Soctīklos: Medmāsa "pateicas" par sen gaidīto algas pielikumu - 11 eiro

No veselības nozarei papildus 2018. gadā piešķirtajiem 200 miljoniem eiro lauvas tiesa novirzīta tieši mediķu algu palielināšanai.

Tomēr - lai arī algu pielikums skaitļos un procentos izskatās iepriecinoši - atalgojums daudziem veselības nozares speciālistiem, piemēram, māsām, ne tuvu nesasniedz valstī vidējo, jau rakstīja nra.lv.

Piemēram, Inese Šmite, kas strādā par medmāsu, facebook raksta: "Jaunais 2018.gads nāca ar iepriecinošu ziņu- medicīnas darbiniekiem tiks paaugstinātas algas!!! Gaidījām, gaidījām un sagaidijām. Es jau ne uz ko īpaši necerēju....medicīnā esmu tikai 12 gadus. Bet ļoti žēl kolēģīšu, kuras te ir jau 30 gadus un vairāk. Bet" protams? paldies par šiem 11 eiro!"

Tajā paša laikā, kad mediķi ilgstoši cīnījušies - ar streikiem un protestiem vai aiziešanu no darba - par savu atalgojumu, ir personas, kuras algas pielikumu vai piemaksas pie algas saņem, vēl nesākušas reāli strādāt.

No šā gada palielināts vadības atalgojums praktiski visās Veselības ministrijas (VM) kapitālsabiedrībās - slimnīcās, kur VM ir 100 procentu kapitāldaļu turētāja. Atalgojuma pieauguma apmēri ir ļoti dažādi, piemēram, Bērnu slimnīcas valdes priekšsēdētājam Valtam Ābolam alga palielināta no 4638 eiro līdz 5335 eiro, bet valdes locekļiem - no 4175 līdz 4880 eiro, Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra valdes priekšsēdētājam Jānim Buģinam - no 3500 līdz 4024 eiro mēnesī, bet valdes locekļiem - no 3150 līdz 3625 eiro, rakstīja "Neatkarīgā".

Lielākais pārsteigums uz visu slimnīcu fona ir Rīgas Austrumu slimnīcas jaunā valdes priekšsēdētāja Imanta Paeglīša alga, kas no šā gada janvāra ir 8000 eiro. I. Paeglītis slimnīcu sācis vadīt pavisam nesen - šā gada 8. janvārī, tāpēc nav iespējams salīdzināt, kāda alga būtu bijusi viņam, piemēram, decembrī. Taču iepriekšējā valdes priekšsēdētāja alga šajā slimnīcā bija uz pusi mazāka - 4438 eiro. Kāpēc tik milzīgs lēciens atalgojuma palielināšanā? Viņa alga iepriekšējā darba vietā bija ap 4000 eiro. Par jaunā Austrumu slimnīcas vadītāja algu vienošanās notikusi pārrunu procesā, kad ministrija centās atrast jaunu vadītāju lielākajai Latvijas slimnīcai, kurai pat pēc vairākiem konkursiem nebija izdevies atrast piemērotu vadītāju. No šī skaidrojuma izriet jautājums: ja ne šāda alga, tad slimnīcai vadītāja nebūtu? Veselības ministrija gan mierina, ka augstākā pieļaujamā algas lieluma robeža valsts kapitālsabiedrību vadītājiem neesot sasniegta. Vienlaikus palielinātas arī Rīgas Austrumu slimnīcas valdes locekļu algas - no 4175 līdz 4595 eiro.