Latvijā notiek Igaunijas Aizsardzības spēku militārās mācības; piedalās simtiem karavīru

Latvijā no šodienas līdz 13.maijam norisināsies Igaunijas Aizsardzības spēku militāro mācību "Siil 18" aktīvā fāze, kurā piedalīsies vairāk nekā 900 zemessargu un karavīru no Latvijas bruņotajiem spēkiem, Igaunijas Aizsardzības spēkiem un Kanādas vadītās NATO kaujas grupas.

Latvijas bruņotos spēkus militārajās mācībās pārstāvēs Sauszemes spēku Mehanizētās kājnieku brigādes un Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes vienības.

Zemessardzes vienības sadarbībā ar Valsts policiju un Valsts robežsardzi militārajās mācībās stiprinās savstarpējo un pārrobežu sadarbību. Tāpat mācību laikā tiks veikta Zemessardzes 2.Vidzemes brigādes paaugstinātās gatavības rotu vadu sertifikācija un pilnveidota divu valstu brigādes līmeņa vienību spēku savietojamība un savstarpējā sadarbība taktisko operāciju veikšanā.

Militāro mācību aktīvajā fāzē Latvijā piedalīsies arī Igaunijas Aizsardzības spēku karavīri, kā arī Albānijas, Itālijas, Spānijas un Kanādas karavīri no NATO paplašinātās klātbūtnes Latvijā kaujas grupas.

"Siil 18" ir lielākās Igaunijas Aizsardzības līgas militārās mācības kopš Igaunijas neatkarības atjaunošanas. Lielākajās Igaunijas Aizsardzības spēku četru gadu militāro mācību cikla noslēguma mācībās piedalās vairāk nekā 15 000 dalībnieku no Igaunijas zemessardzes "Kaitseliit", Igaunijas Aizsardzības līgas, sabiedroto spēkiem, policijas un glābšanas dienestiem. Mācību mērķis ir pilnveidot spēju veikt aizsardzības operācijas, stiprinot valsts teritoriālo aizsardzību. Mācībās piedalās karavīri no 19 valstīm, tai skaitā gan no NATO, gan partnervalstīm.

Militāro mācību "Siil 18" aktīvā fāze noslēgsies 13.maijā, plkst.11 Valkā, Lugažu laukumā.

Noslēguma ceremonijā būs iespēja aplūkot militāro mācību dalībnieku ekipējumu un militāro tehniku.