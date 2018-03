Latvijas Universitāte rīko plašu Atvērto durvju nedēļu  

No 19. līdz 23. martam Latvijas Universitātē (LU) notiks Atvērto durvju nedēļa - tā būs iespēja ikvienam iepazīt iecerēto LU fakultāti, filiāli vai studiju programmu, kā arī iepazīties ar citām LU piedāvātajām iespējām paralēli studijām.

Atvērto durvju nedēļā topošie studenti varēs izzināt ne vien daudzveidīgās studiju iespējas LU, bet arī saprast, kā LU iegūta augstākā izglītība veicina karjeras izaugsmi. Topošajiem studentiem būs iespēja iepazīties ar iecerētās fakultātes pārstāvjiem, ieskatīties jaunākajās tendencēs fakultāšu pārstāvētajās zinātņu nozarēs, kā arī iegūt uzticamas atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem par studiju procesu. Atbildes sniegs 13 fakultāšu un 8 filiāļu pārstāvji - pasniedzēji, studenti, absolventi.

Atvērto durvju nedēļā LU fakultātes un filiāles vērs durvis šādos laikos:

19. martā plkst. 12.00 ikvienam būs iespēja iepazīt Datorikas fakultāti, kas aicina uz tikšanos LU galvenās ēkas (Raiņa bulvāris 19) 12. auditorijā.

20. martā būs iespēja iepazīt divas LU fakultātes - no plkst. 13.00 Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāti tās informatīvajā pasākumā Studentu radošajā telpā 4. stāvā(Aspazijas bulvārī 5), kā arī Medicīnas fakultāti no plkst. 14.00 LU galvenās ēkas Mazajā aulā (Raiņa bulvāris 19).

22. martā savas durvis vērs astoņas fakultātes. Juridiskā fakultāte interesentus gaidīs no plkst. 11.00 LU galvenās ēkas (Raiņa bulvāris 19) konferenču zālē, kur sniegs gan detalizētu informāciju par studijām un uzņemšanas prasībām, gan vedīs ekskursijā pa LU vēsturisko ēku. Savukārt Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte savas durvis vērs no plkst. 12.00 (Jūrmalas gatvē 76), bet Humanitāro zinātņu fakultāte pulcēs interesentus no plkst. 14.30 Visvalža ielā 4a. Tiem, kurus interesē vēsture un filozofija, laipni pie sevis aicinās Vēstures un filozofijas fakultāte (Aspazija bulvāris 5).

Šajā dienā vairākas fakultātes interesentus gaidīs modernajās LU Akadēmiskā centra Dabas mājas telpās (Jelgavas iela 1):

Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte no plkst. 12.00 223. auditorijā (2. stāvs);

Bioloģijas fakultāte no plkst. 14.00 702. auditorijā (7. stāvs);

Ķīmijas fakultāte no plkst. 15.00 334. auditorijā (3. stāvs);

Fizikas un matemātikas fakultāte no plkst. 13.00 501. auditorijā(5. stāvs).

Savukārt 23. martā savas durvis no plkst. 11.00 līdz 17.00 vērs Teoloģijas fakultāte (Raiņa bulvāris 19), kā arī no plkst. 12.00 Sociālo zinātņu fakultāte (Lomonosova iela 1A).

Studētgribētāji arīdzan varēs iepazīties ar studiju iespējām LU filiālēs reģionos - Alūksnē, Bauskā, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā, Madonā, Tukumā, Ventspilī. Filiālēs realizētās studiju programmas piedāvā iegūt augstāko profesionālo izglītību pedagoģijas, vadības un uzņēmējdarbības, kā arī darba aizsardzības studiju programmās, sākot ar pirmā līmeņa (koledžas) augstākās izglītības studiju programmām, profesionālā bakalaura līdz maģistra studiju programmām.

LU filiāles durvis nedēļā no 19. līdz 23. martam vērs šādos laikos:

Alūksnes filiālē - 20., 21., 22. martā no plkst. 11.00 - 15.00

Bauskas filiālē - 20., 21., 22., 23., 24. martā no plkst. 13.00 - 17.00

Cēsu filiālē - 20. martā no plkst. 14.00 - 17.00 (filiālē), 26. martā no plkst. 15.00 - 16.30 (Cēsu Valsts ģimnāzijā)

Jēkabpils filiālē - 20., 21., 22., 23., 24. martā no plkst. 8.00 - 17.00

Kuldīgas filiālē - 20., 21., 22., 23. martā no plkst. 12.00 - 16.00

Madonas filiālē - 19., 22. martā no plkst. 8.00 - 18.00

Tukuma filiālē - 20., 21., 22., 23. martā no plkst. 12.00 - 16.00

Ventspils filiālē - 21. martā no plkst. 10.00 - 13.00