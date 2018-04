Jānis Vanags: Nekādas šķelšanās mūsu baznīcā nav  

Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas (LELB) arhibīskaps Jānis VANAGS intervijā Neatkarīgajai pamato, kāpēc nekādas šķelšanās luterāņu baznīcā nav, un argumentē LELB nostāju plašā luterāņu baznīcā pastāvošo uzskatu kontekstā.

- LELB mājaslapā pēc luterāņu mācītāju tikšanās 18. aprīlī, kurā tika pārrunāts 15 mācītāju izplatītais vēstījums, jūs rakstāt, ka, lai arī iezīmējās atšķirīgi viedokļi gan par teoloģiskiem, gan organizatoriskiem jautājumiem, valodas par to, ka LELB būtu notikusi šķelšanās, tika noraidītas. Taču pozas un apgalvojumi pirms tam bija visai kategoriski. Kāda tad šodien, 19. aprīlī, ir situācija luterāņu baznīcā?

- Luterāņu baznīca ir pietiekami liela organizācija, lai tajā būtu dažādi viedokļi. Tos drīkst arī izteikt. Taču mēs vēlreiz pārliecinājāmies, ka nekādas šķelšanās mūsu baznīcā nav un neviens netaisās iet prom. Jā, ir uzskatu atšķirības, piemēram, sieviešu ordinācijas jautājumā. Daži domā, ka to vajadzētu praktizēt. Vairākums domā, ka ne. Dažreiz kolēģu starpā ir diskusijas un pat strīdi. Tas ir normāli, un nevajag katru reizi likt tos skaļos virsrakstus par šķelšanos. Droši vien mediju aprindās ir kādi ļaudis, kas būtu eiforijā, ja luterāņu baznīca sašķeltos, izirtu un pazustu. Tomēr kaut vai profesionālās ētikas dēļ nevajag muļķināt cilvēkus un vēlamo uzdot par esošo. Mums bija mierīga, koleģiāla saruna. Vairāki no vēstījuma parakstītājiem pienāca klāt un teica, ka ciena savu bīskapu, mīl mūsu baznīcu un viņiem nenāk prātā to sašķelt.

- Strīdi dažādu konfesiju baznīcās ir bijuši un būs. Bet man personiski nepatīk šīs publiskotās pozas, kuras netop ne pienācīgi argumentētas, ne pamatotas. Pēcāk seko it kā atvainošanās, bet vārdi taču ir jau palaisti gaisā. Tos nesasmelt. «Luterāņu draudze bankrotē», «baznīca nozagta», «jau ilgu laiku mūsu baznīca piedzīvo smagu identitātes krīzi»… Man šķiet dīvaini dzirdēt šādus vārdus no garīgi it kā izglītotiem ļaudīm bez pienācīga pamatojuma. Man, lajam, tas nepatīk.

- Te atkal ir runa par profesionālo ētiku un šoreiz no manu kolēģu puses. Tādus skaļus apgalvojumus patiešām nedrīkst izplatīt bez pamata, sevišķi tādēļ, ka, gaisā palaisti, tie sāk dzīvot savu dzīvi un nodara daudz posta. Tas arī provocē žurnālistus uz skaļiem virsrakstiem. Taču katrs jau pats redz, ka baznīca nav bankrotējusi, nav arī nozagta, un, ja runā par identitātes krīzi, tad pēdējos divdesmit gados LELB ir ieguvusi ļoti konkrētu, luterisku identitāti, kura gan ne visiem patīk. Mēs apzināti esam gājuši uz to, kas par baznīcas mācību kopš pirmskara laikiem ir bijis noteikts mūsu Satversmes preambulā. Līdzīgas preambulas ir vai katrai luterāņu baznīcai, taču mēs to tiešām domājam nopietni. Mums pārmet atkāpšanos no kaut kādiem protestantisma principiem, taču identitātes krīze ir tieši vispārējās plūsmas protestantismam Rietumos, par kuru vairs nav saprotams, kas tas ir un kam tic.

- Tostarp viens no pārmetumiem ir - «baznīcu tiek mēģināts padarīt par psihoterapijas un sociālās palīdzības iestādi»…

- To droši vien saka par Torņakalna mācītājiem. Viņi mums ir tādi celmlauži, kas apgūst robežapgabalus starp teoloģiju un citām disciplīnām, tajā skaitā arī psihoterapiju. Kamēr vien tas notiek atbildīgā akadēmiskā brīvībā un nepamet baznīcas pamatus, tā ir pieredze, kura var noderēt visiem. Gan garīdznieks, gan psihoterapeits nodarbojas ar cilvēka iekšējo pasauli, tomēr katrs dara kaut ko citu. Bet - garīgām vajadzībām neder terapeitiskas atbildes un garīgas atbildes nelīdz tur, kur vajag terapeita palīdzību. Mums ir apmācību kurss, kas māca atšķirt vienu jomu no otras. Savukārt sociālā palīdzība ir baznīcas pienākums, jo Jēzus ne tikai mācīja cilvēkus, bet arī paēdināja, dziedināja, aizstāvēja. Baznīcu viņš pasaulē atstāja, lai tā turpinātu viņa darbu.

- Bija arī izteikumi par jaunu baznīcu, jo senās dogmas XXI gadsimtā vairs nederot…

- Nesen Kultūras rondo Ģirts Ķesteris stāstīja par jauno Dailes teātra izrādi Atzīšanās. Gatavojoties lomai, viņš lasīja 5. gadsimta bīskapa Svētā Augustīna grāmatu ar to pašu nosaukumu un bija pārsteigts, cik aktuāls šis agrīno viduslaiku teksts ir mūsdienu vīrietim. Cilvēks XXI gadsimtā nav kļuvis par citu sugu, un gadu tūkstošos sakrātās atziņas noder arī mūsdienās. Dogma latīņu valodā nozīmē mācību. Kur būtu liekama baznīca bez mācības? Vai jūs gribētu būt izmēģinājuma dzīvnieks ārstam, uz kura viņš pārbauda savas idejas? Diez vai jūs gribētu arī, lai mācītājs eksperimentē ar jūsu mūžīgo dzīvību. No tā pasargā gadu simtos slīpēta un pārbaudīta baznīcas mācība. Klišejas «dogma» un «viduslaiki» kalpo tikai par «cui», lai kādam uzrīdītu postmoderno domu. Mācītāji ir mūsdienu cilvēki ar mūsdienu izglītību, kuri senās atziņas skaidro saviem laikabiedriem mūsdienu valodā. Būtu jābūt speciālistam, lai runātu viduslaiku dogmatu jēdzienos. Palasiet kaut vai Lutera 95 tēzes. Lielākā daļa luterāņu bez paskaidrojumiem nesapratīs, par ko tur ir.

- Taču 2002. gadā (NRA, 24.12.), jautāts, vai tradicionālās konfesijas nav pasīvas, lai daudzveidotu kalpošanu Dievam, jūs atbildējāt, ka apzināties šo problēmu. Ciktāl esat to apzinājušies?

Pilnu interviju lasiet šīsdienas NRA.