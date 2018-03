Aivars Lembergs: Saeimas iecelto amatpersonu darba kontrole ir vāja

Par Latvijas Bankas prezidenta aizturēšanu, ABLV Bank likvidēšanas ietekmi uz tautsaimniecību, OIK skandālu, valdības stabilitāti, SAB direktora iecelšanu un amatpersonu atbildību saruna ar Ventspils mēru Aivaru Lembergu (Latvijai un Ventspilij).

- Nesen valsti satricināja milzīgs skandāls - Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča aizturēšana aizdomās par kukuļa izspiešanu. Ļoti daudzi, kuri pirms tam bija kurnējuši, ka Aivars Lembergs runā par visu, izteica neizpratni - kāpēc tagad Lembergs klusē? Vai varat paskaidrot - kāpēc tiešām ieturējāt pauzi, izsakot savu viedokli?

- Tas ir kriminālprocess, par kuru īsti nekas nav zināms. Es nevēlētos būt šajā lietā ar saviem izteikumiem prokurora vai tiesneša lomā - tas būtu bezatbildīgi. Demokrātiskā valstī pastāv nevainīguma prezumpcija, vismaz tā vajadzētu būt. Savulaik Grinbergu lietā mani apsūdzēja KNAB, ko toreiz vadīja Aleksejs Loskutovs ar Jutu Strīķi, un toreiz apsūdzība tika noraidīta visās instancēs. Ja es toreiz būtu atkāpies, kā tagad prasa Rimšēvičam, tad es atkāpjoties būtu atzinis savu vainu. Vainu var atzīt tikai tiesa, bet, protams, arī katrs apzinās savas vainas pakāpi. Arī oligarhu lietā - tad jau man 2011. gadā vajadzēja atkāpties, bet es zināju 100%, ka tur nekādas manas vainas nav, jo vienkārši nevar būt. Tur jau pat kratīšanas lēmumā bija sarakstītas pilnīgas muļķības. Tāpēc es pieņēmu lēmumu, ka nekādas atkāpšanās nebūs, jo visa lieta bija virzīta tikai uz politisku mērķu sasniegšanu attiecībā pret mani: Grinbergu lieta, oligarhu lieta - tā bija vērsta tikai uz manis izmešanu ārā no politikas, un manu atkāpšanos tad varētu skaidrot tikai kā neesošas vainas atzīšanu. Tagad vēl viena lieta ir tiesā - nu, ja kāds var noticēt, ka es 1993. gadā no prokurora Valentīna Kokaļa izspiedu SIA Puses akcijas 25 latu vērtībā un viņš nespēja sevi aizstāvēt... tad ir jābūt lielam fantastam, lai spētu kaut kam tādam noticēt. Ja tādas tās apsūdzības, tad tas nozīmē nevainīgam atzīt sevi par vainīgu. Vērtēt attiecībā uz Rimšēviču... es nevaru dot padomus, jo es nepārzinu šo lietu.

- Rimšēvičs kā vienu no savas aizstāvības argumentiem lieto komercbanku sazvērestību pret viņu. Jūs ļoti labi pārzināt varas gaiteņus - tāds arguments ir efektīvs un šāda sazvērestība pret Latvijas Bankas vadītāju tiešām varētu būt?

- Latvijas Banka jau kādus 15 gadus neveic komercbanku uzraudzību. To veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK). FKTK par to lemj, un par to nedrīkst būt nekādas ietekmes no malas, ieskaitot LB prezidentu. Līdz ar to es neredzu jēgu tādai sazvērestībai. Protams, tagadējo FKTK vadītāju sākotnēji, uz pirmo termiņu, virzīja amatam Vienotība, Vienotības finanšu ministrs Andris Vilks (uz otro termiņu - finanšu ministrs Jānis Reirs) un LB prezidents. Kāda vienošanās ir noslēgta šo trīs pušu starpā, vai tā ir rakstiska vai mutiska un vai tā vispār eksistē, to es nezinu. Varbūt tāda ir, un tad tur ir tādas shēmas, kuru rezultātā mainās LB prezidenta ietekme pār FKTK un komercbankām - ja ne de iure, tad de facto. Bet es nevaru to apgalvot. Runā jau visādi.

Linča tiesa jau Latvijā ir populāra, es to uz savas ādas izjūtu. Bet linčotāju varenība jau nav visvarenība. Tomēr starp tiesnešiem ir vēl tādi, kuri skatās uz likumu, nevis uz sorosismu.

- Gandrīz vienlaikus ar Rimšēviča aizturēšanu valsti skāra vēl viens skandāls, kas saistīts ar ASV finanšu uzraudzības institūcijas negatīvo atzinumu par ABLV Bank un sekojošo Eiropas Centrālās bankas atzinumu par šīs bankas likvidāciju. Vai jūs, līdzīgi kā vairāki valdības pārstāvji, uzskatāt, ka tā nav sistēmiska banka un tās likvidācijai nebūs ietekmes uz tautsaimniecību vai tā būs minimāla?

- Ja jau nerezidentu nauda Latvijas banku sistēmai ir tik nevajadzīga vai pat kaitīga, tad ir vienkārši jāpieņem lēmums, ka Latvijā drīkst strādāt tikai un vienīgi ar Eiropas Savienības rezidentu naudu. Protams, tādā gadījumā Latvija atteiktos no šīs naudas apkalpošanas kādam citam par labu, kurš ar to nopelnītu. Latvijā deviņu gadu laikā ABLV Bank ir ceturtā banka, kura aiziet uz likvidāciju. Kura nākamā? Neapšaubāmi, ABLV Bank likvidācija ir satricinājums tautsaimniecībai - jo kaitējums ir pat tad, ja fiziskas un juridiskas personas nevar veikt maksājumus, jo banka ir apturējusi savu darbību. Tas, ka tiek runāts, ka bankas pašlikvidācija nenodarīs kaitējumu tautsaimniecībai, liecina vai nu par neprofesionālismu, vai arī stulbu priekšvēlēšanu populismu, rēķinoties, ka sabiedrības vairākums nevēlas iedziļināties šīs lietas finesēs.

Latvijai jau ir ļoti laba pozīcija, lai apkalpotu nerezidentu līdzekļus bankās, veidotu to aktīvus un uz šo aktīvu naudas pelnītu. Bet - ja jau tāda situācija - bagāts dara kā grib, nabags kā var. Dievs tikai dod nenomirt no bada, no visa atsakoties.

- Sakiet, vai, jūsuprāt, Latvijas valdība - Ārlietu ministrija un Finanšu ministrija - ir adekvāti reaģējusi uz ASV ziņojumu par ABLV Bank? ASV nav sniegušas papildu pierādījumus FKTK saviem apgalvojumiem par bankas vainu Ziemeļkorejas kodolprogrammas finansēšanā un korupcijā.

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.