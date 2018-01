Negadījums Austrijā: Slēpotāji iesprostoti 2000 metru augstumā  

Kalnu kūrortā Austrijā glābšanas operācijā, lai 150 cilvēkiem palīdzētu nokļūt no salūzuša slēpotāju pacēlāja, pirmdien iesaistīti seši helikopteri un 11 alpīnistu komandas.

Negadījums noticis Kreišbergas kūrortā aptuveni 2000 metru augstumā.

Slēpotāji no pacēlāja krēsliem nogādāti helikopteros vai arī nolaisti zemē ar virvju palīdzību, sacīja pacēlāja uzņēmuma pārstāvis Karls Fusi.

Dažu stundu laikā pēc problēmas izraisīšanās slēpotāji tika nogādāti kūrortā Štīrijā Austrijas vidienē.

"Viss noritēja labi. Neviens nav ievainots," sacīja Fusi. "Mums palaimējās ar laiku."

Neviens no slēpotājiem necieta no apsaldēšanās, jo temperatūra ir neierasti augsta - plus seši grādi.