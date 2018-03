Aloizs Vaznis: Strīķe un Jurašs nav laižami pie varas

Nākamās Saeimas vēlēšanu kampaņā atkal tiks izmantots antikorupcijas lozungs. Taču kā aktīvākajiem šā lozunga vicinātājiem ir veicies apkarot korupciju tad, kad viņiem bija visas iespējas to darīt? Par to Neatkarīgās intervija ar Atmodas laika iekšlietu ministru, zvērinātu advokātu Aloizu Vazni.

- Jaunās konservatīvās partijas (JKP) politiķi Juris Jurašs un Juta Strīķe sevi pozicionē kā godīgākos un profesionālākos cīņā pret korupcijas sērgu…

- JKP viņi ieņem svarīgas pozīcijas, ir ieplānojuši un izstrādājuši jaunu kārtību apvienot Satversmes aizsardzības biroju (SAB), KNAB un Drošības policiju vienā orgānā. Un droši vien paši to vadīt, ja tiks pie varas. Man kā advokātam ir nācies saskarties ar KNAB darbu tajā laikā, kad šo struktūru faktiski vadīja Jurašs un Strīķe. Viņi ir nodarījuši ļoti lielu ļaunumu valstij un sabiedrībai. Viņu rīcības rezultāts ir iztērētas milzīgas nodokļu maksātāju naudas summas prokuroru, izmeklētāju, tiesnešu, tiesu darbinieku algām, tiesu iestāžu uzturēšanai, kur lietas ir beigušās ar neko. Bez vajadzības ir palielināta tiesu slodze, nelietderīgi izmantots darba laiks. Visas tās tukšās lietas ir vilkušās ne tikai gadiem, bet reizēm vairāk nekā desmitgadi. Ir nodarīts ļaunums valsts varas prestižam, nodarīts morālais kaitējums daudziem nevainīgiem cilvēkiem, kuri daudzu gadu gaitā ir traumēti pa izmeklēšanas un tiesu iestādēm, lai pēc tam noskaidrotos, ka viņu represēšana ir bijusi nepamatota. Ir radīta nepamatota pārliecība iedzīvotājiem, ka valstī ir daudz lielāka korupcijas sērga, nekā tā ir patiesībā. Ir bijusi novirzīta koruptantu meklēšana nepareizā virzienā. Par visu kopumu man faktu nav, taču prāvs daudzums viņu mākslīgi radīto krimināllietu ir bijis arī manā advokāta lietvedībā. Jādomā, ka līdzīgas lietas ir bijušas arī citās tiesu zālēs, citu advokātu mapēs. Ir bijis daudz skaļi iesāktu lietu, taču nedzird, ka tās beigtos ar konkrētiem rezultātiem. No KNAB tika taisīta reklāma ar «masku šoviem», aizturēšanas un kratīšanas ir nereti bijušas pieskaņotas kādām politiskām norisēm. Var jau sarosināt ļoti daudz krimināllietu, taču darbs būtu jāvērtē pēc tā, kāds ir rezultāts galā. Cilvēki jau neredz, sabiedrība domā, ka, redz, kādi dūšīgi korupcijas apkarotāji strādā, bet nepamana, ka tas beidzas ar čiku. Tolaik šai tukšajai darbībai, reklāmas veida ākstībai tika izrādīts ļoti liels atbalsts arī no prokuratūras puses.

- Vai jūs domājat laiku, kad ģenerālprokurors bija jau Ēriks Kalnmeiers vai - kad Jānis Maizītis?

- Tas neattiecas uz Kalnmeiera laiku, bet uz to laiku, kad bija Maizītis.

- Pastāstiet kādu piemēru!

- Interesanta bija «Šaršūna lieta», kas nebija mediju uzmanības lokā. 2006. gada aprīlī Militārās izlūkošanas dienesta priekšnieka vietnieks Maigurs Strīķis, Jutas Strīķes vīrs, aizveda uz KNAB pie sievas viņam pakļauto operatīvo darbinieku R., līdzi ņemot noklausītas telefonsarunas starp R. un vienu citu sev pakļauto darbinieku V. Tātad Strīķis bija bez izmeklēšanas tiesneša un tiesas atļaujas izspiegojis un noklausījies savu darbinieku sarunas. Strīķis no šīs abu runāšanas bija izsecinājis, ka viņi laikam grasās dot kukuli kādam Daugavpils Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras darbiniekam Š. par to, lai tas izgādā traktora vadītāja apliecību bez eksāmena.

KNAB ierosināja kriminālprocesu un cēla apsūdzību par kukuļošanu visiem trim minētajiem cilvēkiem. Sešu gadu garumā lieta izgāja visas tiesu instances un galu galā beidzās ar to, ka 2012. gadā Augstākās tiesas Krimināllietu tiesu palāta gan Š., gan V., gan R. attaisnoja. R. attaisnoja pēc nāves, jo laikam sirds neizturēja visu smago tiesāšanos. Viņus attaisnoja tāpēc, ka viņu darbībās nebija nozieguma sastāva.

Tātad no 2006. gada 12. aprīļa līdz 2012. gada 13. jūnijam, tas ir, vairāk nekā sešus gadus, trīs cilvēki tika nepamatoti vazāti pa tiesām, visu šo laiku viņi dzīvoja bailēs no cietuma.

- Bet tad bija viņi devuši kukuli vai nebija?

- Nebija devuši. Strīķis bija klausījies viņu sarunas un nodomājis, ka ir devuši. Tur tajās sarunās cilvēki runā apmēram tā: «Tu tur aizbrauc un paņem «pravas», un paņem naudu līdzi, lai var samaksāt!»

Bet par tām tiesībām ir jāmaksā! Jebkurš, kas liek eksāmenu, par auto vadīšanas tiesībām maksā un saņem kvīti pretī. Nevar jau uzreiz, kad dzirdi runas par naudu, grābt ciet un tiesāt par kukuli.

Cik tiesu darbinieki nav aizņemti bijuši ar šo lietu sešu gadu garumā, cik laika un valsts naudas tai tērēts! Cik nervi nav bojāti cilvēkiem!

- Drūms stāsts. Ir vēl tādi?

