neticams - zelta medaļu kalibra komanda. Taču laukumā cīnījāmies kā līdzīgs pret līdzīgu. Vācija, Amerika, Kanāda - tās ir trīs vadošās komandas, un laukumā atdevām visus spēkus, cīnījāmies līdz galam. Ļoti priecājos par rezultātu."

Ar šādiem mačiem hokejs Latvijā aug, bet pašiem hokejistiem ir svarīgi to izbaudīt. Spēlētājiem to teicu: pasaules čempionāts ir lielisks notikums, lieliska iespēja sevi parādīt uz lielās skatuves.

"Kad spēlē pret kanādiešiem, ir iespēja sevi salīdzināt ar Nacionālās hokeja līgas spēlētājiem. Ar šādiem mačiem hokejs Latvijā aug, bet pašiem hokejistiem ir svarīgi to izbaudīt. Spēlētājiem to teicu: pasaules čempionāts ir lielisks notikums, lieliska iespēja sevi parādīt uz lielās skatuves. Un viņi dara to, kas no viņiem tiek prasīts. Pat nevaru pateikt, cik esmu lepns par komandu," norādīja Hārtlijs. Vienlaikus gan viņš, gan komanda apzinās - galvenā spēle notiks rītvakar.

"Galvā esam noskaņojušies duelim pret Dāniju. Zinām, kas ir likts uz spēles - gribam pārstāvēt Latviju Kopenhāgenā. Uzticos savai komandai. Tajā ir gan labi cilvēki, gan labi profesionāļi ar attieksmi. Būsim gatavi rītdienai," teica Hārtlijs. No Dānijas medijiem viņš saņēma jautājumu, kas būs svarīgākie faktori pēc mazāk nekā 24 stundām. "Mums jābūt labākajai komandai laukumā. Dāņiem komandā ir četri vai pieci Nacionālās hokeja līgas spēlētāji. Vārtos ir Frederiks Andersens no Toronto, un cerams, ka viņš būs dāsns."