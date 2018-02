Nevēlama prakse: Netiekot galā ar bērniem, tos nosūta uz psihoneiroloģisko slimnīcu

Psihoneiroloģiskajās slimnīcās atrodas arī tādi bērni, kuriem tur uzturēties nevajadzētu, to piektdien pēc tikšanās ar šo slimnīcu vadītājiem, Veselības ministriju (VM) un Nacionālo veselības dienestu, kas sasaukta, lai pārrunātu Tiesībsarga biroja atklātos pārkāpumus psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži", secinājusi Veselības inspekcijas (VI) vadītāja Indra Dreika.

Kā vēsta portāls "lsm.lv", mediķi esot atzinuši, ka bāriņtiesas, arī ģimenes un audžuvecāki, netiekot galā ar bērniem, kā vieglāko risinājumu uzskata psihoneiroloģiskās slimnīcas stacionāru.

"Par pacientu kontingentu - tas ir tas, ko sacīja pašas ārstniecības iestādes. Bērni [slimnīcās] nonāk ar tiesas, ar bāriņtiesas lēmumiem. Un arī ārstniecības iestādes saka, ka ne vienmēr šie lēmumi ir pamatoti. Līdz ar to droši vien ir jādomā plašāk - jāskatās, kā sabiedrība vispār apsver ietekmēšanas līdzekļus attiecībā uz problemātiskiem sabiedrības locekļiem, kas ļoti bieži var būt bērni pārejas posmā, pusaudžu vecumā un dažādi. Jo tās ietekmēšanas metodes var būt ļoti dažādas, un šobrīd izskatās, ka viena no tām ietekmēšanas metodēm ir nosūtīšana uz psihoneiroloģisko slimnīcu ārstēties," sacīja Dreika.

Viņa gan norādīja, ka VI šis faktors nav padziļināti jāpēta. "Mēs to pētīsim tikai tik, cik izlases kārtībā esam izņēmuši bērnu medicīniskās dokumentācijas kopijas. Tad skatīsimies arī tos iemeslus, kāpēc bērni ir nonākuši šajā ārstniecības iestādē," skaidroja inspekcijas vadītāja.

Savukārt Veselības ministrijā uzskata, ka šis jautājums jārisina psihiatrijas jomas speciālistiem, jo inspekcijai neesot resursu, lai vērtētu katru gadījumu.

"Veselības inspekcija ar saviem resursiem nevar izvērtēt katru individuālu gadījumu, cik tas ir pamatoti - ārstēt stacionāri, ambulatori, vai nozīmētā terapija ir atbilstoša. Tas noteikti ir profesionālās asociācijas līmeņa jautājums," portālam norādīja ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders.

Kā ziņots, pgājušā gada deviņos mēnešos bērnu psihoneiroloģiskajā slimnīcā "Ainaži" 41% pacientu uzņemti no bērnu namiem un sociālās aprūpes centriem, bet 59% - no ģimenēm, savukārt gadu iepriekš no institūcijām uzņemti 45% pacientu, bet no ģimenēm - 55%, liecina publiskotie slimnīcas vadības ziņojumi.

Pārskatā par slimnīcas darbību 2017.gada deviņos mēnešos tās vadība skaidro, ka slimnīcā šajā laikā iestājušies 190 pacienti. Bērni uz stacionāru tiek nosūtīti plānveida kārtā no citiem stacionāriem, no ambulatorā tīkla ar psihiatra, ģimenes ārsta nosūtījumu, un no bērnu namiem.