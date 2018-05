Valsts pensionāriem varētu daļēji apmaksāt zobārsta pakalpojumus

Labklājības ministrija (LM) nākamā gada budžeta varētu rosināt vairākas iniciatīvas pensionāru atbalstam, tajā skaita 4 miljonu eiro novirzīšanu daļējai stomatoloģijas pakalpojumu apmaksai, Saeimas Pieprasījumu komisijā sacīja labklājības ministrs Jānis Reirs (V).

Deputāti vaicāja ministram par nākamā gada budžeta veidošanu un to, kādas būs jaunas iniciatīvas senioru atbalstām. Reirs uzsvēra, ka vispirms nepieciešams palīdzēt tiem, kam ir vismazākās pensijas.

Ministrs norādīja, ka LM ir cieša sadarbība ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisiju, tāpēc daudzas iniciatīvas jau tika īstenotas. Reirs arī piebilda, ka visi valdības rīcības plāna punkti attiecībā uz šo jomu jau izpildīti.

Vienlaikus viņš pastāstīja, ka notiek diskusijas par to, ka būtu jāparedz līdzekļi stomatoloģijas pakalpojumu - protezēšanas - apmaksai no budžeta. Pašlaik tiekot veidota sistēma un plānots rosināt 4 miljonu eiro novirzīt, lai apmaksātu daļu no šiem pakalpojumiem, sacīja Reirs.

Tāpat tiekot domāts par to, lai 1% no darbinieku sociālajām iemaksām tiktu novirzīts viņu vecāku pensijai, informēja ministrs.