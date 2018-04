Sprūds: Dažkārt tomēr roka jāpaspiež pat Putinam

Kāds būs sausais atlikums pēc Baltijas valstu un ASV prezidentu tikšanās, kādas ir pārmaiņu iespējas Krievijā un kāds ir mūsdienu aukstais karš jeb interešu pirātisms un ko tajā var panākt diplomātiju, Neatkarīgās intervija ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Eiropas studiju fakultātes jaunievēlēto dekānu, Latvijas Ārpolitikas institūta direktoru Andri Sprūdu.

- Runājot par mums svarīgiem ārpolitiskiem notikumiem, kāds, jūsuprāt, būs sausais atlikums pēc mūsu prezidenta Raimonda Vējoņa angļu valodas kritizēšanas pēc triju Baltijas valstu prezidentu tikšanās ar ASV prezidentu Donaldu Trampu? Vai tiešām varam sajusties drošāk un gaidīt investīciju pieaugumu pēc Trampa uzslavas, ka te ir stabila valdība un «neticami smagi strādājoši cilvēki»? Ar to pietiek?

- Es nepievērstu pārāk lielu uzmanību runām par Vējoņa izteikumiem - preses konference ir pietiekami formāla tikšanās sadaļa, kurā viss ir vairāk vai mazāk zināms un tas, kuram kāds akcents, ir otršķirīgi. Galvenais ir pati vizīte un pieņemtā deklarācija, kurā ir pietiekami daudz konkrētu lietu, kas nav tikai simboliskas, bet arī stratēģiskas nozīmes, piemēram, par NATO 5. pantu, 3. pantu, tas, ka te ir ASV karavīri, ka te ir investīcijām labvēlīga vide. Nedomāju, ka te uzreiz jāgaida kādi izrāvieni, progress ir. Pirmkārt - no 5. panta neviens nav atteicies, tas, ka amerikāņu klātbūtne, pat ja tā šobrīd nav definēta kā pastāvīga un kā bāze te, tomēr deklarācijā ir iekšā. Tas nozīmē, ka turpmāk var runāt par to, lai šī klātbūtne būtu arvien pastāvīgāka, pat ja tā ir definēta kā nepastāvīga. Šobrīd Latvijā ir vairāk nekā 200 amerikāņu karavīru. Pozitīvs signāls ir arī par investīcijām, ka kaut kas tāds tiek pasvītrots, jo īpaši, ņemot vērā notiekošo ar mūsu nerezidentu bankām. Protams, aiz tā pozitīvā mazliet slēpjas piesardzība, jo, iespējams, Trampam bija jārunā tik pozitīvi, jo bija risks runāt mazliet kritiskāk. Ja runātu kritiskāk, rastos jautājums, vai ar Baltijas valstīm viss ir kārtībā ekonomiskā ziņā, vai tās atbilstoši cīnās ar korupciju, naudas atmazgāšanu. Šie jautājumi, manuprāt, netika aizskarti speciāli, lai neuzsvērtu šos ievainojamības elementus. Domāju, ka tā ir apzināta atturēšanās no problemātiskiem jautājumiem. Ja salīdzinām, piemēram, pēdējās Trampa preses konferences ar Īrijas un jo īpaši ar Zviedrijas premjeru, tur nekautrējās runāt arī par problemātiskajiem jautājumiem, gan par tirdzniecības kariem, gan migrācijas, gan citām problēmām. Te no tām izvairījās.

- Kāpēc ASV ieinteresētas nerunāt par šīm problēmām?

- Nav vēlmes padarīt to bildi vēl trauslāku. Domāju, ka ASV saprot, ka to vārdos, signālos ir spēks. Esošajā situācijā tas jau ir pateikts, tagad labāk nododam pozitīvo signālu! Arī no formas viedokļa Tramps ļoti stingri pieturējās pie papīra, ko viņš nedarīja, tiekoties ar Zviedrijas premjeru. Skaidrs, ka ASV ir ieinteresētas, lai šis reģions tiek uztverts kā stabils, tāds, kas attīstās, kas izdarījis savus mājas darbus, kā tāds, kuru ir vērts aizstāvēt. Tramps pat pasmējās, ka viņam ir interešu konflikts, jo līdz šim viņš aicinājis investēt ASV, nevis kur citur! Protams, nezinu, kas izskanēja pie pusdienu galda, varbūt tur kādi problēmjautājumi tika pacelti, bet vismaz publiskajā daļā ne.

- Kādu ceļamaizi attiecībām ar Krieviju mums iedevis ASV prezidents, sakot, ka «neviens nav bijis stingrāks pret Krieviju kā Tramps. Tomēr sadzīvot ar Krieviju ir labi, nevis slikti, tam piekrīt visi, izņemot ļoti stulbus cilvēkus»?

- Te ir viegls mikslis. Katram jaunam ASV prezidentam, nākot pie varas, šķiet, ka viņš var ieskatīties sirdī, dvēselē, acīs Krievijas prezidentam un atrast kaut kādu kopēju valodu. Kaut kādi kopvalodas elementi ir bijuši, Džordžam Bušam ar Putinu personiski bija labas attiecības, Barakam Obamam nebija pārāk labas attiecības ar Putinu, bet bija labas attiecības ar Dmitriju Medvedevu viņa prezidentūras laikā. Tā ir klasika, ka katram ASV prezidentam šķiet, ka viņš var atrisināt attiecību dilemmu ar Putinu.

Otrs faktors - amerikāņi negrib sūtīt savus karavīrus uz potenciālu spriedzes reģionu, kur var izraisīties konflikts. Amerikāņi nav ieinteresēti sadursmēs ar lielām valstīm, un Tramps ir gatavs iet pietiekami tālu sarunu procesā, kas neattiecas tikai uz militāriem jautājumiem un tikai uz Krieviju, lai tomēr atrastu kaut kādu kompromisu. Viņš šiem jautājumiem daļēji pieiet kā biznesmenis.

Tramps tomēr nevar nerespektēt to, ka starp ASV un Krieviju ir atšķirīgas intereses un pasaules redzējums un kaut kur tas saduras, kaut kur arī pārklājas. Personiskās vēlmes izveidot attiecības te tomēr saduras ar lielām atšķirībām divu valstu interešu starpā, un tas arī atspoguļojas gan ASV Kongresa pozīcijā, gan sankciju realizācijā, gan diplomātu izraidīšanā, gan konkrētos dokumentos, piemēram, nesen izstrādātajā drošības stratēģijā. ASV signāls bija diezgan pretrunīgs - ar Krieviju jārunā, vienlaikus jāstiprina mūsu pašu spējas un amerikāņu klātbūtne, kas tomēr ir vērsta pret Krieviju, un jāstiprina atturēšanas politika attiecībā pret Krieviju. No otras puses - netika pieminēts Putina vārds, viņš personīgi netika kritizēts, jo ar viņu tomēr vēl jārunā.

- Tas nav mājiens, ka arī mums ir jāveido šādas kopsaucēju meklējošas attiecības, nevis jārausta lauva aiz ūsām?

- Daļēji jā. Jau esmu teicis, ka mūsu attiecības ar Krieviju nav stāsts tikai par mūsu attiecībām ar Krieviju. Tās vispirms ir attiecības ar mūsu sabiedrotajiem - kā veidojam attiecības ar Krieviju, tā sabiedrotie vērtē, cik mēs esam nobrieduši savās attiecībās ar sabiedrotajiem. Tomēr mūsu priekšrocība pēdējos gados ir bijusi tā, ka tomēr mūsu redzējums par Krieviju pēc Krimas aneksijas izrādījies pareizs un pārējie sapratuši, ka tik viegli veidot dialogu ar Krieviju tomēr nav.

- Tramps, pretēji drošības padomnieku ieteikumiem, apsveica Putinu ar pārvēlēšanu, arī Igaunijas prezidente, savukārt Lietuvas prezidente Putinu nesveica. Mūsu Raimonds Vējonis pauzēja, līdz tikai 21. marta vakarā nosūtīja apsveikumu. Vajadzēja?

- Domāju, šajā situācijā gribējām kā vienmēr, sanāca labāk. Manuprāt, ar apsveikuma nosūtīšanu parādījām, ka esam pašpārliecināta tauta, spējam pacelties pāri kādām emocijām. Krievija ir mūsu kaimiņš, un, pat ja ar to neveidojas pārāk labs dialogs, dažkārt tomēr roka jāpaspiež. Arī pauze bija vietā, jo bija zināmas apsveicēju kārtas. Pirmajā Putinu apsveica Krievijas sabiedrotie - Serbija, Sīrija, Kazahstāna, Ķīna, otrajā kārtā - virkne lielvalstu, trešajā kārtā - tie, kuriem varbūt ir zināmi izaicinājumi attiecībās ar Krieviju. Mēs nesteidzāmies pirmie krist ap kaklu, bet, ieturot pauzi, izdarījām to, ko vajadzēja izdarīt.

- Lai kādas bija opozīcijas iespējas, tomēr Putina uzvaru vēlēšanās nevar apšaubīt un viņš ir leģitīmi ievēlēts valsts vadītājs.

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.