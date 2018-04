NRA pēta, kas maciņā Vējonim, Kučinskim, Mūrniecei  

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa, Saeimas priekšsēdētājas Ināras Mūrnieces un Ministru prezidenta Māra Kučinska ienākumi pērn, salīdzinot ar 2016. gadu, ir auguši par vairākiem tūkstošiem eiro. Tomēr naudu nebaltai dienai un vecumdienām no viņiem atliek vienīgi R. Vējonis.

Valsts prezidenta Raimonda Vējoņa ienākumi pērn bijuši 74 420,16 eiro, no kuriem algā viņš ir saņēmis 55 211,30 eiro, kompensācijās 13 389,02 eiro, liecina viņa iesniegtā valsts amatpersonas deklarācija par 2017. gadu. Līdzās šiem ienākumiem R. Vējonis saņēmis arī apdrošināšanas atlīdzību un maksājumus no bankas Citadele, kurā viņš glabā lielāko daļu savu uzkrājumu. Gada laikā viņa kopējie ienākumi pieauguši par 4294,61 eiro, savukārt bankas kontus Valsts prezidents šajā laikā ir varējis papildināt par teju 10 tūkstošiem eiro. R. Vējonis uzkrāj arī līdzekļus privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā. No tā var secināt, ka R. Vējonis 2017. gadā ir dzīvojis krietni taupīgāk nekā 2016. gadā. Valsts prezidentam nepieder arī neviens nekustamais īpašums vai automašīna.

Arī I. Mūrniece, pat neraugoties uz algas pielikumu, pērn ir tērējusi mazāk nekā iepriekš. No viņas iesniegtās valsts amatpersonas deklarācijas izriet, ka ienākumi 2017. gadā, salīdzinot ar 2016. gadu, ir pieauguši par 2116 eiro, bet parādsaistības viņa ir spējusi samazināt par 4492 eiro. Saeimas priekšsēdētājas 2017. gada ienākumi, kas sasniedza teju 58 tūkstošus eiro gadā, tomēr nav bijuši pietiekami, lai veidotu uzkrājumus, kas būtu lielāki nekā 20 minimālās mēnešalgas, vai iesaistītos trešajā pensiju līmenī.

I. Mūrnieces īpašumā ir divi dzīvokļi Rīgā, kas savā veidā var kalpot par drošības spilvenu.

Līdzīgi kā R. Vējonim, arī I. Mūrniecei nepieder neviens transportlīdzeklis.

Toties Ministru prezidents Māris Kučinskis pērn ticis pie jauna auto. Viņš pārdevis savu iepriekšējo automašīnu - 2012. gada izlaiduma Mitsubishi Outlander un par 27 100 eiro līzingā iegādājies jaunāku Mitsubishi Outlander - 2017. gada izlaiduma, liecina Valsts ieņēmumu dienesta publiskotā amatpersonas deklarācija.

Arī M. Kučinska ienākumi pērn pieauguši. Lielākos ienākumus viņam nodrošināja alga par premjera pienākumu pildīšanu - 63 124 eiro. Par iepriekšējā auto atsavināšanu viņš guvis 10 700 eiro ienākumus no SIA Skandi Motors. 2016. gadā viņa ienākumi kopā bija 63 605 eiro, ko nodrošināja atalgojums par premjera, Saeimas deputāta un Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektora amata pildīšanu.

M. Kučinskis par premjeru kļuva 2016. gada februārī.

Ministru prezidents deklarējis 28 808 eiro lielas parādsaistības, kas gada laikā augušas par 10 351 eiro. Viņa īpašumā ir zeme un ēka, kas atrodas Jērcēnu pagastā Strenču novadā.

Līdzīgi kā I. Mūrniecei, viņam nav skaidras vai bezskaidras naudas uzkrājumu, kas būtu lielāki par 20 minimālajām mēnešalgām, un nav arī uzkrājumu privātajos pensiju fondos un dzīvības apdrošināšanā.