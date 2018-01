Diskusija: Kam tas ir izdevīgi – sūtīt bērnus adopcijai uz ārzemēm?

Saruna redakcijā par bērnu adopciju uz ārzemēm: vai ir ļaunprātīgi bērnu pārdošanas gadījumi, vai valsts institūcijas kontrolē situāciju, vai ir pietiekams finansējums kontroles īstenošanai? Vai Latvijā ir pietiekami daudz ģimeņu, kuras gribētu un varētu pieņemt savā klēpī bērnus? Vai ar sociālajiem projektiem vien ir iespējams mainīt situāciju?

Par to un citiem jautājumiem runā Pēteris Sproģis, Latvijas baptistu draudžu savienības bīskaps; Juris Cālītis, mācītājs un Zvannieku mājas dibinātājs; Andris Bērziņš, Latvijas Bērnu fonda vadītājs, Saeimas deputāts (ZZS); Karīna Ploka, Labklājības ministrijas parlamentārā sekretāre.

- Cik bērnu ik gadu tiek adoptēti uz ārzemēm?

Karīna Ploka: - Dinamika ir mainīga, un pērn adopcija uz ārzemēm bija krietni mazākā skaitā nekā citgad un divreiz mazāka nekā vietējā adopcija. Latvijā pērn tika adoptēti 127 bērni, uz ārvalstīm - tikai 68. Mainās «portrets» tiem bērniem, kurus meklē ārvalstu adoptētāji: viņi vairāk sāk skatīties uz mazākiem un veselākiem bērniem. Turklāt Latvija nav vienīgā valsts, no kuras ārzemnieki adoptē bērnus.

- Kāds ir morālais aspekts: tas ir labi vai nav labi - adoptēt bērnus uz ārzemēm?

K.P.: - Grūti no ministrijas puses izvērtēt morālo aspektu... Bet jāatzīst, ka ārvalstu adopcija gan starptautiskajos dokumentos, gan jebkurā ārvalstu praksē tiek uzskatīta kā galējs līdzeklis, kā ārkārtas gadījums: ja bērnam tiešām nav iespējams šeit, uz vietas, atrast ne ģimenisku vidi, ne ģimeni, kas viņu gribētu uzaudzināt - vienalga, vai tā būtu audžuģimene vai aizbildnība, vai adopcija. Tā ir valsts izšķiršanās - vai valsts ļauj savus bērnus adoptēt uz ārzemēm.

Pēteris Sproģis: - Latvijā ir ne mazums situāciju, kas liek runāt par galējiem apstākļiem. Tad, kad bērns paliek bez savas bioloģiskās ģimenes, kurā viņam normālā kārtībā būtu jāaug un jāgatavojas patstāvīgai dzīvei, vieglu risinājumu vairs nav, katrs būs sarežģīts un lielu mīlestību prasošs. Latvijā ik gadu ir ap 1200 «brīvu» bērnu, no kuriem aptuveni 400 aug audžuģimenēs un ir pateikuši, ka negrib adoptēties, tātad ir ap 800 bērniem, kuri gaida adopciju. Nospiedošais vairums no tām Latvijas ģimenēm, kas 2016. gadā izteica vēlmi adoptēt bērnu (šo ģimeņu skaits bija mazliet vairāk par 180), izteica vēlmi pēc bērniem, kuriem ir piecu gadu vecums vai jaunāki, un tikai dažas ģimenes bija gatavas ņemt sešus un septiņus gadus vecus bērnus. Vecākus bērnus Latvijā negribēja adoptēt neviens... Ja man nav taisnība, tad - kāpēc šie bērni vēl nav adoptēti? Ja Latvijā viņus neviens neadoptē, ja dažiem no viņiem ir nopietnas veselības problēmas, tad - veidojas ārkārtas situācija. Ja pareizi saprotu, Latvijā ik gadu ap 1000 bērnu vecākiem tiek atņemtas apgādības tiesības. Un adopciju skaits tuvāko desmit gadu laikā diez vai desmitkāršosies - ar jebkādām akcijām, un pat Radio5 nepalīdzēs. Protams, lielu darbu paveic audžuģimenes, bet tas ir tikai pagaidu risinājums.

Juris Cālītis: - Jā, adopcija ārzemēs ir galējais risinājums. Bet manā septiņpadsmit gadus ilgajā pieredzē es nekad neesmu varējis pateikt: mēs esam nonākuši līdz galējam risinājumam. Vienīgais pieļāvums adoptēt bērnu uz ārzemēm būtu, ja ārzemnieki uzņemtos pienākumu audzināt fiziski un mentāli ļoti slimus bērnus. Bet tas, ka ik gadu nāk klāt to bērnu skaits, kurus izņem no ģimenēm, patiesībā ir mūsu sociālo darbinieku neprofesionalitātes sekas. Savukārt šķietami galējie apstākļi ir atrisināmi ar bērnu izvietošanu ģimeniskā vidē. Mums nevajag ieciklēties uz jēdzienu «adopcija», tā nav panaceja, ko visi gaida. Mēs esam palīdzējuši aptuveni 150 bērniem tikt ievietotiem ģimeniskā vidē. Statistika rāda, ka Latvijā ir vairāk nekā 4000 aizbildņu, mazliet vairāk nekā 1500 audžuvecāku, mums ir iespējas izvietot latviešu bērnus latviešu ģimenēs, bet bāriņtiesā mums atbild: nē, šo bērnu tikko ielikām sarakstā uz ārzemju adopciju. Bāriņtiesas, kaut arī bailīgas, tomēr visu kontrolē. Pašvaldības, kuru pārziņā ir bāriņtiesas, nav laimīgas, ja tiek pieprasīti pabalsti arvien jauniem bērniem. Tāpēc daudz vieglāk ir novirzīt bērnus uz ārzemēm. Mēs meklējam aizbildņus, adoptētājus, bet bāriņtiesa pasaka: mums aģentūra piedāvāja ārzemes! Vecāki, kuri ir gatavi ņemt bērnus savā ģimenē - viņi tiek tirdīti un pazemoti no bāriņtiesām. Bieži vien ejam līdzi vecākiem, lai viņus aizstāvētu. Tad jautājums: kam tas ir izdevīgi - sūtīt bērnus uz ārzemēm?

