Kaut kas tāds vēl nav redzēts! Ņujorkā protestē suņi  

24.janvārī pie ANO mītnes Ņujorkā notika pasaulē pirmais dzīvnieku protests, informē "Dživnieku policija".

Protests, kurā piedalījās 8 dažādu šķirņu un izmēru suņi, ir daļa no kampaņas Forever Against Animal Testing, ko aizsāka starptautiskais kosmētikas uzņēmums The Body Shop kopā ar vadošo organizāciju dzīvnieku aizsardzības jomā Cruelty Free International. Suņi ieņēma ielas un “izteica” savu atbalstu ar protesta saukļiem uz īpašiem suņu kaklautiem un miniatūriem baneriem.

Šīs kampaņas mērķis ir aicināt Apvienoto Nāciju Organizāciju apturēt cietsirdīgos testus, kuru dēļ ik gadu iet bojā līdz pat 500 000 dzīvnieku.

Protesta mērķis ir atgādināt par šokējošiem faktiem - 80% pasaules valstu vēl arvien nav pieņemti likumi, kas aizliegtu kosmētikas testēšanu uz dzīvniekiem. Vienlaikus, organizatori aicina visus iesaistīties un atbalstīt kampaņu, parakstot globālo petīciju.

Tiklīdz tiks savākti 8 miljoni parakstu, The Body Shop un Cruelty Free International šo petīciju iesniegs ANO, aicinot izstrādāt starptautisku konvenciju, kas aizliedz dzīvnieku testus kosmētikas nozarē, tā pasargājot miljoniem dzīvnieku visa pasaulē. Pagājušājā nedēļā abas organizācijas tikās ar ANO atbildīgajām personām un pārrunāja šī jautājuma virzību.

Dzīvnieku policija

Pēdējo 6 mēnešu laikā jau ir savākti 4.1 miljons parakstu. No tiem - 44’580 paraksti Baltijas valstīs. Šī ir visu laiku lielākā petīcija pret dzīvnieku testiem kosmētikas nozarē. The Body Shop un Cruelty Free International aicina visus uzņēmumus, kas iestājas pret dzīvnieku testiem kosmētikas nozarē, atbalstīt šo kampaņu, kā arī nodrošina visu nepieciešamo informāciju, lai iesaistītu arī citus uzņēmumus un to darbiniekus.

Fotogrāfijas tika uzņemtas Ņujorkā. Kopā ar suņiem darbojās profesionāli suņu treneri un veterināri. Suņiem, kas piedalījās protesta akcijā, tika nodrošināta lieliska aprūpe. Rational Animal organizācija kopā ar Cruelty Free International parstāvjiem konsultēja un pārraudzīja, lai aktivitātes dzīvniekos neizraisītu stresu.