"Ātro" direktore Liene Cipule: Mums ir ļoti dārga neatliekamā palīdzība  

Intervija ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktori Lieni Cipuli: par iesākto, bet nepabeigto NMPD reformu, par to, vai medicīnas speciālistiem jābrauc uz katru paaugstinātas temperatūras gadījumu, par to, vai NMPD ir gatavs katastrofu situācijām un vai politiķi ir gatavi palīdzēt dienestam.

- Pirms dažiem gadiem tika sākta «ātrās palīdzības» reorganizācija. Tā notika smagi, mainījās arī vadītāji. Nu esat Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) direktore kopš šā gada 8. janvāra. Kā redzat tā turpmāko attīstību?

- Līdz šim brīdim vēl nav pabeigta šā vienotā dienesta izveide. Fiziski it kā viss ir apvienots, bet faktiski tas nav noticis. Nav centralizētas galveno funkciju pārvaldības, nav centralizētas kvalitātes vadības sistēmas, nav neatliekamās palīdzības sistēmas organizācijas, viss ir fragmentāri. Reģioni lielā mērā turpina savu autonomo eksistenci. Protams, administratīvās funkcijas, finansēšana, grāmatvedība - tas viss ir centralizēti, tomēr svarīgākie procesi joprojām nav iekļauti vienotos standartos. Pārvaldība un kontrole tomēr nav pilnībā nodrošinātas. Nav arī nekādas personālvadības. Un tas jau ir savādi, jo neviens dienests nevar strādāt bez personālpolitikas. Tā nav bijusi vispār. Personāldaļa eksistē kā padomju laiku kadru daļa, kas kārto dokumentus, nevis realizē mērķtiecīgu personālpolitiku un cilvēkresursu attīstību. Apvienošanas laikā dienests ieguva precīzu deleģējumu - sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Taču šobrīd mēs, manuprāt, nestrādājam atbilstoši šai misijai, mēs pildām daudzas blakus funkcijas, kas lielā mērā savulaik tika veicinātas ar to, ka, piemēram, Rīgā maksāja pēc nobraukto kilometru vai izsaukumu skaita. Bija cits finansējuma modelis. Resursi ir kļuvuši dārgāki. Loģiski, rodas jautājums: vai, šādi darbojoties, mēs varam eksistēt? Varbūt jāsāk darīt tikai pamatlietas?

- Tātad - kādi bija jūsu mērķi, atnākot uz dienestu?

- Pirmkārt, ievirzīt dienesta darbību atbilstoši misijai. Otrkārt, stiprināt kvalitāti un procesu efektivitāti. Vienkāršs piemērs: ir grūti nokomplektēt dienas brigādes, jo par darbu nakts stundās maksā augstāku likmi. Taču tieši dienā ir visvairāk izsaukumu un vajadzība pēc lielāka brigāžu skaita nekā naktīs. Lai nopelnītu maizīti, mediķi ir motivēti nākt uz nakts dežūrām. Savukārt dienas laikā nevaram sakomplektēt brigādes. Tā ir nopietna efektivitātes problēma, kas vadībai jāatrisina. Treškārt, man jāizveido personālpolitika, kur svarīgs aspekts ir vērst uzmanību ne tikai uz atalgojumu, bet arī uz to, lai darba vide būtu draudzīga, lai notiktu profesionālās apmācības un būtu citi motivācijas momenti. Man kā vadītājai jāpanāk, lai darbiniekiem ir iespēja realizēt savas prasmes un kompetences, lai saglabātu profesionalitāti, jo nav noslēpums: Rīgā nereti ir 15 līdz 20 izsaukumu vienai brigādei, bet ir mazie punkti, kuros brigāde izbrauc tikai uz pāris izsaukumiem. Tas rada nevienlīdzību kvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu pieejamībā, tiek apgalvots, ka ir «noklāta» visa Latvija, bet tajā pašā laikā ir liela atšķirība, kurā vietā Latvijā tev paliks slikti. Vidzemē no jebkuras tālākās vietas līdz tuvākajai slimnīcai ir kādi 70 kilometri, bet Kurzemē, kur Saldus un Kuldīga bieži vairs nespēj nodrošināt akūto pacientu uzņemšanu, ir ļoti tālu jābrauc līdz slimnīcai, tāpēc mums jānodrošina atbalsta funkcijas. Rīgā mums ir vieglās automašīnas ar neatliekamās medicīnas ārstiem un reanimatologiem, kas steidzas palīgā brigādēm sarežģītos gadījumos, savukārt Kurzemē nav. Tajā pašā laikā Rīgā dīkstāvē atrodas mašīnas, kurām mēs nevaram nodrošināt brigādes. Tātad ir iespēja veidot atbalsta mehānismus Kurzemei. Šīs lietas ir ievirzījušas dienestu reformās. Sākot strādāt, es neuzsvēru vārdu «reformas», jo šķita, ka dienests strādā labi, bet tas viss bija un ir uz cilvēku entuziasma rēķina...

- Vai dienestā nav iestājusies tāda kā stagnācija?

- Jā, ir. Jo pāreja uz vienoto dienestu, kā jau teicu, nenotika līdz galam un pēc būtības. Turklāt dienestā ir duāla attieksme pret to, kas mēs esam. Ir paaudze, kas strādājusi «ātrās palīdzības» režīmā, un ir jaunie, kurus gatavojam neatliekamās palīdzības - dzīvības glābšanas - režīmam. Patlaban jāiegulda milzīgs darbs, lai mēs, darbinieki, kopā veidotu vienotu izpratni par dienesta uzdevumiem. Pagaidām paradigmas maiņa nav notikusi. Varbūt jāveido divu līmeņu palīdzība, kā tas ir citās valstīs?

- Ko nozīmē divu līmeņu palīdzība?

- Viena palīdzība - tā, kas apkalpo tā dēvētos sekundāros izsaukumus, otra ir neatliekamā, kas koncentrējas uz dzīvības glābšanu. Valsts gan mums ir pateikusi: jūs esat dzīvības glābēji, bet ir jāskata arī pieejamība veselības aprūpei, sociālo pakalpojumu pieejamība, pašvaldību funkciju pieejamība utt. Pēc tam rodas jautājums: vai tiešām šos caurumus jālāpa ar neatliekamo palīdzību? Varbūt tomēr raidām signālus sabiedrībai un sistēmai: lūdzu, sakārtojiet savas jomas! Līdz bezgalībai tas turpināties nevar: ja mediķis ir izbraucis uz piecpadsmit izsaukumiem «ne pēc tēmas» (pie sociālajiem vai hroniskajiem pacientiem, kuriem vienkārši jāveic aprūpe), tad viņš jau ir izdedzis, noguris, neēdis... Un tad viņam jābrauc uz avāriju, kur viņam jāizdara precīzas lietas, no kurām ir atkarīga pacienta dzīvība. Kāds viņš uz turieni aizbrauks? Nav runa par to, vai mēs gribam vai negribam doties pie katra pacienta, kas mūs pasauc, runa ir par to, ka uz neatliekamu situāciju mūsu vietā neaizbrauks neviens cits. Mums ir ļoti dārga neatliekamā palīdzība, jo visi nobrauktie kilometri maksā, automašīnu apkope maksā, katrā mašīnā ir trīs cilvēki, kuriem arī jāmaksā... Taču atalgojums mūsu cilvēkiem joprojām ir niecīgs. Efektivitāte tam, kā tiek izlietoti līdzekļi, ir zema.

- Bet kā izvairīties no situācijām, kurās neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai jāveic sociālais darbs? Jāizglīto sabiedrība?

- Sabiedrības izglītošana vilksies ilgi. Un sirmgalvei, kura izsauc brigādi aiz vientulības un vajadzības ar kādu parunāties par veselības problēmām, diez vai varēs iestāstīt, ka tā nevajag darīt... Viņa sauks vienmēr, kad šķitīs, ka viņai ir slikti. Varbūt tādos gadījumos tomēr pieslēgt primārās aprūpes ārstus? Mums nereti zvana tāpēc, ka nav pieejams ģimenes ārsts, kurš normālā situācijā varētu pateikt, ko darīt ar paaugstinātu temperatūru vai spiedienu. Bieži ir arī tā, ka cilvēki nezina, kā rīkoties drudža gadījumā.

- Bet ir taču tik daudz veselībai veltītu žurnālu, kuros mēs varam uzzināt to, «ko ārsti mums nestāsta»...

