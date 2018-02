Stohs triumfē lielajā tramplīnā un atnes Polijai pirmo medaļu  

Sestdien Phjončhanas ziemas olimpiskajās spēlēs poļu tramplīnlēcējs Kamils Stohs sacensībās lēkšanā ar slēpēm no lielā tramplīna izcīnīja trešo olimpisko čempiontitulu karjerā, kā arī sagādāja Polijas delegācijai pirmo medaļu šajās spēlēs.

Stohs, kurš ir arī šīs sezonas Pasaules kausa kopvērtējuma līderis un naudas balvās nopelnījis jau vairāk nekā 90 ar pusi tūkstošus eiro, bija galvenais favorīts arī olimpiskajās spēlēs. Pirms četriem gadiem Sočos Stohs svinēja uzvaras gan lēcienos no normālā, gan lielā tramplīna.

Arī šoreiz 30 gadus vecais poļu sportists palika nepārspēts. Viņš finālā veica lēcienu 136,5 metru tālumā, kas gan bija tikai ceturtais tālākais, taču tiesnešu vērtējumā paveica to vislabāk un summā sakrāja lielāko punktu skaitu - 285,7. Līdz ar to Stohs trešo reizi karjerā kļuva par olimpisko čempionu.

Tuvākais sekotājs bija 22 gadus vecais vācietis Andreass Velingers, kurš triumfēja lēcienos no normālā tramplīna. Lielā tramplīna finālā Velingers veica vistālāko lēcienu, kā vienīgais aizsniedzoties līdz 140 metriem (142), taču pēc tiesnešu vērtējuma saņēma par 3,4 punktiem mazāk un samierinājās ar sudrabu.

Roberts Johansons no Norvēģijas, tāpat kā lēcienos no normālā tramplīna, arī šajās sacīkstēs izcīnīja bronzu. Viņam sekoja vēl divi norvēģi, bet pirmajā desmitniekā iekļuva pat četri Norvēģijas pārstāvji. Pasaules kausa kopvērtējuma vicelīderim Ričardam Fraitāgam no Vācijas šoreiz nācās samierināties vien ar devīto pozīciju.

Polijai tā ir pirmā medaļa Phjončhanas spēlēs, bet tramplīnlēkšanā kopumā līdere ir Norvēģija ar četrām godalgām (1+1+2), savukārt Vācija min uz papēžiem ar vienu mazāk (1+2+0). Polijai un Japānai pa vienai medaļai.

Tramplīnlēkšanā vēl atlikušas tikai vienas sacensības - pirmdien sacentīsies vīru komandas.