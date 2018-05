Ušakovs: Mūsu vectēviem nav nekāda sakara ar staļinisko režīmu un tā represijām

Iedzīvotājiem bērni jāaudzina par Latvijas patriotiem un vienlaikus par veterānu piemiņas cienītājiem, šovakar 9.maija svinīgās uzrunas laikā Uzvaras parkā sacīja Rīgas mērs Nils Ušakovs (S).

Viņš savā uzrunā pieminēja vecmāmiņu, kura pusaudzes gados pārdzīvojusi okupāciju, un kura arī šodien esot pasākuma apmeklētāju vidū. Mērs skaidroja arī to, kādēļ uzvaru pār nacismu svin tieši 9.maijā un tieši Uzvaras parkā Pārdaugavā. "Bet kur gan citur es varētu būt šajā dienā? Kur citur šajā dienā var būt katrs no mums? Nacionālisti, provokatori, vienkārši ne pārāk saprātīgi cilvēki mēģina mums pieprasīt nodot to, kas katram cilvēkam ir viena no svētākajām lietām - dzimtas un ģimenes atmiņu," sacīja Ušakovs, norādot, ka tie, kuri to izdara, izpelnās nicinājumu.

Vēl savā uzrunā Rīgas mērs atzīmēja, ka, neraugoties uz to, ka ir darba diena, Uzvaras parku šodien apmeklējuši jau vairāk nekā 150 000 cilvēku. "Visu, kas šeit notiek, mēs, rīdzinieki, esam organizējuši paši. Bez jebkādas palīdzības. Tikai pašu spēkiem. Mēs protam glabāt, sargāt un aizstāvēt ģimenes atmiņu. Mūsu vectēvi-karavīri var ar mums lepoties. Mēs viņus neesam nodevuši un nenodosim," teica galvaspilsētas domes priekšsēdētājs.

Viņš arī piebilda, ka 18.novembris tiekot svinēts tikpat plaši, jo "mēs patiesi mīlam mūsu valsti Latviju un sērojam par briesmīgo staļinisko represiju upuriem". "Mēs ļoti labi saprotam, cik briesmīgs bija karš Latvijai, kur brālis karoja pret brāli, kad simtiem tūkstošu latviešu bija spiesti pamest savas dzimtās mājas. Un atgriezties dzimtenē, satikt savus tuviniekus viņi varēja tikai pēc pusgadsimta, taču mūsu vectēviem nav nekāda sakara ar staļinisko režīmu un tā represijām," pauda mērs, piebilstot, ka tas esot galvenais, ko grib novēlēt klātesošajiem - audzināt bērnus par Latvijas patriotiem un vienlaikus par veterānu piemiņas cienīgiem.

Noslēgumā Ušakovs kara veterāniem novēlēja veselību un ilgus mūža gadus.