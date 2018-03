Latvijas iedzīvotāji mazāk uztraucas par terorismu  

Latvijā šogad salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem būtiski palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri nejūt terorisma draudus, liecina pēc Valsts policijas pasūtījuma veiktā aptauja.

Ja 2016. un 2017.gadā attiecīgi 35% un 49% aptaujāto atzina, ka nejūt terorisma draudus, tad šogad tādi bijusi jau 56% iedzīvotāju. Šogad terorisma draudu dēļ ļoti vai nedaudz apdraudēti jūtas 39% aptaujāto.

Līdzīga situācija vērojama arī saistībā ar patvēruma meklētājiem. Ja 2016. un 2017.gadā attiecīgi 21% un 48% aptaujāto izteicās, ka nejūt patvēruma meklētāju radītu apdraudējumu, tad šogad tādi bijuši jau 53% aptaujāto.

Pētījums liecina, ka šogad salīdzinājumā ar iepriekšējiem gadiem samazinājies iedzīvotāju skaits, kuri cietuši no noziegumiem. Ja šogad tādi bija gandrīz 14%, tad 2017. un 2016.gadā - ap 17%. Pārsvarā aptaujātie cietuši no sabiedriskās kārtības traucējumiem, zādzībām no mājokļiem un mantas tīšas bojāšanas.

Aptauju šogad februārī veica tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS. Kopumā pētījumā piedalījās 1014 Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 75 gadiem.