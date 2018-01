Feldmanis: Mēs svinam Ulmaņa Latvijas simtgadi

Ir sācies Latvijas simtās dzimšanas dienas gads. Tūdaļ ieskriesimies, un... Stop, vēl nesākam maratonu! Izrādās, ir versijas par citiem Latvijas Republikas dibināšanas datumiem. Par to un daudziem citiem pārsteidzošiem notikumiem Latvijas dzīvē stāsta vēsturnieks, habilitēts vēstures doktors, LU profesors un Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis Inesis Feldmanis.

- Kas notika Latvijā 1918. gadā - pirms 18. novembra, kad tika pasludināta Latvijas Republika?

- Viedokļi par to, kad Latvijas Republika pasludināta, ir dažādi, un šie viedokļi aptver viena gada laiku. Senākais viedoklis: Latvijas Republika ir dibināta 1917. gada 19. novembrī. Tas ir ļoti nozīmīgs pieteikums LR pasludināšanai. Nākamais datums - 1918. gada 30. janvāris - tas arī ir tāds kā neatkarības pieteikums.

- Kas notika jūsu pieminētajos datumos?

- 1917. gada 19. novembrī Valkā pieņēma ļoti nopietnus dokumentus par latviešu valsts veidošanu. Arī Jānis Čakste bija pārliecināts, ka Latvijas valsts ir pasludināta 1917. gada 19. novembrī (2. decembrī pēc jaunā stila), tāpēc nekāda vēlāka proklamēšana nav vajadzīga. Tomēr tajā laikā bija viens ļoti ietekmīgs politiķis - Zemnieku savienības līderis Kārlis Ulmanis, kurš šajos notikumos nepiedalījās, jo tobrīd atradās vācu okupētajā Rīgā, līdz ar to ar Valkas notikumiem viņš nevarēja būt saistīts. Zemnieku savienība tolaik bija ietekmīgākā politiskā partija, galīgi ignorēt to nevarēja... Bet tikpat labi arī varēja, jo pirmais LR ārlietu ministrs Zigfrīds Anna Meierovics uzskatīja, ka Latvijas Republika ir pasludināta vairākkārt, un pirmoreiz tas notika 1917. gada 2. decembrī. Tā kā Ulmanis pirmajā reizē nebija klāt, viņš panāca, ka LR jāproklamē par jaunu, un tas notika 1918. gada 18. novembrī. Vēlāk, būdams jau autoritatīvs politiķis, 30. gados viņš šo savu domu - par 18. novembri - nostiprināja latvju tautas apziņā. Tas nozīmē, ka mēs tagad svinēsim Kārļa Ulmaņa Latvijas simtgadi. Tagad kaut ko mēģināt mainīt nebūtu prāta darbs, jo latviešu tautas vēsturiskajā atmiņā ir nostiprinājies tieši 1918. gada 18. novembris.

- Labi, bet kas notika pirms 1917. gada 2. decembra? Vienkārši sanāca kopā daži cilvēki un izdomāja - dibinām valsti?

- Tobrīd vienu daļu Latvijas bija okupējis vācu karaspēks, līdz ar to okupētajā daļā šādas lietas darīt bija grūti. Līdz 1918. gada februārim vācu karaspēks okupēja faktiski visu Latvijas teritoriju. Latvieši steidzās ar valsts nodibināšanu tāpēc, ka 1917. gada nogalē sākās Brestas miera sarunas (Vācijas sarunas ar Krieviju), un bija bažas par to, ka sarunu rezultātā Latvija var tikt sadalīta, proti, Kurzeme un Zemgale tiek atdota Vācijai, Latgale - Krievijai. Vidzemei statuss vēl nebija noteikts.

- Kāpēc Latviju tomēr nesadalīja? Daudz netrūka, lai tā notiktu...

- Brestas miers - tas bija tikai tāds pagaidu moments. Vācija frontē cieta lielas sakāves. Ja Vācijas valdībai tobrīd būtu lielāka griba, tā noteikti varētu paņemt Baltijas teritorijas savā paspārnē, taču tā negribēja to darīt nākotnes attiecību labā. Tāpēc 1918. gada 22. septembrī Vācijas ķeizars pasludināja, ka Baltija ir brīva teritorija.

- Un tas bija kā signāls Kārlim Ulmanim...

- Jā, signāls visiem Latvijas politiskajiem spēkiem. Turklāt 1918. gada 3. oktobrī Vācijā pie varas nāca Maksa fon Bādena valdība, kas atzina tautu pašnoteikšanās tiesības. Šis atzinums bija par labu tam, lai Baltijas teritorijā veidotos nacionālas valstis. To atbalstīja arī angļi. Un Lielbritānija atzina Latvijas neatkarību pat agrāk, nekā Ulmanis to pasludināja: tas notika 1918. gada 11. novembrī. Tas notika rakstiski, un Lielbritānija uzskatīja, ka Latvija jau ilgu laiku ir neatkarīga, atzīstot 1917. gada 2. decembra deklarāciju par pamatu Latvijas valsts neatkarībai. Anglija tomēr ir diplomātijas lielvalsts, un to nemaz nevar citādi vērtēt kā vien par LR neatkarības atzīšanu. Ir taisnība Kārļa Ulmaņa oponentiem, arī pirmais Latvijas prezidents Jānis Čakste rakstīja, ka Ulmanis ir likvidējis jau starptautiski atzītu Latvijas Republiku.

- Bet kāda bija situācija 1918. gada Latvijā?

