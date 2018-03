Grib atteikties no studiju virzienu akreditācijas  

Kopš 2013. gada augstskolās tiek akreditēti studiju virzieni, taču nu nozarē strādājošie rosina tuvāko piecu gadu laikā pāriet uz citu sistēmu – institucionālo akreditāciju. Tas nozīmē, ka izvērtēta tiktu augstskola kopumā, ņemot vērā tās resursus un izglītības kvalitāti.

Pēdējo mēnešu laikā gan ministrijas, gan dažādas organizācijas izteikušas dažādus priekšlikumus attiecībā uz akreditāciju, jo esošā, kas izvērtē studiju virzienus, neattaisnojusi cerības. Tā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) rosinājusi izvērtēt nevis studiju virzienus, bet gan - studiju programmas, kā tas tika darīts arī iepriekš, skaidro Augstākās izglītības padomes (AIP) priekšsēdētājs Jānis Vētra. Ministrs Kārlis Šadurskis pamatojis šādu ieceri ar vēlmi celt augstākās izglītības kvalitāti. Vienīgā organizācija, kas gan ar vairākiem iebildumiem kopumā esot atbalstījusi to, ir Latvijas Universitāšu asociācija, pārējās to nokodušas pašā saknē. Tad arī IZM atkāpusies no šādas idejas, tā vietā pozitīvi atsaucoties uz Rektoru padomes ieteikumu - augstskolu akreditāciju, taču iesakot pirms tam izvērtēt studiju programmas, grupējot tās pēc līdzīguma principa. Ja augstskola ilgākā laikā atbilstu noteiktiem kritērijiem un tajā labi darbotos kvalitātes novērtējuma sistēma, kas spētu izfiltrēt nepietiekami spēcīgas programmas, tad turpmāk tā varētu tikt akreditēta kā institūcija. Pretējā gadījumā augstskolai būtu jāatgriežas pie studiju programmu izvērtēšanas. Rektoru padome atzīst, ka tā gan nav domājusi virzīt šādu divpakāpju sistēmu, taču esot gatava to apspriest. Arī J. Vētra norāda, ka ideja esot laba, taču nav skaidrs, kā tā tiks īstenota. Taču katrā ziņā augstskolu akreditācija kā tendence esot vērojama arī Eiropas Savienības augstākās izglītības telpā. Uz iebildumiem, ka iecerētās izmaiņas varētu sadārdzināt akreditācijas procesu, K. Šadurskis paudis, ka precīzi aprēķini nav veikti, taču būtiski izdevumus nepalielinās. Šobrīd šo IZM priekšlikumu sākuši neformāli apspriest nozarē strādājošie, arī AIP gatavojot savu atzinumu.

Attiecībā uz Akadēmiskās informācijas centra paspārnē esošo Augstākās izglītības kvalitātes aģentūru (AIKA) J. Vētra uzver, ka tā jau šobrīd ir gatava pildīt savu uzdevumu - akreditēt, lai gan tā vēl nav iekļauta Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas reģistrā (EQAR). Šobrīd Eiropas Augstākās izglītības kvalitātes nodrošināšanas asociācijas (ENQA) eksperti jau izvērtējuši AIKA darbu, un, ja atzinums būs pozitīvs, aģentūra varēs startēt uz EQAR. Tas, ka Latvijas augstskolas varētu izvēlēties turpmāk nevis Latvijas, bet gan ārvalstu aģentūras, AIP vadītājs apšaubīja. Jo, lai gan AIKA cenas ir augstas, tomēr, salīdzinot ar citām aģentūrām, vienas no zemākajām.